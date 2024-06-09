Падуя — прекрасный город для ценителей искусства и истории.
Вы погуляете по одной из самых больших площадей в Европе, посетите базилику Святого Антония с её сокровищами и реликвиями и побываете в легендарном кафе без дверей. Мы откроем тайны масонской ложи и расскажем, как связаны с городом Шекспир, Петрарка и Коперник.
Вы погуляете по одной из самых больших площадей в Европе, посетите базилику Святого Антония с её сокровищами и реликвиями и побываете в легендарном кафе без дверей. Мы откроем тайны масонской ложи и расскажем, как связаны с городом Шекспир, Петрарка и Коперник.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Базилика Санта-Джустина — древнейшая в городе и девятая по величине церковь в мире. Вы увидите части мощей апостола Матфия и евангелиста Луки и капеллу с шестиугольным отверстием — Колодцем мучеников.
- Пратто-делла-Валле — одна из самых больших в Европе площадей и символ Падуи. По структуре напоминает венецианский патрицианский сад.
- Базилика дель Санто, в которой хранятся работы Джотто и Донателло. Здесь же есть сокровищница, где хранятся мощи Святого Антония.
- Дворец дель Бо, во внутреннем дворе которого представлены дипломы и гербы самых выдающихся выпускников университета. А также расположена кафедра Галилео Галилея, преподававшего в университете математику и физику.
- «Педрокки» — кафе без дверей. Его стены помнят политические встречи, на которых решалась судьба города и страны. А ещё здесь подают уникальный фисташковый кофе.
И многое другое!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- По запросу организуем трансфер из Вероны, Тревизо или другого близлежащего города. Детали и цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Падуя
Провели экскурсии для 164 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров, много лет живущих и работающих в Италии. Мы делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране для того, чтобы вы могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Падуя
Похожие экскурсии из Падуя
Индивидуальная
3.5 часа
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Падуя
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Начало: Y кафе «Pedrocchi», улица Via VIII Febbraio, 15
Расписание: ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 8 чел.