Однодневные – экскурсии в Милане

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Милане на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Идеальный день на Комо
На машине
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
7 авг в 08:30
8 авг в 09:30
400 за всё до 4 чел.
Из Милана - к озеру Комо
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: По месту проживания в Милане
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
505 за всё до 5 чел.
Прогулка над озером Изео
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Идеальный день на Комо
    Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг. Одного дня мало для такого невероятно красивого места. И после такой экскурсии хочется, чтобы Ирина провела еще несколько. Большое спасибо.
    Ирине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторгИрине огромное спасибо за необыкновенно красивую и интересную экскурсию. Лично для меня, полное погружение и восторг
  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Идеальный день на Комо
    Мы получили Большое удовольствие от путешествия. Ирина очаровательная, эрудированная, внимательная красотка - уже с итальянским темпераментом. Увидели благодаря Ирине сказочные места, узнали много интересного- того, что не прочесть в доступных источниках. Будем рекомендовать нашим многочисленным друзьям по всему миру.
  • J
    Jevgenija
    11 июля 2024
    Идеальный день на Комо
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Было очень интересно, мы посетили много невероятно красивых мест и прекрасно провели время.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Милане
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Идеальный день на Комо
  2. Из Милана - к озеру Комо
  3. Прогулка над озером Изео
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сфорца
  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Миланский собор Дуомо
  6. Леонардо да Винчи
  7. Галерея Витторио Эммануэле II
  8. Пьяцца Дуомо
  9. Парк Семпионе
  10. Площадь Ла Скала
Сколько стоит экскурсия по Милану в августе 2024
Сейчас в Милане в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 505. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 27 ⭐ отзывов, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам