Мы отправимся в знаменитые «пещеры Спартака», расположенные в 30 км от античного города Пестум: прогуляемся по подземным лабиринтам, насладимся красотой невидимого царства, поговорим о прошлом и настоящем Италии.
Описание экскурсииМы совершим путешествие в зачаровывающее подземное царство, погрузимся в фантастический и загадочный мир. Благодаря раскопкам удалось доказать, что пещеры были заселены 42 000 лет назад, что делает их старейшим поселением в Европе. Гигантские природные конструкции, нависающие проходы следуют друг за другом на протяжении почти 4 километров, время от времени открываясь в величественных салонах. Здесь буквально на каждом шагу можно встретить различные отложения: хрупкую и ажурную «бахрому», большие и толстые величественные колонны, сталактиты и сталагмиты тысячи форм. Все они, в зависимости от своего органического состава, переливаются нежно-голубыми, белоснежными, зеленоватыми, кремовыми оттенками. Они простираются на несколько километров в массиве Альбурни, в основном в муниципалитетах Кастельчивита и Контроне. Мы прогуляемся по этой удивительной пещере, посмотрим на подземные своды и поговорим об истории этих мест. Наконец, Вы сможете искупаться в кристально-чистых подземных водах. Обратите внимание: в некоторых случаях трансфер от и до отеля может потребовать доп. оплаты (если Вы живете далеко). Уточняйте стоимость трансфера у гида.
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Кастельчивита
- Горная река с возможностью искупаться в чистых кристальных водах
Что включено
- Машина, гид, бензин, платные стоянки и платные участки дорог
Что не входит в цену
- Стоимость билетов - €12
- Дети в возрасте от 6 до 12 лет - €8
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас из отеля в Неаполе, Баттипалии Салерно
Завершение: Баттипалия, Салерно, Пестум, Неаполь - по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Потрясающее зрелище! Посетили самую первую часть пещер, но остались под большим впечатлением. Благодарим гида Ирину за трансфер, экскурсию и приятное общение.
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