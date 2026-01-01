На яхте вдоль побережья Амальфи: круиз «всё включено» по островам Италии и релакс в термах

Поучиться работать с парусами, посетить Капри, Искью, Амальфи и Сорренто и исследовать Помпеи
Все на борт! На комфортабельном парусном катамаране мы отправляемся в круиз по Тирренскому морю.

Всё, о чём вам придётся позаботиться, — какой наряд выбрать, где лучше сделать кадр и чем освежиться
в жаркий день: лимонной гранитой или джелато.

Остальное мы уже взяли на себя, а в стоимость включили проживание, трёхразовое питание от повара и экскурсии.

Каждый день будем сходить на берег живописных островов и гулять по городам: Искья, Прочида, Капри, Амальфи и Сорренто предстанут перед нами во всей красе.

Вдохнём запах цитрусовых деревьев, погуляем по ботаническому саду, осмотрим роскошную виллу и другие достопримечательности. А ещё вас ждут уроки яхтинга от капитана.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой защиту от солнца — кепку, крем и очки.
Яхтенные перчатки помогут защитить руки при работе с верёвками.
Для яхты нужна обувь со светлой подошвой, чтобы не оставлять следов.
Конечно, не забудьте купальник и плавки, ведь будет много купания!
Лёгкая одежда, как майки и шорты, пригодится в течение дня, а шлёпки — для душа в марине.
Личные вещи и аптечку возьмите на всякий случай, а Power Bank — чтобы заряжать телефон в открытом море.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание от повара, который учитывает пожелания и ограничения в еде.

Транспорт. Парусный катамаран Bali 4.5 2025 года.

Возраст участников. 14-90 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. В туре будут непродолжительные прогулки по островам. Специальная физическая подготовка не понадобится.

Безопасность. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за погодных условий для выхода на воду.

Виза. Нужна, оплачивается самостоятельно. Помогаем оформить крю-лист — документ, подтверждающий даты, судно, местоположение и чартерную компанию (вместо бронирования гостиницы). Обычно визовые центры очень лояльны к таким подачам.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение на катамаран

Встретим вас в аэропорту Неаполя и поедем в Поззиоли. Около 17:00 взойдём на борт катамарана. После размещения проведём вводный брифинг: вы узнаете, как устроен быт на борту и где что находится. Вечером вас ждёт ужин-знакомство. Завершим день неспешной прогулкой по вечерней набережной.

2 день

Первые уроки яхтинга и Искья

Утром проведём инструктаж по технике безопасности и основам яхтинга. После выйдем в море — вы поднимете паруса, почувствуете силу ветра и начнёте освоение морской практики. На острове Искья мы отправимся вглубь каштановой рощи, где находится одно из самых популярных мест на острове — термальный источник. В тёплых водах вы сможете отдохнуть и расслабиться. После этого побываем в ботаническом саду, официально признанном первым в Италии, с богатой коллекцией растений и ухоженными аллеями.

3 день

Прочида: лимонная гранита, заповедник Бурбонов и культурный центр

На острове Прочида мы попробуем, пожалуй, самую вкусную лимонную граниту в Италии — освежающее лакомство, ставшее местным символом. Затем отправимся в заповедник, который некогда принадлежал семье Бурбонов. В завершение дня посетим культурный центр, расположенный в здании бывшей тюрьмы.

4 день

Подъём на высшую точку остова Капри, вилла Сан-Микеле и Голубой грот

Поднимемся на высшую точку острова Капри, а затем посетим роскошную виллу Сан-Микеле и полюбуемся скалами Фаральони. А ещё побываем в живописном Голубом гроте.

5 день

Живописный Амальфи

Сегодня маршрут приведёт нас в Амальфи — уютный город, где был изобретён магнитный компас и создан первый в Европе морской кодекс.

6 день

Лимонный город Сорренто и экскурсия в Помпеи

Отправимся в Сорренто — город, где всё пропитано ароматом лимона. Его яркие плоды растут в садах, украшают фасады домов, входят в состав местных напитков и наполняют воздух освежающим цитрусовым запахом. Именно здесь, по легенде, Мендельсон написал свой знаменитый свадебный марш. После прогулки по Сорренто вы посетите древние Помпеи — город, который был полностью разрушен извержением Везувия.

7 день

Возвращение в марину

Мы вернёмся в домашнюю марину в Поззиоли, где завершится наше путешествие. После обеда отправимся на заправку, а вы сможете погулять по городу и купить сувениры. Вечером нас ждёт прощальный ужин на лодке.

8 день

Отъезд

Утром попрощаемся и отвезём вас на вокзал, откуда вы сможете уехать в Неаполь и улететь домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Работа капитана и обучение яхтингу
  • Услуги повара
  • Входные билеты во все заповедники и термальные источники
  • Стоянки в маринах и дизель
  • Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
  • Билеты до Неаполя и обратно
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Неаполя, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Неаполя, время отбытия вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Татьяна, я — мама троих сорванцов, шкипер более 12 лет и организатор проекта полезного яхтинга. Мы организуем незабываемые туры под парусами во всех акваториях мира: от Сейшельских островов
до Гренландии, от Азорских островов до Тайланда. Все наши путешествия продуманы от встречи в аэропорту до выбора мест с лучшими закатами. Каждую команду сопровождает шеф-повар, готовит из локальных продуктов с учётом всех пожеланий гостей. Лодки и катамараны бронируются новые, только с максимальным оснащением. Все гости возвращаются в наши туры не один раз. Это самая высокая оценка для нас! Мы обязательно влюбим вас в паруса, свободу и покажем мир с воды:)

