Пьяченца — красивый и недооценённый город северной Италии.
На обзорной прогулке вы увидите монастырь, для которого Рафаэль создал знаменитую «Сикстинскую Мадонну».
Узнаете о древнеримской истории места, оцените величие средневековой архитектуры, познакомитесь с искусством Возрождения. И будете очарованы атмосферой современной Пьяченцы.
Описание экскурсии
- Грандиозный кафедральный собор Пьяченцы 12 века — важный романо-готический памятник в Европе
- Площадь Кавалли с ажурным готическим дворцом Palazzo Comunale
- Античная церковь Святого Антонина, которая была заложена ещё в 4 веке н. э.
- Палаццо эпохи Возрождения с редкой «алмазной» рустовкой фасадов
- Фотогеничные дворы ренессансных дворцов и тихие улочки, спрятанные от глаз случайных прохожих
- Ренессансную церковь Сан-Винченцо, ставшей обителью католического ордена театинцев
- Романо-готическую церковь Сан-Франческо с красочными витражами
- Монастырский комплекс Святого Сикста, для которого Рафаэль создал одно из величайших полотен в истории мировой живописи (закрыт на реставрацию до 1 января 2026 года)
При желании экскурсию по Пьяченце можно дополнить прогулкой по близлежащему городку Лоди, заложенном Фридрихом Барбароссой и знаменитому своей богатой средневековой архитектурой и редкими местными сырами.
Организационные детали
- Мы встретимся с вами на вокзале Пьяченцы. При отсутствии личного транспорта из Милана и обратно легче всего добраться на прямом поезде, который ходит два раза в час (время в пути от 30 до 45 минут в одну сторону)
- За доплату можем встретиться в Милане и отправиться в Пьяченцу вместе. Подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вокзале города Пьяченца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Никита — ваш гид в Милане
Провёл экскурсии для 125 туристов
Добрый день! Меня зовут Никита, мне 27 лет, и я искусствовед в Италии. Ранее с отличием закончил бакалавриат и магистратуру по специальности теория и история искусства, а ныне обучаюсь в аспирантуре университета Павии (Италия) на той же специальности. Имею богатый опыт проведения авторских и кураторских экскурсий в музеях. Буду рад познакомить вас с прекрасной Павией!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Марина
29 окт 2025
Я провела прекрасный день в Пьяченце! Благодарна Никите, что он меня дождался и с пониманием отнесся к моему опозданию, помог сориентироваться и был все время на связи, пока я добиралась.
И
Ирина
14 сен 2025
Пьяченца стала для нас настоящим открытием! Это небольшой, тихий и атмосферный город с потрясающей архитектурой и богатой историей. Отличное место, чтобы сменить ритм и прочувствовать местный колорит, особенно после шумного
