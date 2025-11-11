Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Бормио — отличное место для лыжников, любителей шумного отдыха, ценителей старины, приверженцев термального лечения. Бормио известен вот уже более тысячи лет. Удивительно красивый курорт Италии — Бормио расположен в Доломитовых Альпах.



Здесь есть не только прекрасно оборудованные и удобные для катания горнолыжные трассы, но и множество SPA-центров.

Наталья Ваш гид в Милане Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-4 человека Когда По согласованию с гидом €1100 за тур Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура С античных времён Бормио славится своими целебными термальными источниками. Это популярное место, куда с удовольствием приезжают отдыхать и семейные пары, и спортсмены-экстремалы, и веселые молодежные компании друзей. Горнолыжный курорт В Бормио очень неплохо чувствуют себя начинающие лыжники. Здесь есть, где учиться азам горнолыжного спорта детям: для них оборудован специальный «лягушатник» с подъёмником-эскалатором. Будут довольны и «продвинутые» лыжники, а сложностью некоторых трасс будут удовлетворены и асы. Но в основном Бормио — это идеальное место для лыжников среднего уровня мастерства. Отличным районом для катания по целине могут быть склоны Ле-Мотте — Ога (Le Motte — Oga). Здесь довольно много разреженных участков леса. Склоны ровные и хорошо подготовлены самой природой, что превращает катание по свежему снегу в сплошное удовольствие. Для лыжников среднего уровня здесь настоящее раздолье. Мы советуем им прокатиться по спускам, которые начинаются от вершины Чима-Бьянка и ведут в Бормио-2000. Эти склоны, благодаря своему рельефу, проложены без прогонов и не дают расслабиться до самого финиша. Их верхняя часть (от вершины Cima Bianca и чуть ниже станции Чимино (Cimino)) проходит вне лесной зоны. Также советуем попробовать свои силы в районе склона Ле-Мотте (Le Motte). Этот район катания находится в 15 минутах от центра Бормио, и здесь немало разнообразных трасс, проходящих по лесу. Термальный отдых, дискотеки и шоппинг Вечером стоит посетить городской термальный комплекс, где можно поплавать в бассейне, посидеть в сауне, полежать в грязевых ваннах. Советуем побывать также в старом термальном комплексе, расположенном в 10 минутах езды от Бормио в сторону Valdidentro (Вальдидентро) и сооружённом ещё во времена Римской Империи. Он вырублен в скале и поделён на три части: римскую (античную) — старые термы в узких темных пещерах, средневековую — теплые ванны с гидромассажем, австрийскую — комнаты релаксации, грязевые ванны. Впечатляет открытый бассейн, расположенный на горе, откуда открывается великолепный вид на Бормио. По краям каменных стен бассейна проложены деревянные трубы, из которых в его чашу стекают струйки горячей воды. В термальном комплексе царит покой и безмятежность, звучит легкая музыка. Любителям шумных тусовок советуем побывать в барах курорта, отведать местный ликёр Браулио, граппу — итальянскую водку, а потом пройтись по дискотекам. Шоппингом советуем заняться на улице Виа-Рома, (Via Roma) где находится ряд неплохих магазинчиков, предлагающих одежду известных марок. Особо выделим магазины Cleo Moda — здесь можно приобрести вещи от Prada, Armani, а также Anna Moda — в нём продаются одежда и аксессуары. Здесь много лавок, торгующих сырами, вареньем и соусами. Советуем купить грибной соус. Он особенно удаётся местным кулинарам. На курорте предлагаются экскурсии в Милан, Венецию, национальный парк Стелвио, зону беспошлинной торговли Ливиньо, где можно приобрести по очень низким ценам спиртное, парфюмерию и сигареты. За покупками можно съездить также в расположенные недалеко от Бормио города Ливиньо, Тирано и Сондрио. Важная информация: Возьмите с собой тёплые вещи и удобную обувь.

По согласованию с гидом Выбрать дату