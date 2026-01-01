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от 160 991 ₽ за человека

Описание тура

Это не просто тур.

Это неделя жизни в настоящем юге Италии — с запахом лимонов, видом на Везувий, прогулками по Амальфи и ужинами над морем.

Мы будем жить в ритме Неаполя — самого эмоционального города Италии.

Где утром — эспрессо на старинной площади, днём — вулканы и древние улицы, а вечером — вино на закате под шум моря.