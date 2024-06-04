1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
«Я расскажу об истории извержений Везувия и поясню, почему он входит в шестерку самых опасных вулканов мира»
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
«Когда стоишь у кратера действующего вулкана и вдыхаешь дымный воздух, все трепещет внутри от ощущения величия природной стихии, а восхитительная панорама кружит голову»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
«Причина и следствие, которые напомнят вам и о силе природы, неподвластной человеку, и о высоком уровне развития античных городов»
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя
Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии
Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто)
«Я покажу вам все красоты и главные природные объекты Амальфитанского побережья, расскажу древние легенды и истории, связанные с ним»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
«Приглашаю посетить красивейший уголок Италии, который издавна притягивает путешественников древней историей, тайнами и божественными пейзажами»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
«Зайдём в парк Астарита и сады Августа, где полюбуемся сказочной природой острова и морскими панорамами»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260€234 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
«Дальше мы отправимся с вами в Сорренто, где прогуляемся по городу, посетим фабрику по производству лимончелло (бесплатно) и панорамную террасу с видом на вулкан Везувий»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350€333 за человека
Индивидуальная
10 часов
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
«Ведь мы не будем тратить время на пробки и не спеша насладимся дорогой, природой и достопримечательностями»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
«Как заварить чай и приготовить сёмгу в фольге в фумароле вулкана»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
«Извержение вулкана в 79 году н»
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя на колоритный остров Прочида: путешествие в аутентичность
Погрузитесь в атмосферу неспешной жизни и красочных пейзажей на экскурсии по острову Прочида из Неаполя
Начало: В порту Беверелло
«А ещё яркими домами, церквями, крепостью и великолепной природой: заливами, бухтами и туфовыми скалами»
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
«В июле и августе очень жарко, много туристов и большие очереди — но наша команда подскажет вам, в какое время и в какой день лучше совершить восхождение, чтобы в полной мере насладиться великолепными пейзажами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
- ООльга23 мая 2024Шикарная экскурсия на очень красивый остров. Увидели достаточно много локаций. Было легко и интересно.
- ООльга23 мая 2024Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
- ООльга19 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить комфортное вождение Эллины, при узких, извилистых дорогах ведет машину мастерски. Помогла купить билеты на кораблик, проводила, мы довольны, рекомендую!
- ЕЕвгений19 мая 2024Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
- ЮЮлия7 мая 2024Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
- ННадежда7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
- VVladimir6 мая 2024Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Природа и пейзажи»
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