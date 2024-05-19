1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Падуя
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Завтра в 08:00
10 июня в 15:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Начало: Y кафе «Pedrocchi», улица Via VIII Febbraio, 15
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех «без»
Начало: Y кафе «Pedrocchi», улица Via VIII Febbraio, 15
Расписание: ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Однажды в Падуе: вдоль каналов и мимо винтажных витрин
Пройти секретными улочками, побывать в еврейском гетто и отыскать астрономическую башню
Начало: В парке Giardini dell’Arena
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€79 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Побывать там, где преподавал Галилео Галилей, и полюбоваться работами Донателло
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana19 мая 2024Со Светланой мы чудесно провели время в Вероне и в Падуе. Светлана человек невероятно воодушевленныи, влюбленный в эти города, погрузила
- ТТатьяна9 мая 2024Мы провели с Ольгой больше трех часов на одном дыхании. У меня не было каких-то ожиданий от Падуи. А благодаря
- ИИрина5 мая 2024Одна из самых интересных экскурсий в моей жизни. Ольга уделила нам массу времени, оперативно подстроилась под наши пожелания и буквально
- ННаталья28 апреля 2024Экскурсия была замечательная За сжатый отрезок времени мы увидели все важные локации ☀️
- ГГеннадий21 апреля 2024Было просто прекрасно. Все И содержание, и маршрут и даже погода. А самое главное, атмосфера, которую Ольга создает на экскурсии.
- ЕЕлена10 марта 2024Если вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этого старинного города. Мы многое
- ВВладимир23 февраля 2024Все было замечательно!
- ЛЛюдмила20 июля 2021Индивидуальная прогулка по ПадуеПрекрасно составленный маршрут, эмоциональный рассказ, интересные подробности. Я - историк, но от этой экскурсии получила удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Падуя в июне 2024
Сейчас в Падуя в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 79 до 250. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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