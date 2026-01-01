Описание тура
Это не просто тур.
Это неделя жизни в настоящем юге Италии — с запахом лимонов, видом на Везувий, прогулками по Амальфи и ужинами над морем.
Мы будем жить в ритме Неаполя — самого эмоционального города Италии.
Где утром — эспрессо на старинной площади, днём — вулканы и древние улицы, а вечером — вино на закате под шум моря.
- В программе:
- Неаполь — город, который невозможно забыть
- Античные улицы, испанские кварталы, замки, панорамные виды и настоящая атмосфера итальянского кино.
- Флегрейские поля
- 15 вулканических кратеров, виноградники на земле вулканов, дегустация вина и обед прямо внутри кратера.
- Везувий
- Поднимемся к кратеру легендарного вулкана, откуда открывается один из самых мощных видов
- Настоящий неаполитанский мастер-класс
- Будем готовить с местной синьорой — звездой итальянского ТВ — в самом сердце испанского квартала.
- Амальфитанское побережье
- Самый красивый серпантин Европы.
- Проедем вдоль побережья на мотоциклах с водителями или автомобиле, увидим более 20 городков от Сорренто до Атрани.
- Капри
- Катер вдоль острова, скалы Фаральони, Голубой грот, фуникулёр и обед с панорамным видом.
- И, конечно — море, апероль, лимоны, шопинг, итальянские вечера и компания людей, которые любят красивую жизнь и путешествия со вкусом.
Программа тура по дням
Знакомство
1 день
Прилёт, рекомендуемая время прилёта до 14:30
Встреча -знакомство,
променад, набережная, замок.
приветственные ужин в колоритном заведении города.
Ресторан Ciciotto на обрыве, который Олег Тинькофф отметил в интервью Ю. Дудю самым лучшем рестораном в его рейтинге.
Везувий
Неаполь Античный, город -памятник археологии под открытым небом.
Прогуляемся по знаменитой улице города, Трибунали, площадь Плебесцито, капелла сан северо, комплекс Санта кьяра, Собор святого Януария и др
Во второй половине дня мы познакомимся с средневековой частью Неаполя,, прогулявшись через латинский квартал, либо добравшись на фуникулере.
Заберёмся на замок святого Эльма, Где видно весь Неаполь как на ладони
Самая высшая точка Неаполя.
Ужин
Средневековый Неаполь
В первой половине дня Флегрейские поля. Путешествия в долину кратеров. 15 потухших кратеров вулканов, в одном из них сейчас находится озеро. Где растёт виноград, разбиты фермерства.
Попробуем местное вино.
Пообедаем в Кратере
В 14:00 выезжаем в сторону Везувия на на комфортабельном автомобиле.
Климбинг на Везувий, на смотровую площадку кратера
Сорренто
4 день.
поучаствуем в мастер - классе по приготовлению местной неаполитанской еды в испанском квартале с сеньорой, которая стала звездой итальянского телевидения несколько лет назад.
Свободное время на шоппинг, пляж
Вулканы
Мото прогулка по Амальфитанскому побережью на мотоциклах с водителем. Если не устаивает такой формат. - можем для некоторых участников заменить на автомобиль до 4 человек. На Мото можно легко маневрировать на узких серпантинах вдоль побережья Амальфи. И увидим более 20 населенных пунктов от Сорренто до Атрани.
Капри
поездка на остров Капри.
Первая поездка до острова осуществляется на речном трамвайчике 30-40 минут в пути.
Далее свободное время час
После отправляемся на прогулку на катере вдоль острова мимо знаменитых скал феральони. С заходом в голубой грот
Подъём на фуникулёре, обед в ресторане с панорамным видом. Свободное время
Заключительный
Свободное время.
Можно заказать экскурсию и поездку в Помпеи, либо дворец Казерта. 45 минут ехать до дворца, либо до Помпеи
Вечерний трансфер в аэропорт в 18.30
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в аэропорта
- Проживание в гостинице 4 звезды премиум класса с видом на залив и Везувий, район Позилипо (самый престижный район города) при двухместном размещении
- Завтраки
- Трансфер на Везувий, Флегрейские поля
- Входные билеты в музеи
- Личное сопровождение
- Лодка и речной трамвайчик на Капри
- Услуги гидов и Обзорные экскурсии
- Мото экскурсия по побережью Амальфи (можно заменить на авто)
- Съемка с квадрокоптера и видеоролик
Что не входит в цену
- Питание (кроме завтраков)
- Авиабилеты
Пожелания к путешественнику
В туре предусмотрено двухместное размещение (с соседкой), раздельные кровати. Можно повысить категорию номера до люкса или полулюкс за доп плату, также возможно одноместное размещение по вашему запросу