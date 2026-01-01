Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой защиту от солнца — кепку, крем и очки.
Яхтенные перчатки помогут защитить руки при работе с верёвками.
Для яхты нужна обувь со светлой подошвой, чтобы не оставлять следов.
Конечно, не забудьте купальник и плавки, ведь будет много купания!
Лёгкая одежда, как майки и шорты, пригодится в течение дня, а шлёпки — для душа в марине.
Личные вещи и аптечку возьмите на всякий случай, а Power Bank — чтобы заряжать телефон в открытом море.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание от повара, который учитывает пожелания и ограничения в еде.
Транспорт. Парусный катамаран Bali 4.5 2025 года.
Возраст участников. 14-90 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. В туре будут непродолжительные прогулки по островам. Специальная физическая подготовка не понадобится.
Безопасность. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за погодных условий для выхода на воду.
Виза. Нужна, оплачивается самостоятельно. Помогаем оформить крю-лист — документ, подтверждающий даты, судно, местоположение и чартерную компанию (вместо бронирования гостиницы). Обычно визовые центры очень лояльны к таким подачам.
Программа тура по дням
Встреча, заселение на катамаран
Встретим вас в аэропорту Неаполя и поедем в Поззиоли. Около 17:00 взойдём на борт катамарана. После размещения проведём вводный брифинг: вы узнаете, как устроен быт на борту и где что находится. Вечером вас ждёт ужин-знакомство. Завершим день неспешной прогулкой по вечерней набережной.
Первые уроки яхтинга и Искья
Утром проведём инструктаж по технике безопасности и основам яхтинга. После выйдем в море — вы поднимете паруса, почувствуете силу ветра и начнёте освоение морской практики. На острове Искья мы отправимся вглубь каштановой рощи, где находится одно из самых популярных мест на острове — термальный источник. В тёплых водах вы сможете отдохнуть и расслабиться. После этого побываем в ботаническом саду, официально признанном первым в Италии, с богатой коллекцией растений и ухоженными аллеями.
Прочида: лимонная гранита, заповедник Бурбонов и культурный центр
На острове Прочида мы попробуем, пожалуй, самую вкусную лимонную граниту в Италии — освежающее лакомство, ставшее местным символом. Затем отправимся в заповедник, который некогда принадлежал семье Бурбонов. В завершение дня посетим культурный центр, расположенный в здании бывшей тюрьмы.
Подъём на высшую точку остова Капри, вилла Сан-Микеле и Голубой грот
Поднимемся на высшую точку острова Капри, а затем посетим роскошную виллу Сан-Микеле и полюбуемся скалами Фаральони. А ещё побываем в живописном Голубом гроте.
Живописный Амальфи
Сегодня маршрут приведёт нас в Амальфи — уютный город, где был изобретён магнитный компас и создан первый в Европе морской кодекс.
Лимонный город Сорренто и экскурсия в Помпеи
Отправимся в Сорренто — город, где всё пропитано ароматом лимона. Его яркие плоды растут в садах, украшают фасады домов, входят в состав местных напитков и наполняют воздух освежающим цитрусовым запахом. Именно здесь, по легенде, Мендельсон написал свой знаменитый свадебный марш. После прогулки по Сорренто вы посетите древние Помпеи — город, который был полностью разрушен извержением Везувия.
Возвращение в марину
Мы вернёмся в домашнюю марину в Поззиоли, где завершится наше путешествие. После обеда отправимся на заправку, а вы сможете погулять по городу и купить сувениры. Вечером нас ждёт прощальный ужин на лодке.
Отъезд
Утром попрощаемся и отвезём вас на вокзал, откуда вы сможете уехать в Неаполь и улететь домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране
- Трёхразовое питание
- Трансферы из/в аэропорт
- Работа капитана и обучение яхтингу
- Услуги повара
- Входные билеты во все заповедники и термальные источники
- Стоянки в маринах и дизель
- Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
- Билеты до Неаполя и обратно
- Виза