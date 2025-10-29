читать дальше Никита классный рассказчик, c глубокими знаниями истории и архитектуры. Прогулка получилась как разговор, Никита много отвечал на мои вопросы как про город, так и про жизнь в Италии.

Пьяченца чудесна, небольшой уютный город, c богатой историей, почти без туристов.

Очень рекомендую и гида, и город!

Я провела прекрасный день в Пьяченце! Благодарна Никите, что он меня дождался и с пониманием отнесся к моему опозданию, помог сориентироваться и был все время на связи, пока я добиралась.