1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350€333 за человека
Индивидуальная
10 часов
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
3 часа
Секреты шопоголика: индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе
Любите моду и хотите найти эксклюзивные вещи по выгодным ценам? Индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе - это то, что вам нужно
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенные уголки Неаполя: путешествие по уникальным местам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Неаполя, исследуя его узкие улочки, цветные граффити и исторические лестницы
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 08:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
€192 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: в районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ТТатьяна2 июня 2024Экскурсия была легкой и достаточно познавательной по центру города. Приятно было выпить кофе в старинном кафе и ознакомиться с разными гранями города с многовековой историей
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
- ООльга23 мая 2024Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
- ЕЕвгений19 мая 2024Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
- ллюдмила12 мая 2024Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
- ААлександр8 мая 2024Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
- ЮЮлия7 мая 2024Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
- ННаталия4 мая 2024Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Необычные»
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