Мы совершим путешествие в зачаровывающее подземное царство, погрузимся в фантастический и загадочный мир.

Благодаря раскопкам удалось доказать, что пещеры были заселены 42 000 лет назад, что делает их старейшим поселением в Европе.

Гигантские природные конструкции, нависающие проходы следуют друг за другом на протяжении почти 4 километров, время от времени открываясь в величественных салонах. Здесь буквально на каждом шагу можно встретить различные отложения: хрупкую и ажурную «бахрому», большие и толстые величественные колонны, сталактиты и сталагмиты тысячи форм. Все они, в зависимости от своего органического состава, переливаются нежно-голубыми, белоснежными, зеленоватыми, кремовыми оттенками. Они простираются на несколько километров в массиве Альбурни, в основном в муниципалитетах Кастельчивита и Контроне.

Мы прогуляемся по этой удивительной пещере, посмотрим на подземные своды и поговорим об истории 📖 этих мест. Наконец, Вы сможете искупаться в кристально-чистых подземных водах.

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