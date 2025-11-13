Нашу поездку мы начнём с города Кремона — небольшого городка с населением в 71,5 тысяч человек.
Архитектура Кремоны уникальна: средневековая Piazza del Comune, Баптистерий XII века, романский собор. Здесь воздвигли самую высокую средневековую башню — Тораццо. Также Кремона славится своим кафедральным собором «Санта Мария Ассунта» постройки XII века. Кремона официально носит звание мировой столицы производства струнных музыкальных инструментов.
В городе Кремона родился выдающийся итальянский композитор Клаудио Монтеверди. Но больше всего славы Кремоне принесли конечно скрипичные мастера Амати, Страдивари, Гварнери. В наше время в Кремоне работают более ста скрипичных мастеров, и их продукция высоко ценится у профессионалов. В 1937 году, в год двухсотлетия со дня смерти Страдивари, в городе была основана школа изготовления скрипок, ныне всемирно известная. В ней обучаются 500 учеников со всего мира. Что касается истории города, то стоит упомянуть, что город был основан в 217 году и что здесь состоялись многие важные для Италии исторические события, такие как например бракосочетание Франческо Сфорца и Бьянки Марии Висконти в XV веке. История Ромео и Джульетты повторилась, но окончилась хорошо, ведь молодожёны принадлежали к соперничающим кланам. Само бракосочетание состоялось в церкви Сан-Сигизмондо. Гастрономические изыски Лакомство «торроне», которым так славится город, было изобретено придворным поваром специально для этого свадебного пира. Кремона город, где всегда найдётся место хорошей кухне, здесь вкусностей хоть отбавляй. Многие рестораны Кремоны являют собой настоящие архитектурные достопримечательности, среди таковых следует упомянуть ресторан «Il Bissone», например, чьи стены видели Джузеппе Верди, приезжавшего сюда на выходные и итальянского тенора Марио дель Монако. В историю кулинарии город внёс свою лепту благодаря производству изумительной по вкусу салями, а также старейшей фабрике по производству сыров. Provolone Valpadana — полутвёрдый сыр, приготовление которого на начальном этапе (в рассоле) похоже на приготовление моцареллы. Созревает Provolone в течение года. В ресторане или магазине его легко узнать благодаря оригинальной форме: один из видов напоминает вытянутую тыкву с крутыми боками, перехваченными бечевкой, другой — каплю или шар. Grana Padano — вкуснейший твёрдый острый сыр — всегда находился в тени славы знаменитого пармезана. Технологии производства этих сыров практически идентичны, с той лишь разницей, что диеты у коров, молоко которых идёт на производство сыра, немного отличаются. К сырной тарелке в любом ресторане Кремоны и её окрестностей вам обязательно предложат Mostarda of Cremona — необычного вкуса фруктовую горчицу. О композиторе Джузеппе Верди Вторая часть поездки посвящена самому известному итальянскому композитору Джузеппе Верди и предполагает посещение города Буссето, в котором родился великий гений и с которым он был тесно связан на протяжении всей своей жизни. Название поселения связано с названием замка, вокруг которого и возникло поселение. «Боссо» означает «самшит», именно поэтому на гербе Буссето есть самшитовое дерево. Центр Буссето — крепость Паллавичино была построена в XI веке. Она много раз перестраивалась в последующие века. От старинной крепости осталась только главная башня: в 1857 году сооружение было возведено практически заново в неоготическом стиле. Сейчас в крепости размещается театр Верди и муниципалитет. Примечательна коллегиальная церковь святого апостола Варфоломея. Когда в 1833 году умер органист церкви, Фердинандо Провези, Джузеппе Верди прервал свою учёбу в Милане и вернулся в Буссето, чтобы занять место органиста. Однако органистом без всякого конкурса был взят Джованни Феррари ди Гуасталла. Жители разделились на два лагеря: за и против Верди. Те, кто выступали за Верди (например, члены филармонии Буссето), бойкотировали церковные службы. Большая часть достопримечательностей в Буссето связана с именем Джузеппе Верди. В Буссето можно посетить капеллу Троицы, где в 1836 году Джузеппе Верди обвенчался с Маргеритой Барецци. Сохранился дом тестя композитора, Барецци, с обстановкой и старинным роялем, на котором играл Верди. В 1845 году в Буссето было решено построить театр. В 1856 году крепость Паллавичино была выкуплена коммуной, и были начаты работы по возведению театра. Конечно же, театр должен был носить имя знаменитого земляка — Верди. Театр был построен через 12 лет, в 1868 году. Сезон открылся постановкой «Риголетто» и «Бала-маскарада». В честь маэстро женщины пришли на премьеру в зелёных платьях, а мужчины — в зелёных галстуках («verde» — «зелёный»). За время работы театра в нём были поставлены практически все произведения Верди. Ещё один интересный памятник — вилла Паллавичино. Она была возведена в эпоху Возрождения за старыми городскими стенами Буссето. С 2009 года в вилле Паллавичино размещается музей Джузеппе Верди. Примерно в 5 км. к юго-востоку от Буссето находится Ронколе-Верди. Именно в Ронколе в 1813 году родился Джузеппе Верди. Сейчас в здании — музей композитора. Приходская церковь святого архангела Михаила в Ронколе восходит к Средневековью. В XVI-XVII веках она была перестроена. В церкви сохранились некоторые фрески XV-XVI веков. В этой церкви был крещён Джузеппе Верди. Тут же он учился играть на церковном органе, также сохранившемся до наших дней.
Поездка проводится при наборе группы хотя бы из 2 человек.
