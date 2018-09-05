3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Лепонтинских Альп - это летние месяцы с июня по август. В это время водопад Точе особенно впечатляет, а погода позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя водопад может быть менее полноводным. В остальные месяцы, несмотря на прохладную погоду, всё ещё можно насладиться спокойствием и красотой природы, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны.

Совсем недалеко от Милана, среди альпийских гор, раскинулась живописная долина с бирюзовым озером и шумным водопадом.Экскурсия перенесёт вас в сказочную картину, где можно прогуляться вдоль озера Мораско, узнать о северо-итальянском

народе вальсер, полюбоваться водами Cascata del Toce и попробовать вкуснейший сыр Беттельматт. Насладитесь фантастическими панорамами и ароматами высокогорных трав. Водопад Точе, один из самых мощных в Италии, поразит вас своей высотой и силой. Возможность пикника с прошутто, дыней и просекко у водопада добавит особую нотку к вашему путешествию

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка у бирюзового озера

Мы встретимся на станции Арона и отправимся в сторону швейцарской границы: здесь вас встретит искусственное озеро Мораско — небольшое, но очень живописное. Вы прогуляетесь вдоль озера по долине Формацца и полюбуетесь захватывающими горными пейзажами со смотровой площадки.

Жизнь в долине

Я расскажу вам о географии и истории этого места, где проживает народ вальсер. Вы понаблюдаете за размеренной жизнью деревень и пасущимися коровками особой породы. Из их молока делают знаменитый сыр Беттельматт, который вы сможете попробовать и купить в местном магазинчике. Также можно зайти в один из ресторанов и полакомиться местными деликатесами — вяленой козлятиной, горным сыром с голубой плесенью и прошутто вал виджеццо.

Мощные потоки водопада

С высоты 145 метров падают воды водопада Точе — одного из самых мощных в Италии и всей Европе. Вы спуститесь к подножию водопада, насладитесь его брызгами, понежитесь в лучах горного солнца, вспомните, что такое итальянское «пизолино» и, возможно, захотите заглянуть в местные термы Премиа — известные в Италии термальные источники. Кроме того, мы можем устроить настоящий итальянский пикник с прошутто, дыней и просекко прямо у водопада!

Организационные детали