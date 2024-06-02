1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
«Ещё с греческого периода считается одной из основных улиц»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
«Море, горы, райские острова с вулканическими термами, отвесные скалы, упирающиеся в облака, невообразимое переплетение улиц, лестниц, переходов — это всё Неаполь»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
«Пройдёте по улице Спакканаполи, где в полном объёме представлены традиции Неаполя, посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими и по желанию сможете приобрести товары от местных ремесленников»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
«Посетим мы и знаменитую Спакканаполи — улицу, которая делит город пополам»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: в районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
«Прогуляемся по одному из самых впечатляющих переулков древнего города, чтобы узнать, откуда возникли суеверия, и понять их глубокий смысл и ценность»
€30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
«Улица Толедо и Галерея Италии: здесь хранится последняя картина мастера»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
- ЕЕвгений19 мая 2024Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
- ЮЮлия7 мая 2024Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
- ООксана2 апреля 2024Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
- ЕЕвгений16 марта 2024Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 280. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Неаполя. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод