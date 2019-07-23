3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка на озеро Мораско и водопад Точе

Tiana
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Tiana – ваш гид
Совсем недалеко от Милана посреди альпийских гор раскинулась живописная долина с бирюзовым озером, и шумно встречает путников водопад...

Эта экскурсия перенесёт вас в такую сказочную картину.

Вы прогуляетесь вдоль озера Мораско, узнаете о местном северо-итальянском народе, полюбуетесь водами Cascata del Toce и попробуете вкуснейший сыр.

И конечно, насладитесь фантастическими панорамами и ароматами высокогорных трав.
От 350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча жд станция Арона или Домодоссола
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп

Что вас ожидает

Прогулка у бирюзового озера
Мы встретимся на станции Арона и отправимся в сторону швейцарской границы: здесь вас встретит искусственное озеро Мораско — небольшое, но очень живописное. Вы прогуляетесь вдоль озера по долине Формацца и полюбуетесь захватывающими горными пейзажами со смотровой площадки.

Жизнь в долине
Я расскажу вам о географии и истории этого места, где проживает народ вальсер. Вы понаблюдаете за размеренной жизнью деревень и пасущимися коровками особой породы. Из их молока делают знаменитый сыр Беттельматт, который вы сможете попробовать и купить в местном магазинчике. Также можно зайти в один из ресторанов и полакомиться местными деликатесами — вяленой козлятиной, горным сыром с голубой плесенью и прошутто вал виджеццо.

Мощные потоки водопада
С высоты 145 метров падают воды водопада Точе — одного из самых мощных в Италии и всей Европе. Вы спуститесь к подножию водопада, насладитесь его брызгами, понежитесь в лучах горного солнца, вспомните, что такое итальянское «пизолино» и, возможно, захотите заглянуть в местные термы Премиа — известные в Италии термальные источники. Кроме того, мы можем устроить настоящий итальянский пикник с прошутто, дыней и просекко прямо у водопада!

Организационные детали

  • Рекомендованное время для экскурсии — с начала июня до начала сентября. Именно в эти месяцы можно увидеть водопад Точе во всей красе.
  • Обед в ресторане по желанию и не входит в стоимость экскурсии.
  • Пикник или дегустация сыров включены в стоимость экскурсии.
  • Начало и конец прогулки на ж/д станции Арона (Arona). Проезд от центральной ж/д станции Милана (Milano Centrale) или Кадорна (Milano Cadorna) 55 минут. Стоимость билета в одну сторону 6,10 €.
  • Возможен трансфер из отеля (уточняйте у гида).
  • Дорога займет около 1,5 часов по автостраде или около 2 часов по живописной дороге вдоль озера Маджоре.
  • Последние полчаса путь преимущественно пролегает по горным серпантинам, поэтому не рекомендуется людям, страдающим от головокружения и укачивания.
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп
Красота Лепонтинских Альп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура жд станция Арона или Домодоссола.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 июля 2019
Прекрасная экскурсия. Дух перехватывает от красоты гор, озера и мощи водопада. Мы долго думали брать или не брать эту экскурсию и после долгих сомнений всё-таки взяли, и ни на секунду не пожалели об этом. Для нас она была прекрасным завершением двухнедельного путешествия по Италии. Всем рекомендую!
5 сентября 2018
Делюсь с вами впечатлениями от экскурсии. У меня была остановка в Милане на 2 дня. Один из дней я решила посветить посещению водопада дель Точе. Очень зачаровали фотографии, и я практически не раздумывая выбрала эту экскурсию. Я была удивлена! Вживую все ещё масштабнее, красочнее, насыщеннее, мощнее!! От Милана я добиралась до Ароны на поезде около часа, затем ещё около 1,5 часов по живописной дороге в сторону границы со Швейцарией! Время в пути прошло незаметно, так как Тиана рассказывала об истории окружающих мест, много интересных фактов. К слову, я не очень люблю истории про историю, и Тиана рассказывала все так легко, с юмором и ненавязчиво!
Я была поражена красотой гор, водопада, цветом озера Мораско. Было холодно, мы были в зимних куртках, но это никак не повлияло на впечатления! А как приятно было греться в местном ресторанчике с вином и сыром)
На обратном пути сделали небольшой круг и полюбовались озером Маджоре.
В общем если вы любите природу, горы, горные озёра и реки, чистый воздух - то вам определённо нужно познакомиться с Тианой и ее экскурсией! Вы точно не пожалеете. А для меня это воспоминание на всю жизнь!
12 июня 2018
Спасибо огромное Тиане за чудесную экскурсию. Сначала очень сомневались : ехать или нет так далеко. Но уже с первых километров нашего путешествия все сомнения исчезли от такой природной красоты - озеро Маджоре, горы, маленькие деревушки и конечно же сам водопад! Мы в восторге!!! Даже небольшой дождик не омрачил наших впечатлений. Еще раз спасибо Тиане за интересный и живой рассказ.

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