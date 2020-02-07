46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Падуя — город трех «без»

Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Провести хотя бы день в Падуе — это возможность забыть о суете соседней Венеции и позволить себе размеренно прогуляться по арочным улочкам и средневековым площадям, осмотреть красивые старинные базилики и познакомиться с историей города, в котором получили образование Николай Коперник и Торквато Тассо.

Вы услышите о главном покровителе Падуи — Святом Антонио, на Прато делла Валле узнаете об общественной жизни падуанцев, а также посетите историческое кафе города, излюбленное заведение местных жителей.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — Prato della Valle
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии46 отзывов
4.93
Падуя — город трех «без»
Падуя — город трех «без»

Что вас ожидает

Луг без травы
Мы начнём экскурсию на Прато делла Валле — одной из самых больших площадей Европы. Пройдём вдоль канала, украшенного двойным кольцом статуй знаменитых падуанцев, и посетим базилику Святой Джустины в стиле Ренессанса. Вы узнаете о том, почему эту площадь называют «луг без травы», и о том, чем живёт город сейчас и какие исторические события связаны с этим местом.

Святой без имени
От Прато делла Валле мы пройдём к базилике Святого Антония — главному архитектурному украшению города. Падуанцы обычно называют своего покровителя просто Святой. Вы услышите рассказ о его жизни, об истории и архитектуре базилики, а также увидите знаменитую статую кондотьера Гаттамелаты работы Донателло. Вы узнаете, как оставаясь в Падуе, можно на время перенестись в Ватикан.

Кафе без дверей
Построенное в неоклассическом стиле с элементами готики кафе Педрокки — самое красивое и потому самое популярное заведение Падуи. До 1916 года оно работало круглосуточно, поэтому его прозвали «кафе без дверей». Ведущие падуанские архитекторы и декораторы оформили залы кафе в греческом, римском, помпейском стилях. По-прежнему кафе является главным местом встреч, свиданий и отдыха местных жителей и туристов.

И другие сокровища
Экскурсия продолжится в старинном дворике Падуанского университета, где вы узнаете, почему он называется «Дворец быка». Вы пройдёте к трём площадям, которые образуют исторический центр Падуи, и увидите уникальное здание Palazzo della Ragione — зала заседаний городского суда эпохи средневековья, а также неприметную Арку верёвки, постоите в «уголке вранья» — конечно, я расскажу, как возникли эти названия. Затем подойдем к Часовой башне со старинными астрологическими часами — вы поймете, как они функционируют и что в них «не так».

Почему евреи стремились поселиться в Падуе? Как возникло слово «гетто»? Кто такие венеты? Как связана история Падуи и Трои? Что такое Zairo? Приходите на мою экскурсию и мы поговорим обо всём этом и многом другом!

Организационные детали

  • Во время экскурсии можно посетить скуолу с тремя ранними работами Тициана (3€) и часовню Святого Георгия с росписями Альтикьеро да Дзевио (3€)
  • В экскурсию не входит посещение капеллы Джотто. После бронирования я подскажу, как в нее попасть.
Падуя — город трех «без»
Падуя — город трех «без»
Падуя — город трех «без»
Падуя — город трех «без»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Prato della Valle.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу в Падуе уже 5 лет и до сих пор очарование этого города не прошло. Я историк по образованию, провожу экскурсии в Венеции и Падуе и стараюсь передать путешественникам свои знания в интересной и понятной форме.
Напишите мне

