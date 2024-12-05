5 дней
Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Осмотреть экспозицию Пинакотеки Брера, пообедать в Итальянской Ривьере и увидеть балкон Джульетты
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
5 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€5 000 за человека
13 дней
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
€1 044 за человека
11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
1 дек в 10:00
29 дек в 10:00
€989 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Выездные»
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