7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
7 авг в 08:30
8 авг в 09:30
€400 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€505 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 июля 2024Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг. Одного дня мало для такого невероятно красивого места. И после такой экскурсии хочется, чтобы Ирина провела еще несколько. Большое спасибо.
- ЕЕлена15 июля 2024Мы получили Большое удовольствие от путешествия. Ирина очаровательная, эрудированная, внимательная красотка - уже с итальянским темпераментом. Увидели благодаря Ирине сказочные места, узнали много интересного- того, что не прочесть в доступных источниках. Будем рекомендовать нашим многочисленным друзьям по всему миру.
- JJevgenija11 июля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию. Было очень интересно, мы посетили много невероятно красивых мест и прекрасно провели время.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Однодневные»
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