Вас ждёт прогулка по вечернему городу в свете огней и осмотр достопримечательностей центра, городского комплекса небоскрёбов, либо прогулка по водным каналам.
Описание экскурсии
Милан незабываем в вечернее время. Вам предоставится уникальная возможность увидеть все достопримечательности столицы Северной Италии в свете вечерних огней. Мы предлагаем 3 вечерние прогулки:
- По центру города.
- По водным каналам Навильи. Милан славился своими водными каналами! Именно благодаря им он получил статус одного из самых крупных портов Европы. Сегодня каналы оживают лишь в вечернее время и являются центром ночной жизни Милана.
- По городскому комплексу высотных зданий и по улице Комо.
Начало в 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр
- Либо район водных каналов (по договорённости)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Милана
