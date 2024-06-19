Я провела своё собственное исследование эзотерического Неаполя и его скрытых символов — и теперь готова поделиться с вами результатами.
Наш маршрут пройдёт по тем местам, где устраивались тайные собрания древнеегипетского ордена Осиридов.
Я покажу вам загадочные знаки, проведу к недрам земли и помогу отыскать тот самый философский камень, который откроет истину!
Наш маршрут пройдёт по тем местам, где устраивались тайные собрания древнеегипетского ордена Осиридов.
Я покажу вам загадочные знаки, проведу к недрам земли и помогу отыскать тот самый философский камень, который откроет истину!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы обязательно посетим площадь Сан Доменико Маджоре, где я покажу вам одну из вершин Неаполитанского алхимического треугольника
- Затем перейдём туда, где в древности стоял храм, посвящённый богине Диане, и раскроем связь древнего культа Дианы с современными ведьмами
- Прогуляемся по одному из самых впечатляющих переулков древнего города, чтобы узнать, откуда возникли суеверия, и понять их глубокий смысл и ценность. Как появился сглаз и как его практикуют до сих пор? Я познакомлю вас с разными формами приворотов и привязок, посвящу в секрет ритуалов, которые освобождают и развязывают узлы, намеренно созданные недоброжелателями.
- А ещё мы примем участие в древнем ритуале, наполненном эзотерическим смыслом. Вы раскроете секреты магического круга, войдя в контакт со своими энергиями, и испытаете вибрации Вселенной.
В конце тура каждому участнику будет вручён небольшой памятный подарок-талисман.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 123 туристов
Меня зовут Анастасия, для друзей Ася. Журналист. Интервьюер. Собиратель необычных историй. Живу в Неаполе с 1990 года. Провожу нестандартные экскурсии и увлекательные походы в Неаполе и окрестностях: подъем к кратеру Везувия,Задать вопрос
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