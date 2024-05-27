А Александр Вдоль каналов вечернего Милана Великолепная экскурсия с Лизой! Она влюблена в свой город и делает все возможное, чтобы учесть пожелания каждого гостя. Помимо основной туристической программы, Лиза организовала для нас небольшую гастрономическую экскурсию, которая добавила ярких впечатлений. Очень рекомендую воспользоваться ее услугами!

С Светлана Обзорная экскурсия по вечернему Милану Интересная экскурсия! Длинный маршрут: увидели замок Сфорца, прошлись по миланским улочкам, исследовали акустику на торговой площади. Взглянули на Дуомо. Приятно повели вечер, для первого знакомства - отличная экскурсия. В мае мы успели все посмотреть засветло. Спасибо Елизавете!

S Svetlana Обзорная экскурсия по вечернему Милану Гид Елизавета великолепна. Мы успели посмотреть за 3 часа очень многое, узнать секреты Милана. Все понравилось.

С Светлана Богемный Милан - район Навильи Елизавета отличный гид, было очень интересно и познавательно. Не смотря на отвратительную погоду - лил дождь. было холодно и сыро, экскурсия удалась!

Е Елена Вдоль каналов вечернего Милана Экскурсия очень понравилась, а также гид. Я не первый раз в Милане, но гиду удалось заинтересовать и показать новые места где никогда не была ранее. Материал был подан доступно, структурировано. Маршрут также понравился. Рекомендую.

А Алена Богемный Милан - район Навильи Татьяна безумно приятная и дружелюбная! Я поражена как много знаний в ее голове! Я просто в шоке! Экскурсия прошла великолепно! Даже не сомневайтесь брать или не брать экскурсии с Татьяной!

А Александр Вдоль каналов вечернего Милана Все прошло отлично, спасибо за экскурсию!

Е Елизавета Богемный Милан - район Навильи читать дальше было интересно посетить шлюз, в конструкции которого сам Леонардо да Винчи участвовал. Узнать, где начинался город при испанцах, а где был средневековый Милан. Мы задавали кучу вопросов и Наталия всегда давала исчерпывающий ответ! Благодарим за прекрасное путешествие! Экскурсия с Наталией очень понравилась! Мы посетили все закоулки района Навилье, услышали интересные истории о районе и не только. Очень

Э Эльда Навильи - мечта соединиться с морем Большое спасибо Наташе за очень интересную экскурсию по неэксурсионный район Милана. Очень советую посмотреть Этот район города, Тобыш иметь более полное представление о Милане и его истории. Наташа прекрасный гид и (что важно) симпатичный, отзывчивый человек, Всем рекомендую. Эльда Михайлова США