Отпуск в Римини с пляжным отдыхом, дегустациями, поездками в соседние города и микространу
Накупаться в Адриатике, погулять по Сан-Марино, Болонье, Урбино, попробовать вина, сыры и ветчину
Начало: Аэропорт Милана, 12:00
«Сегодня едем в Болонью — город, знающий толк в науках и гастрономии»
10 сен в 12:00
€1450 за человека
Отпуск в стиле Dolce vita: прогулки по Милану и отдых у озера Комо
Разгадать символы «Тайной вечери», поселиться на вилле с бассейном, насладиться фуршетом на яхте
Начало: Милан, место и время по договорённости
«Вечером сходим в стильный бар: узнаем друг друга поближе, отметим начало путешествия коктейлем или аперитивом и насладимся расслабленной итальянской атмосферой»
11 авг в 10:00
€2390 за человека
Для любителей музыки и гастрономии - поездка на родину Страдивари и Джузеппе Верди
Начало: По договоренности
«Гастрономические изыски Лакомство «торроне», которым так славится город, было изобретено придворным поваром специально для этого свадебного пира»
Расписание: По согласованию с гидом
28 июн в 09:00
29 июн в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Гастрономические»
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