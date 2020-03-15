123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
В этой экскурсии по Неаполю мы не ограничимся классикой — маршрутом вдоль порта по королевским кварталам, а нырнём в самые колоритные части города, чтобы там уловить суть подлинной Италии.

Временами как будто неказистый, но неизменно яркий и контрастный Неаполь познакомит вас со своими узкими и жилыми улицами, барочной архитектурой, церквями, шикарными дворцами и южной кухней.

Мы развеем мифы, окутавшие город с течением столетий, покажем лучшие панорамы Неаполя и поможем вам прочувствовать его уникальную энергетику.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у фонтана Нептуна на площади Municipio
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У этой экскурсии123 отзыва
4.75
Ежедневная прогулка по Неаполю
Ежедневная прогулка по Неаполю

Что вас ожидает

От роскошных дворцов до Везувия
С первых минут экскурсии вы погрузитесь в многовековую историю Неаполя, воспринимать которую будет просто и легко. Вы услышите рассказ о местных обычаях, любопытных особенностях и культуре города, гуляя по главным достопримечательностям: проходя мимо галереи Умберто I, любуясь Королевским замком и театром Сан Карло, пересекая площадь Плебесцита и следуя к Замку Яйца. Мы поможем вам понять, как устроен город и где находятся его «знаковые» места — например, легендарные заведения. Вы пройдёте по прекрасной набережной и насладитесь видами Неаполитанского залива и величественного Везувия вдалеке.

Не страшный, а живой!
Неаполь настолько специфичен, что важно знать, как к нему подступиться, — иначе город, прямо как человека, можно понять неправильно. Вы пройдёте по тем местам, которых сторонятся многие туристы, чтобы убедиться, что именно там бьёт ключом городская жизнь. Вы зайдёте в испанские кварталы, где ездят на моторино, и посмотрите на быт простых неаполитанцев, развешивающих бельё меж узких улочек. Тут же обнаружите шикарную галерею и ощутите контрастность, органически присущую Неаполю. В одном из кафе узнаете место, куда сам Стендаль захаживал за чашечкой лучшего неаполитанского кофе, — его примеру следуют многие современные политики. А также найдёте пиццерию, где родился рецепт «Маргариты», и увидите многое, многое другое!

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Неаполе и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

• Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются.
• Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе “Фото”.
• Экскурсия проводится без наушников.
• В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Неаполе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

Ежедневная прогулка по Неаполю
Ежедневная прогулка по Неаполю
Ежедневная прогулка по Неаполю
Ежедневная прогулка по Неаполю
Ежедневная прогулка по Неаполю
Ежедневная прогулка по Неаполю
Ежедневная прогулка по Неаполю

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у фонтана Нептуна на площади Municipio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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123 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Были в Неаполе 9-14 марта, попали в объявленное по стране Чрезвычайное положение с связи с коронавирусом. Тем не менее, экскурсия 10 марта состоялась. Отдельная благодарность гиду Елене.
Даже в такой ситуации смогла организовать запоминающуюся обзорную прогулку по центру,
подготовила и показала нам фотографии интерьеров, которые закрыты для посещения в связи с ЧП, дала много полезной информации и практических советов, угостила местными сладостями, а главное - зарегистрировала нас в списке находящихся россиян в Италии на сайте Посольства России . Большое ей спасибо за профессионализм и душевную чуткость. Обязательно приедем в Неаполь еще раз и воспользуемся Вашими услугами.
7 марта 2020
Всем доброго дня ,, Экскурсия прошла 26 февраля в 15,ч гидом была Приятная девушка Елена ,, туристов не было и я на экскурсии была одна🤗 была приятно удивлена что её не отменили ...за это отдельное спасибо .. экскурсия получилась индивидуальная😊
Елена очень приятная в общении девушка,, грамотно разговаривает ,, приятная внешне очень общительная и с юмором ,,показала и рассказала много интересного ,,, и под конец экскурсии привела на дегустацию вин где можно сначала попробовать вино а потом его купить по желанию.. Экскурсия очень понравилась👍 теперь знаю о Неаполе намного больше чем раньше....Спасибо🌹
28 февраля 2020
Неаполь прекрасен! Спасибо большое Екатерине за очень интересную прогулку по этому интересному городу со своей особенной атмосферной.
21 февраля 2020
Великолепно!
Елена просто золото, такая умница!
Всем рекомендую. Не пожалеете.
11 февраля 2020
Отличная экскурсия по Неаполю для быстрого ознакомления с городом и историческими местами.
10 февраля 2020
Елена провела 30 января нам прекрасную экскурсию по Неаполю! Не грузила ненужными датами и именами, которые через день уже не вспомнишь, а презентовала кучу рекомендаций для посещения интересных мест и отличных локаций для фотографий!
5 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия!!! Екатерина прекрасный гид, приятная в общении и прекрасно преподносит материал!
5 февраля 2020
Good
30 января 2020
Добрый день! Были на экскурсии 25.01.2020. Нам очень повезло с подругой- нас было всего двое. Экскурсовод очень интересно всё рассказывала, отвечала на наши даже самые глупые вопросы. Ей удалось влюбить нас ещё больше в Неаполь. Истории и легенды от неё звучали как что-то волшебное. Спасибо большое за такое чудесное знакомство с городом!
28 января 2020
Мы благодарны за такую потрясающую экскурсию. Гид рассказала очень много
Интересной информации о городе .и было просто замечательно ,неаполь открылся с другой стороны
Ещё 113 отзывов

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