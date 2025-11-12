Для тех, кто стремится окунуться в атмосферу провинциальной Италии, поездка в Пьяченцу станет настоящим открытием. Этот город, расположенный в регионе Эмилия-Романья, сохранил дух средневековья.
Здесь можно увидеть центральные площади с величественными
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековая архитектура
- 🍝 Аутентичная итальянская кухня
- 🎨 Уникальные музеи и галереи
- 🏞 Живописные природные виды
- 🛍 Шопинг в аутлете Фиденца Виллидж
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Пьяцца дей Кавалли
- Пьяцца дель Дуомо
- Дворец Фарнезе
- Церковь Сант’Антонино
- Церковь Сан-Франческо
- Замок Висконти
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В центре города находятся 2 центральные площади: Пьяцца дей Кавалли, которую украшают две верховые статуи Алессандро Фарнезе и его сына Рануччио (XVI—XVII вв.) и Пьяцца дель Дуомо с Собором в романском стиле XII века. Примечательны также церковь Сант'Антонино — покровителя города и церковь Сан-Франческо, построенная в 1278 году, на работу которой ушло 90 лет. Но всё же визитной карточкой города считается Дворец Фарнезе — постройка второй половины XVI века, где сейчас действуют Муниципальный музей, Художественная галерея, Музей карет и музей Ренесанса. Интересен также Дворец губернатора города (Палаццо дель Говернаторе) с настенными солнечными часами и вечным календарём. Среди сокровищ долины Валь д'Арда выделяется городок Кастель Арквато, который знаменит своим средневековыми постройками, в особенности замком Висконти. В этом городе мы предлагаем пообедать в ресторане Таверна дель Фольконьере в обществе чудесных хозяев Маргариты и Эроса, которые готовят просто потрясающе. Далее поездку можно продолжить либо по культурно-историческим памятникам города: Палаццо Преторио и Цитадели, либо поехать в неподалеку расположенный аутлет Фиденца Виллидж, один из самых посещаемых аутлетов Милана. Важная информация:
- Если у вас есть в распоряжении несколько дней, то предлагаем вернуться в долину Валь Д’Арда (или заночевать в местной гостинице, поиском которой займётся наша компания), чтобы на следующий день сходить в знаменитый термальный центр в Салсомаджоре или посмотреть ещё несколько средневековых замков, которыми так славится Парма, Крема и Кремона.
- Особенно интересна будет предложенная экскурсия в сентябре, когда в Кастель Арквато проводится фестиваль средневековой культуры.
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пьяченца
- Граццано Висконти
- Кастель Арквато
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
