Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в знаменитые «пещеры Спартака», расположенные в 30 км от античного города Пестум: прогуляемся по подземным лабиринтам, насладимся красотой невидимого царства, поговорим о прошлом и настоящем Италии. 5 1 отзыв

Ирина Ваш гид в Неаполе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €240 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы совершим путешествие в зачаровывающее подземное царство, погрузимся в фантастический и загадочный мир. Благодаря раскопкам удалось доказать, что пещеры были заселены 42 000 лет назад, что делает их старейшим поселением в Европе. Гигантские природные конструкции, нависающие проходы следуют друг за другом на протяжении почти 4 километров, время от времени открываясь в величественных салонах. Здесь буквально на каждом шагу можно встретить различные отложения: хрупкую и ажурную «бахрому», большие и толстые величественные колонны, сталактиты и сталагмиты тысячи форм. Все они, в зависимости от своего органического состава, переливаются нежно-голубыми, белоснежными, зеленоватыми, кремовыми оттенками. Они простираются на несколько километров в массиве Альбурни, в основном в муниципалитетах Кастельчивита и Контроне. Мы прогуляемся по этой удивительной пещере, посмотрим на подземные своды и поговорим об истории этих мест. Наконец, Вы сможете искупаться в кристально-чистых подземных водах. Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.

Ежедневно по запросу Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пещеры Кастельчивита

Горная река с возможностью искупаться в чистых кристальных водах Что включено Машина, гид, бензин, платные стоянки и платные участки дорог Что не входит в цену Стоимость билетов - €12

Дети в возрасте от 6 до 12 лет - €8 Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем Вас из отеля в Неаполе, Баттипалии Салерно Завершение: Баттипалия, Салерно, Пестум, Неаполь - по договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по запросу Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.