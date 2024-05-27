1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
«Район Навильи — отдушина мегаполиса, где можно с интересом провести время как днем, так и вечером»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
«Сегодня каналы оживают лишь в вечернее время и являются центром ночной жизни Милана»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€160 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Во время обзорной прогулки по вечернему Милану вы познакомитесь со знаменитыми зданиями, а также узнаете куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
€35 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
«Вы отправитесь на вечернюю прогулку в старинный район Милана, где вдоль каналов расположились уютные кафе и бары, винтажные магазинчики, антикварные лавки и блошиные рынки»
Расписание: Ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
10 июня в 17:30
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
«Позвольте пригласить вас на увлекательную вечернюю экскурсию по уютным улицам и живописным площадям Милана»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 мая 2024Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
- ССветлана17 мая 2024Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
- SSvetlana12 мая 2024Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.
- ССветлана30 апреля 2024Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
- ЕЕлена23 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.
- ААлена4 апреля 2024Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!
- ААлександр27 марта 2024Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!
- ЕЕлизавета23 января 2024Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень
- ЭЭльда5 ноября 2023Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана. Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую. Эльда Михайлова США
- MMarina20 июля 2023На мой взгляд три компонента делают экскурсию Лизы успешной: профессиональный гид, доступный рассказ и большая любовь к Милано. Особенно понравилось тонкое
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Вечерние»
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