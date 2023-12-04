Пройти секретными улочками, побывать в еврейском гетто и отыскать астрономическую башню
Возможно, вы остановились здесь только на один или несколько дней, как когда-то Гёте, по дороге в Венецию, а возможно, вы прибыли сюда специально, желая увидеть своими глазами красоту этой жемчужины Паданской низменности.
Главное, что вы здесь, вы нашли меня, и мы вместе сможем раскрыть суть Падуи, её историю, архитектуру и аутентичные уголки.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Однажды утром вы спуститесь из номера гостиницы на прогулку по тенистым улицам Падуи. Чтобы полюбоваться фасадами, вы всё время будете выглядывать из-под галерей, которыми покрыты улицы: зато ни дождь, ни солнце не испортят вам день. Что же вас ждёт в этом городе?
- Вы в Италии, а значит — красивая архитектура: от модернизма до средневекового еврейского гетто
- Вы в регионе Венето, а значит — запахи местных блюд и чоканье бокалов со спритцом
- Вы в Падуе, а значит — много каналов, маленьких старинных магазинов и историй
Осталось найти того, кто бы рассказал эти истории, кто показал бы, где выпить бокал вина или спритца, а где полюбоваться городом, избежав туристической толкотни. Я к вашим услугам!
Моя экскурсия
Предназначена для поклонников пеших прогулок, архитектуры, истории и винтажных магазинов. Мы увидим Падую, следуя вдоль опоясывающих её каналов, избегая шума и толп туристов. Я покажу вам секретные улочки, еврейское гетто, одну из самых старых астрономических башен и даже винтажный магазин, в котором можно найти ликёры на спарже и радиккио!
Организационные детали
- По ходу прогулки по вашему желанию возможны остановки на кофе или трамедзини, что не входит в цену экскурсии
- Экскурсия может быть проведена на русском, украинском или английском языке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке Giardini dell’Arena
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.