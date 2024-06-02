Необычные экскурсии по Неаполю

Найдено 15 экскурсий в категории «Необычные» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
275 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от 100 за всё до 4 чел.
Восхождение на Везувий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
40 за человека
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
9 отзывов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350333 за человека
Амальфитанское побережье на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
250 за человека
Очарование античного Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Мотоэкскурсия по Неаполю
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за человека
Секреты шопоголика
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Секреты шопоголика: индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе
Любите моду и хотите найти эксклюзивные вещи по выгодным ценам? Индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе - это то, что вам нужно
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
80 за всё до 4 чел.
За покупками по городу и в аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия за покупками в Неаполе: мода и эксклюзивы
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:00
от 100 за всё до 4 чел.
Сокровенные уголки Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенные уголки Неаполя: путешествие по уникальным местам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Неаполя, исследуя его узкие улочки, цветные граффити и исторические лестницы
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Расписание: Ежедневно в 08:00
170 за экскурсию
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Дегустация вина на склонах Везувия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
192 за всё до 6 чел.
Мистический Неаполь - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: в районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
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    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Очарование античного Неаполя
    Экскурсия была легкой и достаточно познавательной по центру города. Приятно было выпить кофе в старинном кафе и ознакомиться с разными гранями города с многовековой историей
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было
  • Л
    Леонид
    22 мая 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь. Во-первых, это
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    была прогулка на мотоцикле по городу, старому как мир. Я впервые катался на мотоцикле, и захватывающие ощущения начались уже от самого формата. Мощёные улочки, крутые повороты, узкие переулки — поверьте, это незабываемо. Во-вторых, я буквально видел весь город с разных ракурсов и высот. В первые дни, до поездки с Игорем, впечатление о Неаполе было рваным и не соответствовало моим ожиданиям, разные районы, много контраста. Благодаря экскурсии я узнал не только историю города, но и отдельных районов, сложил цельный пазл, и ощущение от Неаполя было великолепным. В-третьих, безопасность. Я ездил с Игорем и Умберто, чувствовалось, что у водителей большой опыт, я чувствовал себя в полной безопасности. В-четвёртых, Игорь сделал мне кучу классных фотографий, он прямо подбирал ракурсы, рекомендовал позы и прочее. В-пятых, мне посчастливилось на этой экскурсии познакомиться с чудесными людьми, которые также сделали мой день.

    Мой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсьМой новый эталон туров и экскурсий. Сложно выразить словами, насколько это было круто, ново и цельно, но я постараюсь
  • л
    людмила
    12 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Понравилось все. Мира знающий и любящий свое дело экскурсовод.
  • А
    Александр
    8 мая 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Отличная экскурсия. Мира обладает просто энциклопедическими знаниями о любом объекте Неаполя и любит этот город всей душой. За 4-5 часов
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    проведённых вместе, мы узнали всю историю Неаполя с момента основания, а также очень много интересных фактов об Италии. Локации подобраны шикарные, тут и исторические памятники и панорамные виды на город, и даже современный стиль Неаполя не забыли. Было очень интересно и увлекательно. В следующий раз, когда будем в Неаполе, обязательно закажем у Миры новую экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень отзывчивый человек! Весь маршрут
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    заранее продуман и подобраны максимально удобные локации для созерцания очаровывающих пейзажей, увлекательная история региона сопровождала на протяжении всего пути, темп экскурсии был подобран для нас, что особенно важно для меня в индивидуальной экскурсии. Отдельное спасибо за все фото, во время экскурсии!) С удовольствием обратимся еще!

    Отличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и оченьОтличное приключение на целый день. Эмоции незабываемые, впечатления великолепные! Игорь интересный собеседник, прекрасный гид и очень
  • Н
    Наталия
    4 мая 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  2. Восхождение на Везувий
  3. Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
  4. Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
  5. Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
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