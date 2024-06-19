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Я провела своё собственное исследование эзотерического Неаполя и его скрытых символов — и теперь готова поделиться с вами результатами.



Наш маршрут пройдёт по тем местам, где устраивались тайные собрания древнеегипетского ордена Осиридов.



Я покажу вам загадочные знаки, проведу к недрам земли и помогу отыскать тот самый философский камень, который откроет истину!