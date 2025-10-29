Мои заказы

В поисках Рафаэля, или Один день в Пьяченце

Вырваться из Милана и познакомиться с бывшим культурным и политическим центром Эмильи-Романьи
Пьяченца — красивый и недооценённый город северной Италии.

На обзорной прогулке вы увидите монастырь, для которого Рафаэль создал знаменитую «Сикстинскую Мадонну».

Узнаете о древнеримской истории места, оцените величие средневековой архитектуры, познакомитесь с искусством Возрождения. И будете очарованы атмосферой современной Пьяченцы.
Описание экскурсии

  • Грандиозный кафедральный собор Пьяченцы 12 века — важный романо-готический памятник в Европе
  • Площадь Кавалли с ажурным готическим дворцом Palazzo Comunale
  • Античная церковь Святого Антонина, которая была заложена ещё в 4 веке н. э.
  • Палаццо эпохи Возрождения с редкой «алмазной» рустовкой фасадов
  • Фотогеничные дворы ренессансных дворцов и тихие улочки, спрятанные от глаз случайных прохожих
  • Ренессансную церковь Сан-Винченцо, ставшей обителью католического ордена театинцев
  • Романо-готическую церковь Сан-Франческо с красочными витражами
  • Монастырский комплекс Святого Сикста, для которого Рафаэль создал одно из величайших полотен в истории мировой живописи (закрыт на реставрацию до 1 января 2026 года)

При желании экскурсию по Пьяченце можно дополнить прогулкой по близлежащему городку Лоди, заложенном Фридрихом Барбароссой и знаменитому своей богатой средневековой архитектурой и редкими местными сырами.

Организационные детали

  • Мы встретимся с вами на вокзале Пьяченцы. При отсутствии личного транспорта из Милана и обратно легче всего добраться на прямом поезде, который ходит два раза в час (время в пути от 30 до 45 минут в одну сторону)
  • За доплату можем встретиться в Милане и отправиться в Пьяченцу вместе. Подробности уточняйте в переписке

Никита
Никита — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 125 туристов
Добрый день! Меня зовут Никита, мне 27 лет, и я искусствовед в Италии. Ранее с отличием закончил бакалавриат и магистратуру по специальности теория и история искусства, а ныне обучаюсь в аспирантуре университета Павии (Италия) на той же специальности. Имею богатый опыт проведения авторских и кураторских экскурсий в музеях. Буду рад познакомить вас с прекрасной Павией!
Марина
Марина
29 окт 2025
Я провела прекрасный день в Пьяченце! Благодарна Никите, что он меня дождался и с пониманием отнесся к моему опозданию, помог сориентироваться и был все время на связи, пока я добиралась.
Никита классный рассказчик, c глубокими знаниями истории и архитектуры. Прогулка получилась как разговор, Никита много отвечал на мои вопросы как про город, так и про жизнь в Италии.
Пьяченца чудесна, небольшой уютный город, c богатой историей, почти без туристов.
Очень рекомендую и гида, и город!

Ирина
14 сен 2025
Пьяченца стала для нас настоящим открытием! Это небольшой, тихий и атмосферный город с потрясающей архитектурой и богатой историей. Отличное место, чтобы сменить ритм и прочувствовать местный колорит, особенно после шумного
Милана.

Экскурсия нам очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Никита обладает глубокими знаниями истории и культуры, подаёт информацию живо и увлекательно, готов ответить на все наши дополнительные вопросы и скорректировать маршрут при необходимости.

Организация тоже была на высоте: заранее договорились о времени, получили чёткие инструкции. Однозначно рекомендуем к посещению. Спасибо!!

