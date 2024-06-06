Обзорные и познавательные экскурсии Милана

Найдено 23 экскурсии в категории «Обзорные» в Милане на русском языке, цены от €33, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Променад по Милану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
205 отзывов
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
«На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
106 отзывов
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
«Отправной точкой знакомства с Миланом станет рассказ о его основании 2,5 тысячи лет назад»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180135 за всё до 5 чел.
Знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
«Чтобы придерживаться хоть каких-то рамок, скажу, что обычная стандартная обзорная экскурсия предусматривает ознакомление с центральной частью города между так называемым треугольником: театр «Замок Сфорца — Ла Скала — Дуомо»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 8 чел.
Милан для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
140 за всё до 5 чел.
Милан - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
197 отзывов
Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам
Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Начало: В районе площади Duomo
«Это обзорная пешеходная экскурсия без осмотра достопримечательностей внутри»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200180 за всё до 6 чел.
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
«На площади Дуомо познакомитесь с главным собором города, а после навестите секретные места в самом центре Милана»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Прогулка по эпохам Милана
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
75 отзывов
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
«Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160136 за всё до 4 чел.
Какой он, Милан?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
Главное в Милане за 1 день
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
75 за человека
Влюбиться в Милан за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
«Вы увидите главные достопримечательности Милана, познакомитесь с историей, легендами и архитектурой города»
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.
Все дороги ведут… в Милан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«Также у вас состоится необычное знакомство с оперным театром Ла Скала»
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
188 за всё до 3 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 8 чел.
Из Милана - в дивный Бергамо
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Бергамо из Милана: путешествие в историю
Вас ждет путешествие по средневековому Бергамо: от Верхнего города до Нижнего, от искусства до архитектуры
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
«Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичным Миланом на нашей экскурсии по каналам: https://www»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35 за человека
Обзорная по неизвестному Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
437 отзывов
Обзорная по неизвестному Милану
Начало: Metro Cadorna
«Полный обзорный маршрут (синий маршрут) Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через Санта Мария делла Грацие (без посещения), вы увидите Иглу, Нить и Узел, Музей науки и техники Леонрадо да Винчи, Колонну Дьявола, Базилику Св»
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
Завтра в 13:00
14 июня в 13:00
40 за человека
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Во время обзорной прогулки по вечернему Милану вы познакомитесь со знаменитыми зданиями, а также узнаете куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
«Экскурсия начинается с обзорной прогулки по историческому центру Милана, где профессиональный гид рассказывает участникам о богатой истории и архитектуре города»
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
75 за человека
«Milan l’è un gran Milan» говорят миланцы. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Первый поцелуй с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
«А также откроете заведения для своих и познакомитесь с местной гастрономической культурой»
140 за всё до 6 чел.
Милан - Комо. Круиз Комо-Мольтразио
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
«После водной прогулки вас ждёт ознакомительная экскурсия по центру города, где вы сможете ощутить его дух и увидеть уникальные памятники архитектуры»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Милану
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Милану
«Начинается экскурсия с знакомства с Замоком Сфорца, который является резиденцией миланских герцогов 15 века»
Расписание: Воскресенье в 08:30
33 за человека
Прогулка-знакомство с Миланом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
«Именно таким и будет ваше знакомство с Миланом»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Главное в Милане за 1 день
    Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
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    которых я бы сама не дошла, почти все время в движении, но при этом без спешки. Очень правильно, на мой взгляд, что включили посещение и экскурсию в соборе Дуомо, это экономит туристам время за счёт отсутствия очередей на покупку билетов и вход и даёт много интересной информации про собор. Экскурсовод Наталья много знающий и увлечённый человек. К тому же очень чутко относится к запросам туристов, а в случае необходимости помогает решать их проблемы. Большое спасибо и очень рекомендую!

  • I
    Inna
    5 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
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    о прошлом города и Италии в целом. Мы услышали много интересных фактов о работах Леонардо да Винчи а также других известных художниках, получили совет о множестве мест особенно соборах и фресках которые надо посетить Маша оказалась чудесным рассказчиком и полиглотом с которым очень интересно поговорить на любые темы волнующие мир💕 обязательно надо пойти на эту экскурсию чтобы увидеть настоящий Милан

  • Э
    Элла
    5 июня 2024
    Променад по Милану
    Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
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    советы, на что еще нужно обратить внимание и что (и как лучше!) можно еще посетить. Она так же поделилась инсайдерской информацией по поводу приобретения входных билетов в музеи, проездных, рассказала о своих предпочтениях в плане кафешек, ресторанов, шопинга. Экскурсия прошла на одном дыхании так, что даже мы,"возрастные" туристы, не успели устать. Рекомендуем всем. Скучно точно не будет. Спасибо, Наталья!

  • Э
    Эля
    4 июня 2024
    Какой он, Милан?
    Супер все понравилось
  • Д
    Дениз
    2 июня 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
    Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуреМария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
    Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
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    раскрыла для нас Милан через призму истории, искусства и религии так увлекательно и полностью, что в восторге остались все– и старшие и подросток, которых непросто вовлечь и заинтересовать. Рекомендации наилучшие! Помимо профессионализма в подаче материала, отмечу человеческую отзывчивость и участие Екатерины. Она помогала и советовала в вопросах, которые были не связаны с экскурсией. Была любезно на связи и готова помочь при необходимости.

  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Влюбиться в Милан за три часа
    Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
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    составила маршрут немного по другому:интересные истории, старинные кафе, история кофе и необычные места, скрытые от глаз туристов. Ну прям очень сочно и вкусно (по- итальянски), посоветовала еще и фильмы посмотреть чтобы продлить послевкусие после отпуска, посоветовала куда еще съездить! Однозначно рекомендуем

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Променад по Милану
    Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
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    только двое, экскурсия состоялась,Наталья провела её на одном дыхании! Прилетели сегодня, уже к вечеру узнали самое главное о Милане,завтра будем гулять по городу, руководствуясь рекомендациями экскурсовода.

  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прогулка по эпохам Милана
    Невероятная экскурсия!!! Полный восторг!!! Спасибо большое Марии за потрясающее путешествие по Милану!!!
  • А
    Анжелика
    28 мая 2024
    Променад по Милану
    Отличная экскурсия. Гид Наталья - молодец. Человек на своем месте. Все емко, понятно, интересно. Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Променад по Милану
  2. От Медиолана до Милана - 2500 лет истории
  3. Знакомство с городом
  4. Милан для новичков
  5. Милан - классика и импровизация
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Обзорные" можно забронировать 23 экскурсии от 33 до 320 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Милана нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Милане много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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