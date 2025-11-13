Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Нашу поездку мы начнём с города Кремона — небольшого городка с населением в 71,5 тысяч человек.



Архитектура Кремоны уникальна: средневековая Piazza del Comune, Баптистерий XII века, романский собор. Здесь воздвигли самую высокую средневековую башню — Тораццо. Также Кремона славится своим кафедральным собором «Санта Мария Ассунта» постройки XII века. Кремона официально носит звание мировой столицы производства струнных музыкальных инструментов.