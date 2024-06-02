Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Неаполя

Найдено 6 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
«Ещё с греческого периода считается одной из основных улиц»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
40 за человека
Мотоэкскурсия по Неаполю
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
«Море, горы, райские острова с вулканическими термами, отвесные скалы, упирающиеся в облака, невообразимое переплетение улиц, лестниц, переходов — это всё Неаполь»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за человека
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
«Пройдёте по улице Спакканаполи, где в полном объёме представлены традиции Неаполя, посетите улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими и по желанию сможете приобрести товары от местных ремесленников»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
«Посетим мы и знаменитую Спакканаполи — улицу, которая делит город пополам»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Мистический Неаполь - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: в районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
«Прогуляемся по одному из самых впечатляющих переулков древнего города, чтобы узнать, откуда возникли суеверия, и понять их глубокий смысл и ценность»
30 за человека
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Караваджо в Неаполе: гений, бунтарь, беглец
Пройти по неаполитанским следам мастера эпохи барокко - без суеты и в дружеской атмосфере
«Улица Толедо и Галерея Италии: здесь хранится последняя картина мастера»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
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    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-
  • Л
    Леонид
    22 мая 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
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    была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо. Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным. В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности. В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее. В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.

    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
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    заранее продуман и подобраны максимально удобные локации для созерцания очаровывающих пейзажей, увлекательная история региона сопровождала на протяжении всего пути, темп экскурсии был подобран для нас, что особенно важно для меня в индивидуальной экскурсии. Отдельное спасибо за все фото, во время экскурсии!) С удовольствием обратимся еще!

    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
  • Е
    Евгений
    16 марта 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
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    этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Улицы и переулки»

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  1. Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
  2. Мотоэкскурсия по Неаполю
  3. Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
  4. «Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
  5. Мистический Неаполь - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 280. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Неаполя. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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