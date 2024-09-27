3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Падуей
Узнать город за 2 часа: визитные карточки и секреты от местных жителей
Начало: На Прато-делла-Валле
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
от €180 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей
Осмотреть главные достопримечательности на классической обзорной экскурсии
Начало: У церкви Святой Иустины
Расписание: ежедневно в 10:00 и 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 сентября 2024Дарья- замечательный гид, интересный рассказчик, добрый человек! Обладает обширными знаниями! Экскурсия по Падуе очень понравилась. Эта наша третья экскурсия здесь- у Дарьи - сама я лучшая! Обязательно порекомендую своим друзьям!
- AAnton15 августа 2024Мы были очень удивлены глубоким содержанием и насыщенностью экскурсии. Только рекомендации!!! Спасибо, Дарья.
Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «Популярные места»
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