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Винно-гастрономический тур по Амальфитанскому побережью

Это не просто тур
Винно-гастрономический тур по Амальфитанскому побережьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Винно-гастрономический тур по Амальфитанскому побережьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Винно-гастрономический тур по Амальфитанскому побережьюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это не просто тур.

Это неделя жизни в настоящем юге Италии — с запахом лимонов, видом на Везувий, прогулками по Амальфи и ужинами над морем.

Мы будем жить в ритме Неаполя — самого эмоционального города Италии.

Где утром — эспрессо на старинной площади, днём — вулканы и древние улицы, а вечером — вино на закате под шум моря.

  • В программе:
  • Неаполь — город, который невозможно забыть
  • Античные улицы, испанские кварталы, замки, панорамные виды и настоящая атмосфера итальянского кино.
  • Флегрейские поля
  • 15 вулканических кратеров, виноградники на земле вулканов, дегустация вина и обед прямо внутри кратера.
  • Везувий
  • Поднимемся к кратеру легендарного вулкана, откуда открывается один из самых мощных видов
  • Настоящий неаполитанский мастер-класс
  • Будем готовить с местной синьорой — звездой итальянского ТВ — в самом сердце испанского квартала.
  • Амальфитанское побережье
  • Самый красивый серпантин Европы.
  • Проедем вдоль побережья на мотоциклах с водителями или автомобиле, увидим более 20 городков от Сорренто до Атрани.
  • Капри
  • Катер вдоль острова, скалы Фаральони, Голубой грот, фуникулёр и обед с панорамным видом.
  • И, конечно — море, апероль, лимоны, шопинг, итальянские вечера и компания людей, которые любят красивую жизнь и путешествия со вкусом.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

1 день

Прилёт, рекомендуемая время прилёта до 14:30

Встреча -знакомство,

променад, набережная, замок.

приветственные ужин в колоритном заведении города.

Ресторан Ciciotto на обрыве, который Олег Тинькофф отметил в интервью Ю. Дудю самым лучшем рестораном в его рейтинге.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Везувий

Неаполь Античный, город -памятник археологии под открытым небом.

Прогуляемся по знаменитой улице города, Трибунали, площадь Плебесцито, капелла сан северо, комплекс Санта кьяра, Собор святого Януария и др

Во второй половине дня мы познакомимся с средневековой частью Неаполя,, прогулявшись через латинский квартал, либо добравшись на фуникулере.

Заберёмся на замок святого Эльма, Где видно весь Неаполь как на ладони

Самая высшая точка Неаполя.

Ужин

ВезувийВезувийВезувий
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Средневековый Неаполь

В первой половине дня Флегрейские поля. Путешествия в долину кратеров. 15 потухших кратеров вулканов, в одном из них сейчас находится озеро. Где растёт виноград, разбиты фермерства.

Попробуем местное вино.

Пообедаем в Кратере

В 14:00 выезжаем в сторону Везувия на на комфортабельном автомобиле.

Климбинг на Везувий, на смотровую площадку кратера

Средневековый НеапольСредневековый НеапольСредневековый Неаполь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сорренто

4 день.

поучаствуем в мастер - классе по приготовлению местной неаполитанской еды в испанском квартале с сеньорой, которая стала звездой итальянского телевидения несколько лет назад.

Свободное время на шоппинг, пляж

СоррентоСоррентоСорренто
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Вулканы

Мото прогулка по Амальфитанскому побережью на мотоциклах с водителем. Если не устаивает такой формат. - можем для некоторых участников заменить на автомобиль до 4 человек. На Мото можно легко маневрировать на узких серпантинах вдоль побережья Амальфи. И увидим более 20 населенных пунктов от Сорренто до Атрани.

ВулканыВулканыВулканы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Капри

поездка на остров Капри.

Первая поездка до острова осуществляется на речном трамвайчике 30-40 минут в пути.

Далее свободное время час

После отправляемся на прогулку на катере вдоль острова мимо знаменитых скал феральони. С заходом в голубой грот

Подъём на фуникулёре, обед в ресторане с панорамным видом. Свободное время

КаприКаприКапри
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Заключительный

Свободное время.

Можно заказать экскурсию и поездку в Помпеи, либо дворец Казерта. 45 минут ехать до дворца, либо до Помпеи

Вечерний трансфер в аэропорт в 18.30

ЗаключительныйЗаключительныйЗаключительный
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в аэропорта
  • Проживание в гостинице 4 звезды премиум класса с видом на залив и Везувий, район Позилипо (самый престижный район города) при двухместном размещении
  • Завтраки
  • Трансфер на Везувий, Флегрейские поля
  • Входные билеты в музеи
  • Личное сопровождение
  • Лодка и речной трамвайчик на Капри
  • Услуги гидов и Обзорные экскурсии
  • Мото экскурсия по побережью Амальфи (можно заменить на авто)
  • Съемка с квадрокоптера и видеоролик
Что не входит в цену
  • Питание (кроме завтраков)
  • Авиабилеты
Пожелания к путешественнику

В туре предусмотрено двухместное размещение (с соседкой), раздельные кровати. Можно повысить категорию номера до люкса или полулюкс за доп плату, также возможно одноместное размещение по вашему запросу

Визы
Шенгенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталия
Наталия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я занимаюсь организацией путешествий с 2022 года. Главное направление- гастрономические, винные туры и Экскурсионные. Главная задача- погрузить туристов в атмосферу города, познакомить с традициями, почувствовать его ритм и почувствовать себя
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местным жителем. Это не олинклюзив с вечеринками у бассейна до утра. Это возможность почувствовать ритм жизни наших соседей. У меня мини группы 8 -10 человек, для комфорта и туристов и организатора и гидов. В небольших группах уютная и камерная обстановка, и я могу уделить внимание каждому каждому. Наша встреча начинается в аэропорту города прилета и все дни тура мы вместе, после окончания экскурсионного дня не прощаемся, а организованно идем на ужин со всей группой в лучшие рестораны (либо Мишлен, где представлена национальная кухня, либо это рестораны с панорамным видом на главные достопримечательности города).

Тур входит в следующие категории Неаполя

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