Выездные туры из Милана

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Милане на русском языке, цены от €989. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
5 дней
Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Осмотреть экспозицию Пинакотеки Брера, пообедать в Итальянской Ривьере и увидеть балкон Джульетты
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
5 дек в 09:00
15 дек в 09:00
5 000 за человека
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
На автобусе
13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
1 044 за человека
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
На автобусе
11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
1 дек в 10:00
29 дек в 10:00
989 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
  2. Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
  3. Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Какие места ещё посмотреть в Милане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Миланский собор Дуомо
  2. Замок Сфорца
  3. Лувр
Сколько стоит тур в Милане в ноябре 2024
Сейчас в Милане в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 989 до 5 000.
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