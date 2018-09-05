3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Насладитесь красотой Лепонтинских Альп, прогуляйтесь вдоль озера Мораско и полюбуйтесь водопадом Точе. Попробуйте местные деликатесы и сыр Беттельматт
Совсем недалеко от Милана, среди альпийских гор, раскинулась живописная долина с бирюзовым озером и шумным водопадом.
Экскурсия перенесёт вас в сказочную картину, где можно прогуляться вдоль озера Мораско, узнать о северо-итальянском читать дальшеуменьшить
народе вальсер, полюбоваться водами Cascata del Toce и попробовать вкуснейший сыр Беттельматт. Насладитесь фантастическими панорамами и ароматами высокогорных трав. Водопад Точе, один из самых мощных в Италии, поразит вас своей высотой и силой.
Возможность пикника с прошутто, дыней и просекко у водопада добавит особую нотку к вашему путешествию
Лучшее время для посещения Лепонтинских Альп - это летние месяцы с июня по август. В это время водопад Точе особенно впечатляет, а погода позволяет комфортно наслаждаться прогулками. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя водопад может быть менее полноводным. В остальные месяцы, несмотря на прохладную погоду, всё ещё можно насладиться спокойствием и красотой природы, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Мораско
Водопад Точе
Долина Формацца
Описание экскурсии
Прогулка у бирюзового озера
Мы встретимся на станции Арона и отправимся в сторону швейцарской границы: здесь вас встретит искусственное озеро Мораско — небольшое, но очень живописное. Вы прогуляетесь вдоль озера по долине Формацца и полюбуетесь захватывающими горными пейзажами со смотровой площадки.
Жизнь в долине
Я расскажу вам о географии и истории этого места, где проживает народ вальсер. Вы понаблюдаете за размеренной жизнью деревень и пасущимися коровками особой породы. Из их молока делают знаменитый сыр Беттельматт, который вы сможете попробовать и купить в местном магазинчике. Также можно зайти в один из ресторанов и полакомиться местными деликатесами — вяленой козлятиной, горным сыром с голубой плесенью и прошутто вал виджеццо.
Мощные потоки водопада
С высоты 145 метров падают воды водопада Точе — одного из самых мощных в Италии и всей Европе. Вы спуститесь к подножию водопада, насладитесь его брызгами, понежитесь в лучах горного солнца, вспомните, что такое итальянское «пизолино» и, возможно, захотите заглянуть в местные термы Премиа — известные в Италии термальные источники. Кроме того, мы можем устроить настоящий итальянский пикник с прошутто, дыней и просекко прямо у водопада!
Организационные детали
Рекомендованное время для экскурсии — с начала июня до начала сентября. Именно в эти месяцы можно увидеть водопад Точе во всей красе.
Обед в ресторане по желанию и не входит в стоимость экскурсии.
Пикник или дегустация сыров включены в стоимость экскурсии.
Начало и конец прогулки на ж/д станции Арона (Arona). Проезд от центральной ж/д станции Милана (Milano Centrale) или Кадорна (Milano Cadorna) 55 минут. Стоимость билета в одну сторону 6,10 €.
Трансфер на автобусе (от станции Domodossola) — 32 евро/чел., авто на 1-6 чел — 400-450 евро (уточняйте заранее цену от места отправления)
Дорога займет около 1,5 часов по автостраде или около 2 часов по живописной дороге вдоль озера Маджоре.
Последние полчаса путь преимущественно пролегает по горным серпантинам, поэтому не рекомендуется людям, страдающим от головокружения и укачивания.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Жд станция Арона или Домодоссола
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тиана — ваш гид в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провела экскурсии для 614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Делюсь с вами впечатлениями от экскурсии. У меня была остановка в Милане на 2 дня. Один из дней я решила посветить посещению водопада дель Точе. Очень зачаровали фотографии, и я читать дальшеуменьшить
практически не раздумывая выбрала эту экскурсию. Я была удивлена! Вживую все ещё масштабнее, красочнее, насыщеннее, мощнее!! От Милана я добиралась до Ароны на поезде около часа, затем ещё около 1,5 часов по живописной дороге в сторону границы со Швейцарией! Время в пути прошло незаметно, так как Тиана рассказывала об истории окружающих мест, много интересных фактов. К слову, я не очень люблю истории про историю, и Тиана рассказывала все так легко, с юмором и ненавязчиво! Я была поражена красотой гор, водопада, цветом озера Мораско. Было холодно, мы были в зимних куртках, но это никак не повлияло на впечатления! А как приятно было греться в местном ресторанчике с вином и сыром) На обратном пути сделали небольшой круг и полюбовались озером Маджоре. В общем если вы любите природу, горы, горные озёра и реки, чистый воздух - то вам определённо нужно познакомиться с Тианой и ее экскурсией! Вы точно не пожалеете. А для меня это воспоминание на всю жизнь!
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E
EVGENII
Спасибо огромное Тиане за чудесную экскурсию. Сначала очень сомневались: ехать или нет так далеко. Но уже с первых километров нашего путешествия все сомнения исчезли от такой природной красоты - озеро Маджоре, горы, маленькие деревушки и конечно же сам водопад! Мы в восторге!!! Даже небольшой дождик не омрачил наших впечатлений. Еще раз спасибо Тиане за интересный и живой рассказ.
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Daria
Прекрасная экскурсия. Дух перехватывает от красоты гор, озера и мощи водопада. Мы долго думали брать или не брать эту экскурсию и после долгих сомнений всё-таки взяли, и ни на секунду не пожалели об этом. Для нас она была прекрасным завершением двухнедельного путешествия по Италии. Всем рекомендую!
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Елена
Прекрасно всё организовано. Мой друг сказал:,,На один день я побывал в раю" Добавить нечего. Спасибо большое