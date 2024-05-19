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узнали о знаменитом Падуанском университете и о том, как много веков назад студенты и преподаватели старейшего в Италии университета в Болонье приехали в Падую и организовали новый университет. Еще бы, ведь Виктория училась в обоих этих вузах! Мы прошлись по городу, узнали, что такое три "без" в Падуе, полюбовались главными достопримечательностями. С гидом иначе воспринимаешь историю, по-другому смотришь на площади, базилики и исторические здания. Спасибо Виктории за неоценимую помощь в этих знаниях.