46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Ольга, спасибо Вам огромное! Очень познавательно, увлекательно и душевно! Получилась дружеская прогулка с пользой для ума и сердца!
19 января 2020
Прекрасный гид с историческим образованием классической школы ссср
15 января 2020
Экскурсия с Ольгой - это лучший подарок, который можно было сделать себе в Падуе. Я не в первый раз гуляла по этому городу, но только вместе с Ольгой смогла рассмотреть его так, как он того заслуживает. Падуя великолепна - и этому новому взгляду на древнюю Падую мы с подругой обязаны Ольге. Историк по образованию, она уверенно шагнула с нами на 3 часа в средневековье и мы пошли, завороженные не только ее рассказом, но даже тембром голоса, очень аудиогеничным, и столь редким в наше время безукоризненным русским языком. Не откажите себе в особом удовольствии выпить чашечку уникального кофе в Кафе Педрокки.
Ольга, спасибо Вам за обретение Падуи :-). Не перестаю рассказывать друзьям. Приедем к Вам снова.
Наталия
5 января 2020
Падуя - удивительный, самобытный, интересный город! Как и его жительница Ольга, которая была нашим гидом. Три с половиной часа пролетели как одно мгновение, но за это мгновение мы узнали историю и легенды города, какой учебник лучше купить, чтобы изучать итальянский язык, как добраться в места, которые нас интересовали помимо экскурсии. И все это приправлено глубокими познаниями в истории как города, так и в целом, в искусстве и прекрасным чувством юмора.
Спасибо большое Ольге за чудесную экскурсию!
Дякую )
2 января 2020
Не ожидали, что сможем проходить пешком три с половиной часа. Но с Ольгой мы и не заметили, как пролетело время. Она очень хороший гид, прекрасно владеет материалом. Мы бывалые туристы, часто пользуемся услугами гидов, и можем сравнивать. Интересная экскурсия, а кроме экскурсии ещё получили полезные советы для нашего дальнейшего пребывания в Италии. Спасибо, Ольга!
17 октября 2019
Хотели бы поблагодарить Ольгу за интересную экскурсию,которая безусловно помогла нам понять и полюбить Падую. Ольга умеет легко и интересно рассказать об истории этого города, показать его интереснейшие уголки!
12 октября 2019
Экскурсия была очень интересная. Ольга провела ее на высоком профессиональном уровне: хорошо знает историю вообще, историю Падуи в частности, а также разбирается в архитектурных стилях и живописи. Кроме того, она очень приятный и заботливый человек. Время пролетело незаметно, не было скучно ни минуты. Рекомендую!
15 сентября 2019
Ольга мастер своего дела с глубоким знанием предмета. Грамотное, хорошо структурированное изложение, спокойствие и профессионализм.
Спасибо!
Olga
11 сентября 2019
Ольга очень серьёзно относится к своей работе, а самое главное- искренне любит город, ставший родным. Это чувствуется в словах, в глазах, в желании рассказать ещё больше, ещё чуть-чуть, когда мы уже без сил готовы были рухнуть на ближайшую древнюю руину.
Прекрасно знает предмет - история, искусство, библейские рассказы - все очень органично слилось в интересный рассказ и 3 часа пролетели практически незаметно.
А 3 ресторана, которые мы посетили из нескольких ею рекомендованных, оказались очень хорошими - вкусно и недорого!
Благодаря Ольге мы полюбили Падую- grazie mille!
31 августа 2019
Потрясающая экскурсия! Мы открыли для себя удивительный город, про который раньше ничего и не знали. Ольга - отличный рассказчик, человек с огромными знаниями об истории города и Италии и просто интересный собеседник. Очень рекомендую всем!
Ещё 36 отзывов

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Исследовать Падую за 3 часаИсследовать Падую за 3 часаИсследовать Падую за 3 часа
100 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Экскурсия-квест по самым интересным местам города для детей и взрослых
Вы познакомитесь с Падуей, решая логические задачи, загадки и ребусы. Узнаете, как она связана с Троей и Римской империей. Найдете место, где располагался античный амфитеатр, и поймете, как прочитать историю города прямо на мостовой.

Обзорные экскурсии в Падуе

Знакомьтесь, Падуя!Знакомьтесь, Падуя!Знакомьтесь, Падуя!
100 за экскурсию
3.5 часа
5 отзывов
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите главные достопримечательности Падуи: самую большую площадь Европы, анатомический театр, университет, легендарное «кафе без дверей», базилику святого Антония и старый замок. Я расскажу, как связаны с городом Галилей, Джотто, Шекспир, Петрарка и Коперник, проведу вас по следам именитых падуанцев. Вы понаблюдаете за повседневной местной жизнью и изучите лучшее, что есть в Падуе, без привычных штампов и скучных описаний.

Выбирайте и другие экскурсии в Падуе

ВсеДля детейИстория и архитектураИндивидуальныеПешкомОбзорныеКвесты