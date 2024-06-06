1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Променад по Милану: история, культура и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте его историю и культурные традиции в сопровождении опытного гида
Начало: У памятника «Игла, нить и узел»
«На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Милан: историческое путешествие от Медиолана до современности
Загляните в сердце Ломбардии с экскурсией, раскрывающей вековые тайны и современный ритм Милана
Начало: В районе метро Cairoli Castello
«Отправной точкой знакомства с Миланом станет рассказ о его основании 2,5 тысячи лет назад»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Милану: путешествие в сердце города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, исследуя его исторические сокровища с личным гидом
Начало: У Дуомо
«Чтобы придерживаться хоть каких-то рамок, скажу, что обычная стандартная обзорная экскурсия предусматривает ознакомление с центральной частью города между так называемым треугольником: театр «Замок Сфорца — Ла Скала — Дуомо»»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Милан для новичков»: уникальный маршрут и истории
Познакомьтесь с Миланом: от величественного Дуомо до тайн Леонардо да Винчи в уютной атмосфере
Начало: В районе собора Санта-Мария-делле-Грацие
13 июня в 12:00
15 июня в 17:00
€140 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Милан: классика и импровизация - путешествие по историческим местам
Познайте Милан с новой стороны: от Дуомо до скрытых уголков, которые оживят историю города
Начало: В районе площади Duomo
«Это обзорная пешеходная экскурсия без осмотра достопримечательностей внутри»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
«На площади Дуомо познакомитесь с главным собором города, а после навестите секретные места в самом центре Милана»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по эпохам Милана: от Дуомо до замка Сфорца
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, открыв его историю и культурное наследие вместе с экспертом
Начало: Piazza del Carmine
«Это обзорная экскурсия без посещения достопримечательностей внутри»
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
160€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Какой он, Милан?»: путешествие по сердцу Италии
Погрузитесь в мир Милана: история, культура и гастрономия ждут вас на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Главное в Милане за 1 день: от Дуомо до Ла Скалы
Погрузитесь в атмосферу Милана: исторические памятники, архитектурные шедевры и секреты местных жителей в одной экскурсии
Начало: На piazzale Cadorna
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Милан за три часа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Милану: от готического Кафедрального собора до живописного канала Навильи. Узнайте, где найти розовых фламинго и лучшие аперитивы. Милан ждет вас
Начало: У памятника на площади Дуомо
«Вы увидите главные достопримечательности Милана, познакомитесь с историей, легендами и архитектурой города»
17 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Все дороги ведут… в Милан»: путеводитель по истории
Погрузитесь в атмосферу Милана, узнайте неведомые истории и легенды, стоящие за знаменитыми памятниками
Начало: Около Миланского собора или около замка Сфорца
«Также у вас состоится необычное знакомство с оперным театром Ла Скала»
1 июля в 13:30
2 июля в 09:30
€188 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Бергамо из Милана: путешествие в историю
Вас ждет путешествие по средневековому Бергамо: от Верхнего города до Нижнего, от искусства до архитектуры
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Утренняя обзорная по главным достопримечательностям Милана
Присоединяйтесь к утренней экскурсии по Милану и узнайте, как ориентироваться в городе, какие места посетить и чем заняться в столице моды
Начало: Metro Cadorna
«Сразу после обзорной экскурсии можно продолжить знакомство с аутентичным Миланом на нашей экскурсии по каналам: https://www»
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€35 за человека
Групповая
2 часа
Обзорная по неизвестному Милану
Начало: Metro Cadorna
«Полный обзорный маршрут (синий маршрут) Маршрут обзорной экскурсии по Милану будет проходит через Санта Мария делла Грацие (без посещения), вы увидите Иглу, Нить и Узел, Музей науки и техники Леонрадо да Винчи, Колонну Дьявола, Базилику Св»
Расписание: пт, сб, вскр 13:00
Завтра в 13:00
14 июня в 13:00
€40 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Во время обзорной прогулки по вечернему Милану вы познакомитесь со знаменитыми зданиями, а также узнаете куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
€35 за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Милану с посещением Дуомо
Начало: Piazzale Cadorna
«Экскурсия начинается с обзорной прогулки по историческому центру Милана, где профессиональный гид рассказывает участникам о богатой истории и архитектуре города»
Расписание: Вт., чт., сб. в 09:30
11 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Milan l’è un gran Milan»: сердце Милана
Погрузитесь в атмосферу Милана с экскурсией «Milan l’è un gran Milan». Осмотрите площадь Дуомо, Галерею Виттория Емануеля и многое другое
Начало: Пл, Дуомо,1
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый поцелуй с Миланом
Легкая и увлекательная прогулка по самым ярким районам, знаковым местам и атмосферным улочкам города
Начало: в холле вашего отеля или на главной площади Дуомо
«А также откроете заведения для своих и познакомитесь с местной гастрономической культурой»
€140 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
Круговой Круиз Комо - Мольтразио: путешествие из Милана
Погрузитесь в атмосферу древнего Комо и насладитесь красотами озера, совершая круговой круиз с остановками
Начало: Пл. Кадорна Милан или Центральный вокзал Милана
«После водной прогулки вас ждёт ознакомительная экскурсия по центру города, где вы сможете ощутить его дух и увидеть уникальные памятники архитектуры»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Милану
«Начинается экскурсия с знакомства с Замоком Сфорца, который является резиденцией миланских герцогов 15 века»
Расписание: Воскресенье в 08:30
€33 за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка-знакомство с Миланом
Открыть главные достопримечательности города и увидеть его глазами местных жителей
Начало: На площади Замка
«Именно таким и будет ваше знакомство с Миланом»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Сомневалась, нужна ли мне экскурсия, в итоге пошла и ничуть об этом не жалею! Продуманный маршрут, включая те места, до
- IInna5 июня 2024Маша провела отличную экскурсию влюбила нас в Милан! Маша великолепно знает историю и архитектуру города а также узнали много интересного
- ЭЭлла5 июня 2024Мы в Милане впервые. Наш экскурсовод Наталья не только показала нам жемчужины города, но и дала очень дельные и полезные
- ЭЭля4 июня 2024Супер все понравилось
- ДДениз2 июня 2024Мария не гид, а друг в Милане. Настолько интересно, красиво, вдохновенно и познавательно рассказала нам о городе, его истории и культуре. Большое спасибо 🫶🏼 Grazie mille
- ИИрина1 июня 2024Когда я собиралась в Милан, мои друзья, которые там были без экскурсии, говорили мне:" Там нечего смотреть кроме Дуомо." Но Екатерина
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Эта вторая экскурсия с гидом в Милане, Анастасию предупредили заранее. И знаете что, это было прям круто!!!!! Анастасия
- ССветлана30 мая 2024Очень благодарны команде Трипстера,нашему экскурсоводу Наталье за сегодняшний день! Экскурсия планировалась в группе до 10 человек и хотя нас было
- SSvetlana30 мая 2024Невероятная экскурсия!!! Полный восторг!!! Спасибо большое Марии за потрясающее путешествие по Милану!!!
- ААнжелика28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид Наталья - молодец. Человек на своем месте. Все емко, понятно, интересно. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Обзорные" можно забронировать 23 экскурсии от 33 до 320 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Милана нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Милане много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке