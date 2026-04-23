46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Падуя предлагает уникальную возможность насладиться спокойствием и красотой средневековых улиц. Посетители смогут прогуляться по Прато делла Валле, увидеть базилику Святого Антония и насладиться атмосферой кафе Педрокки. Это место, где история и современность сливаются в единое целое, делая экскурсию незабываемой. Узнайте о знаменитых жителях города и его исторических событиях, почувствуйте дух Падуи и насладитесь её уникальной атмосферой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Луг без травы

Мы начнём экскурсию на Прато делла Валле — одной из самых больших площадей Европы. Пройдём вдоль канала, украшенного двойным кольцом статуй знаменитых падуанцев, и посетим базилику Святой Джустины в стиле Ренессанса. Вы узнаете о том, почему эту площадь называют «луг без травы», и о том, чем живёт город сейчас и какие исторические события связаны с этим местом.

Святой без имени

От Прато делла Валле мы пройдём к базилике Святого Антония — главному архитектурному украшению города. Падуанцы обычно называют своего покровителя просто Святой. Вы услышите рассказ о его жизни, об истории и архитектуре базилики, а также увидите знаменитую статую кондотьера Гаттамелаты работы Донателло. Вы узнаете, как оставаясь в Падуе, можно на время перенестись в Ватикан.

Кафе без дверей

Построенное в неоклассическом стиле с элементами готики кафе Педрокки — самое красивое и потому самое популярное заведение Падуи. До 1916 года оно работало круглосуточно, поэтому его прозвали «кафе без дверей». Ведущие падуанские архитекторы и декораторы оформили залы кафе в греческом, римском, помпейском стилях. По-прежнему кафе является главным местом встреч, свиданий и отдыха местных жителей и туристов.

И другие сокровища

Экскурсия продолжится в старинном дворике Падуанского университета, где вы узнаете, почему он называется «Дворец быка». Вы пройдёте к трём площадям, которые образуют исторический центр Падуи, и увидите уникальное здание Palazzo della Ragione — зала заседаний городского суда эпохи средневековья, а также неприметную Арку верёвки, постоите в «уголке вранья» — конечно, я расскажу, как возникли эти названия. Затем подойдем к Часовой башне со старинными астрологическими часами — вы поймете, как они функционируют и что в них «не так».

Почему евреи стремились поселиться в Падуе? Как возникло слово «гетто»? Кто такие венеты? Как связана история Падуи и Трои? Что такое Zairo? Приходите на мою экскурсию и мы поговорим обо всём этом и многом другом!

Организационные детали

В экскурсию не входит посещение капеллы Джотто. После бронирования я подскажу, как в неё попасть. В субботу на площади Прато делла Валле проходит рынок (весь день) и увидеть её во всей красе невозможно