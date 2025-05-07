Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город фресок: средневековая Падуя
Заглянуть за фасады и понять, что Средневековье не такое мрачное и суровое, каким его представляют
Начало: На площади Антеноре (Piazza Antenore)
26 мая в 15:30
27 мая в 15:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
Начало: У базилики Святой Иустины
Завтра в 10:00
22 мая в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина7 мая 2025Приятная, познавательная экскурсия. Ольга - историк по образованию и это говорит о многом: в легкой форме нас познакомили с историей города, его отличительными чертами и характером горожан.
- ООксана3 мая 2025Ольга прекрасный специалист, знает о Падуе всё. Маршрут был хорошо составлен, деталями нас не перегружали, на наши просьбы Ольга сразу откликалась. Рекомендуем взять эту экскурсию, без нее вы о городе мало что узнаете. Было интересно, весело, время пролетело незаметно.
- ААнна30 апреля 2025Великолепная экскурсия!!! Это нужно увидеть, словами сложно описать!
Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Падуя в мае 2025
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