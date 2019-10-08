5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое главное в Падуе

Вы посетите Палаццо-дель-Бо — историческое здание Падуанского университета, основанного в 1222 году. Я расскажу, почему его называют «Бычий дворец», покажу самый старый анатомический театр мира и деревянную кафедру, с которой читал свои лекции Галилей. Мы пройдем по главной пешеходной улице Рома (да, эта дорога тоже ведет в Рим!) и окажемся на Прато-делла-Валле — одной из самых больших площадей Европы. Вы узнаете историю ее названия и рассмотрите расположенные здесь 78 статуй, а я расскажу, кому они посвящены.

Падуя сквозь века

В базилике святого Антония, одного из самых почитаемых католических святых Италии, вы увидите место, где хранятся его мощи. По улице Санто мы вернемся в центр города и погуляем по рыночным площадям. Вы узнаете историю создания города и увидите, как менялся его облик от Средневековья до наших дней. А еще я обязательно покажу дома, где жили Петрарка и Данте. Перейдя живописные мосты времен Римской империи, вы увидите астрономическую обсерваторию и старый замок. Я расскажу о судьбах местных правителей, еврейском гетто и непростых отношениях Падуи и Венеции. В финале вы посетите старейшее кафе города и попробуете кофе, приготовленный по секретному рецепту.