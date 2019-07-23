3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка у бирюзового озера

Мы встретимся на станции Арона и отправимся в сторону швейцарской границы: здесь вас встретит искусственное озеро Мораско — небольшое, но очень живописное. Вы прогуляетесь вдоль озера по долине Формацца и полюбуетесь захватывающими горными пейзажами со смотровой площадки.

Жизнь в долине

Я расскажу вам о географии и истории этого места, где проживает народ вальсер. Вы понаблюдаете за размеренной жизнью деревень и пасущимися коровками особой породы. Из их молока делают знаменитый сыр Беттельматт, который вы сможете попробовать и купить в местном магазинчике. Также можно зайти в один из ресторанов и полакомиться местными деликатесами — вяленой козлятиной, горным сыром с голубой плесенью и прошутто вал виджеццо.

Мощные потоки водопада

С высоты 145 метров падают воды водопада Точе — одного из самых мощных в Италии и всей Европе. Вы спуститесь к подножию водопада, насладитесь его брызгами, понежитесь в лучах горного солнца, вспомните, что такое итальянское «пизолино» и, возможно, захотите заглянуть в местные термы Премиа — известные в Италии термальные источники. Кроме того, мы можем устроить настоящий итальянский пикник с прошутто, дыней и просекко прямо у водопада!