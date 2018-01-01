Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера

Флегрейские поля (от греческого phlegraios, «пылающие») находятся недалеко от Неаполя

Флегрейские поля (от греческого phlegraios, «пылающие») находятся недалеко от Неаполя.

Это туристически не раскрученное место, но очень интересное и необычное.

Здесь холмы, стены кратеров, вулканические озера — около 40 вулканов, один из них до сих пор «дышащий» серными парами Сольфатара.

Да, плюс к этому римсие развалины пропитанные историей!
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера

Что вас ожидает 🤩

  • Флегрейские поля
  • Вулканические озера
  • Фумаролы
  • Кратер вулкана Солфатара
  • Храм Сераписа
  • Амфитеатр Флавиев
  • Руины
  • Археологические парки Байа

Что вас ждет

Флегрейские поля (от греческого phlegraios, «пылающие») — это огромная вулканическая область, раскинувшаяся к западу от Неаполитанского залива, от холма Позиллипо до Кум.
Мы подходим по дну кратера вулкана Солфатара — почувствуем под ногами нагретую землю, запах серы, увидим клубы горячего пара, вырывающегося из-под земли и «кипящие» пески. Здесь вы получите абсолютно необычайные ощущения.
Мы увидим храм Сераписа, который в действительности служил не храмом, а рынком. Посетим фантастический амфитеатр Флавиев, третий по величине в Италии. Зайдем в магическую пещеру знаменитой древней пророчницы Сибиллы Кумской.
Увидим внушительные руины, археологические парки, целый древний город, извлеченный из земли в ходе раскопок, с которыми связаны история и легенды этих удивительных мест.
Можем заехать в агротуризм отведать местной продукции. Страстным поклонникам археологии здесь есть на что посмотреть, причем в избытке, а подкрепиться здесь можно изысканными блюдами традиционной средиземноморской кухни.

Важно знать

Для экскурсии необходим трансфер. Его стоимость будет зависеть от количества человек.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • входные билеты,
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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