Вечерние экскурсии Милана

Найдено 5 экскурсий в категории «Вечерние» в Милане на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Богемный Милан - район Навильи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Богемный Милан: экскурсия по району Навильи с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу богемного Милана, где искусство и история сливаются в районе Навильи
Начало: У станции метро Genova
«Район Навильи — отдушина мегаполиса, где можно с интересом провести время как днем, так и вечером»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Вдоль каналов вечернего Милана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Вдоль каналов вечернего Милана»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Милана, прогуливаясь по его вечерним каналам с личным гидом
«Сегодня каналы оживают лишь в вечернее время и являются центром ночной жизни Милана»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
160 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по вечернему Милану
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
66 отзывов
Вечерняя прогулка по Милану: история, культура и мода
Откройте вечерний Милан в компании опытных гидов, исследуйте культурное наследие и современные районы
Начало: Metro Cadorna
«Во время обзорной прогулки по вечернему Милану вы познакомитесь со знаменитыми зданиями, а также узнаете куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды»
Расписание: вт, чт 17:00, сб-вскр 19:00
Завтра в 19:00
11 июня в 17:00
35 за человека
Навильи - мечта соединиться с морем
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Навильи Милана: вечерняя прогулка по каналам с богемной атмосферой
Погрузитесь в историю Милана с экскурсией по району Навильи, где искусство и история оживают вечерами
Начало: У выхода из метро «Porta Genova» (зелёная линия)
«Вы отправитесь на вечернюю прогулку в старинный район Милана, где вдоль каналов расположились уютные кафе и бары, винтажные магазинчики, антикварные лавки и блошиные рынки»
Расписание: Ежедневно в 17:30
Завтра в 17:30
10 июня в 17:30
от 100 за всё до 2 чел.
Милан вечерний, поэтический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Милан вечерний, поэтический
Начало: Площадь CASTELLO SFORZESCO
«Позвольте пригласить вас на увлекательную вечернюю экскурсию по уютным улицам и живописным площадям Милана»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!
  • S
    Svetlana
    12 мая 2024
    Обзорная экскурсия по вечернему Милану
    Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.
  • С
    Светлана
    30 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!
  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.
  • А
    Алена
    4 апреля 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!
  • А
    Александр
    27 марта 2024
    Вдоль каналов вечернего Милана
    Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!
    Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елизавета
    23 января 2024
    Богемный Милан - район Навильи
    Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень
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    было интересно посетить шлюз, в конструкции которого сам Леонардо да Винчи участвовал. Узнать, где начинался город при испанцах, а где был средневековый Милан. Мы задавали кучу вопросов и Наталия всегда давала исчерпывающий ответ! Благодарим за прекрасное путешествие!

  • Э
    Эльда
    5 ноября 2023
    Навильи - мечта соединиться с морем
    Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана. Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую. Эльда Михайлова США
  • M
    Marina
    20 июля 2023
    Навильи - мечта соединиться с морем
    На мой взгляд три компонента делают экскурсию Лизы успешной: профессиональный гид, доступный рассказ и большая любовь к Милано. Особенно понравилось тонкое
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    сплетение старого и нового, вчера и сегодня, различные архитектурные стили и несколько поколений жителей района Навильи. После экскурсии у меня осталось много новых впечатлений о городе и желание продолжить знакомство с Милано на следущих экскурсиях Лизы Васильевой.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Вечерние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 35 до 160. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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