Однажды вы оказались в Падуе. Возможно, вы остановились здесь только на один или несколько дней, как когда-то Гёте, по дороге в Венецию, а возможно, вы прибыли сюда специально, желая увидеть своими глазами красоту этой жемчужины Паданской низменности. Главное, что вы здесь, вы нашли меня, и мы вместе сможем раскрыть суть Падуи, её историю, архитектуру и аутентичные уголки.

Описание

Что вас ожидает

Однажды утром вы спуститесь из номера гостиницы на прогулку по тенистым улицам Падуи. Чтобы полюбоваться фасадами, вы всё время будете выглядывать из-под галерей, которыми покрыты улицы: зато ни дождь, ни солнце не испортят вам день. Что же вас ждёт в этом городе?

Вы в Италии, а значит — красивая архитектура: от модернизма до средневекового еврейского гетто

Вы в регионе Венето, а значит — запахи местных блюд и чоканье бокалов со спритцом

Вы в Падуе, а значит — много каналов, маленьких старинных магазинов и историй

Осталось найти того, кто бы рассказал эти истории, кто показал бы, где выпить бокал вина или спритца, а где полюбоваться городом, избежав туристической толкотни. Я к вашим услугам!

Моя экскурсия

Предназначена для поклонников пеших прогулок, архитектуры, истории и винтажных магазинов. Мы увидим Падую, следуя вдоль опоясывающих её каналов, избегая шума и толп туристов. Я покажу вам секретные улочки, еврейское гетто, одну из самых старых астрономических башен и даже винтажный магазин, в котором можно найти ликёры на спарже и радиккио!

Организационные детали