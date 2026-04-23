46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Падуя - город трех «без»

Откройте для себя Падую: от Прато делла Валле до кафе Педрокки. Узнайте, почему этот город так притягателен для туристов и местных жителей
Падуя предлагает уникальную возможность насладиться спокойствием и красотой средневековых улиц.

Посетители смогут прогуляться по Прато делла Валле, увидеть базилику Святого Антония и насладиться атмосферой кафе Педрокки. Это место, где история и современность сливаются в единое целое, делая экскурсию незабываемой.

Узнайте о знаменитых жителях города и его исторических событиях, почувствуйте дух Падуи и насладитесь её уникальной атмосферой
5
142 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 📚 Образование великих умов
  • ☕ Историческое кафе Педрокки
  • 🗿 Статуи знаменитых падуанцев
  • ⛪ Базилика Святого Антония
Падуя - город трех «без»
Падуя - город трех «без»
Падуя - город трех «без»

Что можно увидеть

  • Прато делла Валле
  • Базилика Святого Антония
  • Кафе Педрокки
  • Palazzo della Ragione
  • Часовая башня

Описание экскурсии

Луг без травы

Мы начнём экскурсию на Прато делла Валле — одной из самых больших площадей Европы. Пройдём вдоль канала, украшенного двойным кольцом статуй знаменитых падуанцев, и посетим базилику Святой Джустины в стиле Ренессанса. Вы узнаете о том, почему эту площадь называют «луг без травы», и о том, чем живёт город сейчас и какие исторические события связаны с этим местом.

Святой без имени

От Прато делла Валле мы пройдём к базилике Святого Антония — главному архитектурному украшению города. Падуанцы обычно называют своего покровителя просто Святой. Вы услышите рассказ о его жизни, об истории и архитектуре базилики, а также увидите знаменитую статую кондотьера Гаттамелаты работы Донателло. Вы узнаете, как оставаясь в Падуе, можно на время перенестись в Ватикан.

Кафе без дверей

Построенное в неоклассическом стиле с элементами готики кафе Педрокки — самое красивое и потому самое популярное заведение Падуи. До 1916 года оно работало круглосуточно, поэтому его прозвали «кафе без дверей». Ведущие падуанские архитекторы и декораторы оформили залы кафе в греческом, римском, помпейском стилях. По-прежнему кафе является главным местом встреч, свиданий и отдыха местных жителей и туристов.

И другие сокровища

Экскурсия продолжится в старинном дворике Падуанского университета, где вы узнаете, почему он называется «Дворец быка». Вы пройдёте к трём площадям, которые образуют исторический центр Падуи, и увидите уникальное здание Palazzo della Ragione — зала заседаний городского суда эпохи средневековья, а также неприметную Арку верёвки, постоите в «уголке вранья» — конечно, я расскажу, как возникли эти названия. Затем подойдем к Часовой башне со старинными астрологическими часами — вы поймете, как они функционируют и что в них «не так».

Почему евреи стремились поселиться в Падуе? Как возникло слово «гетто»? Кто такие венеты? Как связана история Падуи и Трои? Что такое Zairo? Приходите на мою экскурсию и мы поговорим обо всём этом и многом другом!

Организационные детали

В экскурсию не входит посещение капеллы Джотто. После бронирования я подскажу, как в неё попасть. В субботу на площади Прато делла Валле проходит рынок (весь день) и увидеть её во всей красе невозможно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Prato della Valle
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Падуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1237 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Падуе уже 5 лет и до сих пор очарование этого города не прошло. Я историк по образованию, провожу экскурсии в Венеции и Падуе и стараюсь передать путешественникам свои знания в интересной и понятной форме.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
4
4
3
1
2
1
Виктория
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не пожалела, что отважилась-таки. Была здесь раньше, но хотелось систематизировать свои впечатления и послушать интересного
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и знающего человека. Забегая вперед, отмечу, что ура! - все удалось, мы провели вместе даже больше отведенного времени, изучая город - и это было здорово: дивный день, великолепная знакомая и незнакомая Падуя, замечательная Ольга, сумасшедшие виды и достаточно гуманный режим передвижения. Было динамично, информативно, увлекательно и очень душевно. Спасибо Ольге. За замечательную прогулку. За огромное желание передать свое трепетное отношение к этому удивительному, многогранному и любимому городу нам. За знакомство с дивными, очень атмосферными местами. За отличную коммуникацию и помощь.

Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не+2
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Огромное спасибо моим супертуристам за столь лестный отзыв и за нашу прогулку, которая для меня была не только работой, но и легким, интересным общением. Вдвойне приятно работать с путешественниками, которым все интересно, по-хорошему любопытно.
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Татьяна
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и традиции местных жителей. Время экскурсии пролетело незаметно, а Падуя открылась с самых неожиданных сторон.
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Поняли, что один день для того города — это крайне мало.

Ольга — очень интересный рассказчик, заряжающий любовью к городу с первых слов. Кроме основной экскурсии, Ольга предложила нам еще несколько мест, которые мы с удовольствием посетили.

Экскурсию однозначно рекомендуем — это уникальный и ценный опыт:)

Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
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Щ
Нам очень понравилась экскурсия Ольги. Мы были первый раз в этом городе и нам хотелось увидеть Падую глазами влюбленного в нее человека. Оля именно такой экскурсовод-любящая этот город,много знающая не только о Падуе,но и об истории Италии,гибкая в выборе маршрута,терпеливо отвечающая на наши многочисленные вопросы. Спасибо огромное,Ольга. за чудесное путешествие по красивейшему городу Падуе!
Нам очень понравилась экскурсия Ольги. Мы были первый раз в этом городе и нам хотелось увидеть
Нам очень понравилась экскурсия Ольги. Мы были первый раз в этом городе и нам хотелось увидеть
Нам очень понравилась экскурсия Ольги. Мы были первый раз в этом городе и нам хотелось увидеть
Нам очень понравилась экскурсия Ольги. Мы были первый раз в этом городе и нам хотелось увидеть
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И
Мне очень повезло провести замечательный день в Падуе с Ольгой. Она подсказала мне, как добраться до города, встретила на вокзале и мы сразу отправились пить уникальный кофе в кафе Педрокки,
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где Ольга познакомила меня с историей города и уже оттуда мы пошли гулять по улицам и площадям Падуи. Ольга увлекательный рассказчик и внимательный и заботливый гид. Экскурсия прошла в максимально комфортном для меня темпе, Ольга рассказала, где лучше пообедать и что привезти в подарок из Падуи, ответила на все вопросы. Рекомендую экскурсии с Ольгой всем, кто хочет почувствовать этот чудесный город.

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В
Если бы можно было поставить 10, я бы поставила 10. Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Увлекательное содержание, внимание к деталям, энциклопедические знания - ни секунды не было скучно. Особенно хочется отметить грамотную речь и талант рассказчика. Если еще раз приедем, пойдем только с Ольгой.
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Марк
Ольга отличный гид и классный специалист в истории города в котором живет и очень любит. Рекомендуем!!!!!
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