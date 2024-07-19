Е Елена Идеальный день на Комо Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг. Одного дня мало для такого невероятно красивого места. И после такой экскурсии хочется, чтобы Ирина провела еще несколько. Большое спасибо.

Е Елена Идеальный день на Комо Мы получили Большое удовольствие от путешествия. Ирина очаровательная, эрудированная, внимательная красотка - уже с итальянским темпераментом. Увидели благодаря Ирине сказочные места, узнали много интересного- того, что не прочесть в доступных источниках. Будем рекомендовать нашим многочисленным друзьям по всему миру.