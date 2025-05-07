Приятная, познавательная экскурсия. Ольга - историк по образованию и это говорит о многом: в легкой форме нас познакомили с историей города, его отличительными чертами и характером горожан.

О Оксана

Ольга прекрасный специалист, знает о Падуе всё. Маршрут был хорошо составлен, деталями нас не перегружали, на наши просьбы Ольга сразу откликалась. Рекомендуем взять эту экскурсию, без нее вы о городе мало что узнаете. Было интересно, весело, время пролетело незаметно.