Обязательно возьмите с собой защиту от солнца — кепку, крем и очки.

Яхтенные перчатки помогут защитить руки при работе с верёвками.

Для яхты нужна обувь со светлой подошвой, чтобы не оставлять следов.

Конечно, не забудьте купальник и плавки, ведь будет много купания!

Лёгкая одежда, как майки и шорты, пригодится в течение дня, а шлёпки — для душа в марине.

Личные вещи и аптечку возьмите на всякий случай, а Power Bank — чтобы заряжать телефон в открытом море.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание от повара, который учитывает пожелания и ограничения в еде.

Транспорт. Парусный катамаран Bali 4.5 2025 года.

Возраст участников. 14-90 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. В туре будут непродолжительные прогулки по островам. Специальная физическая подготовка не понадобится.

Безопасность. Перед посадкой проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты, курс может быть изменён из-за погодных условий для выхода на воду.

Виза. Нужна, оплачивается самостоятельно. Помогаем оформить крю-лист — документ, подтверждающий даты, судно, местоположение и чартерную компанию (вместо бронирования гостиницы). Обычно визовые центры очень лояльны к таким подачам.