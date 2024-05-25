Выездные экскурсии из Милана

Найдено 14 экскурсий в категории «Выездные» в Милане на русском языке, цены от €51, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный день на Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Идеальный день на Комо: эксклюзивное путешествие из Милана
Погрузитесь в уединенный уголок Италии с экскурсией «Идеальный день на Комо» - живописные виды и величественные виллы ждут вас
Начало: У станции миланского метро Sesto Rondo
19 июня в 08:30
21 июня в 08:30
380 за всё до 4 чел.
Путешествие в Орта Сан Джулио
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Орта Сан Джулио, Милан
Путешествие в Орта Сан Джулио - уникальная возможность насладиться красотой малых городов Италии и погрузиться в атмосферу средневековья
Начало: Жд вокзал г. Арона
15 июля в 12:00
16 июля в 10:00
от 180 за всё до 7 чел.
Из Милана - в идиллический Сирмионе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Из Милана в Сирмионе: путешествие по средневековым улочкам и термам
Погрузитесь в атмосферу Сирмионе: от средневекового замка до античных гротов. Экскурсия на автомобиле с персональным гидом
Начало: У метро Sesto Rondo или Bignami
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
430 за всё до 3 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу итальянского озера Изео, откройте для себя Монте Изола и насладитесь вином Франчакорты в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Красота Лепонтинских Альп
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Красота Лепонтинских Альп: озеро Мораско, водопад Точе и сыр Беттельматт
Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Начало: Жд станция Арона или Домодоссола
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
340 за всё до 7 чел.
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Мини-группа
4 часа
15 отзывов
Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
Погрузитесь в атмосферу аристократического курорта Стреза и очаровательного рыбацкого острова Пескаторе на озере Маджоре
Начало: На ж/д вокзале в Стрезе
15 июля в 08:00
16 июля в 08:00
90 за человека
Из Милана - в дивный Бергамо
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Бергамо из Милана: путешествие в историю
Вас ждет путешествие по средневековому Бергамо: от Верхнего города до Нижнего, от искусства до архитектуры
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Из Милана - к озеру Комо
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Милана - к озеру Комо: замки, виллы и средневековые городки
Если вы устали от городской суеты Милана, отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к озеру Комо. Впечатляющие виды, история и уютные рестораны ждут вас
Начало: по месту проживания в Милане
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
505 за всё до 5 чел.
Легенды о драконах: Орта и остров Святого Джулио
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Мистический Орта и остров Святого Джулио: Путешествие в легенду
Погрузитесь в атмосферу средневековья и мифов в экскурсии по Орте и острову Святого Джулио
Начало: Ж/д станция Арона
Расписание: Любой день по договоренности
17 июня в 09:00
5 июля в 09:00
от 180 за всё до 2 чел.
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Экскурсия на озёра Комо и Лугано из Милана
Начало: Город Комо - любой удобной адрес
Расписание: Все даты указанны в календаре.
1 июля в 09:00
209 за всё до 4 чел.
Прогулка над озером Изео
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над озером Изео
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
Индивидуальная
2 часа
В Милан без путевки: индивидуальное консультирование и планирование вашего путешествия под вас
Начало: Онлайн
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за человека
Монца: тайна Железной короны
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Монца: тайна Железной короны
Погрузиться в прошлое и увидеть реликвию, которой короновали лангобардских монархов и Наполеона
Завтра в 16:30
10 июня в 16:30
6051 за всё до 4 чел.
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Сбежать от суеты Милана: прекрасная и древняя Павия
Погрузиться в историю, искусство, архитектуру и атмосферу одного из самых красивых городов Италии
Начало: На ж/д станции Павия
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
10080 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кайрат
    25 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    23 мая отлично провели экскурсию с гидом Ириной Идеальный день на Комо, несмотря на дождливую погоду до обеда. Ирина все
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    досконально рассказала всю историю Варенны, Белладжио. Отлично организована маршрут, забота туристов, предоставляя зонт для нас, слушать ее рассказы нам было очень интересно и полезно. Спасибо большое Ирина за проведенную экскурсию, видно что вы профессионал своего дела.

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Из Милана - в дивный Бергамо
    Конечно, увидеть и понять дивный Бергамо за один приезд сложно, но гид Людмила постаралась построить экскурсию так, чтобы хотя бы
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    с Верхним Городом мы познакомились. И ей это удалось - Верхний Бергамо произвёл незабываемое впечатление. Большое спасибо Людмиле за её прекрасные рассказы и за внимательное отношение к гостям!

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Провели два чудесных дня с Ириной на озере Комо и Гарда. Экскурсии прекрасно организованы, поездка в комфортных условиях, самые интересные
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    факты и видовые площадки. С полном восторге от увиденного, масса фотографий и впечатлений. Очень частно пользуется услугами частных гидов, но Ирине хочется поставить самую высокую оценку. Однозначно рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Из Милана на озеро Комo. Комо - Тремеццо. группа
    Переполнены самыми яркими впечатлениями от экскурсии! Гида выбрали случайно, на наш день это был единственный свободный гид. И очень рады сделанному
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    выбору! Профессионализм Галины выше всяких похвал! Озеро Комо прекрасно, но важно чтобы вам об этом интересно рассказывал максимально компетентный человек, в нашем случае так и было! Плюс наш гид решала все вопросы по ходу экскурсии - все билеты были заранее куплены, мы нигде не стояли в очереди, наша задача была только получать удовольствие от прекрасных видов озера, шикарных вилл и интереснейшего рассказа гида! Галина, спасибо большое вам за работу! А для тех кто решает выбрать ли экскурсию с гидом Галиной – рекомендуем от всей души!

  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Идеальный день на Комо
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое Вам спасибо за прекрасно организованное путешествие!
    Замечательная поездка! Красивейшие пейзажи, приятное общение с Ириной, вкуснейший обед в ресторане, великолепные фотографии! Ирина, большое
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - к озеру Комо
    Прекрасная экскурсия в компании с Таисией! Поддержка на всех этапах путешествия, много интересной информации и восхитительных видов!
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Из Милана - в идиллический Сирмионе
    Интересно, красиво и очень душевно! очень понравилось! Спасибо, Ирине!
  • И
    Илья
    15 апреля 2024
    Путешествие в Орта Сан Джулио
    Замечательное путешествие! Многие недооценивают Орту, и очень зря).. Нетривиальные места и много насыщенной информации! Спасибо, Тиане за это!
  • В
    Вероника
    14 апреля 2024
    Идеальный день на Комо
    Спасибо большое Ирине за организацию поездки на озеро Комо! Прекрасная погода, красивейшие пейзажи и интересные рассказы нашего гида сделали этот день незабываемым! Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода! Общение с Ириной было очень комфортным и приятным!
  • Е
    Евгения
    21 марта 2024
    Из Милана на озеро Маджоре и Борромейские острова
    Тиана просто замечательный гид, и с точки зрения знаний, и с личностной точки зрения. Выбор локаций, четкость организации, содержание, эмпатия!! Получила большое удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Идеальный день на Комо
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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Выездные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 51 до 505 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Милана и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
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