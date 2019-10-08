5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии

Victoria
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Victoria – ваш гид
Вы увидите главные достопримечательности Падуи: самую большую площадь Европы, анатомический театр, университет, легендарное «кафе без дверей», базилику святого Антония и старый замок.

Я расскажу, как связаны с городом Галилей, Джотто, Шекспир, Петрарка и Коперник, проведу вас по следам именитых падуанцев.

Вы понаблюдаете за повседневной местной жизнью и изучите лучшее, что есть в Падуе, без привычных штампов и скучных описаний.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
Знакомьтесь, Падуя!
Знакомьтесь, Падуя!

Что вас ожидает

Самое главное в Падуе
Вы посетите Палаццо-дель-Бо — историческое здание Падуанского университета, основанного в 1222 году. Я расскажу, почему его называют «Бычий дворец», покажу самый старый анатомический театр мира и деревянную кафедру, с которой читал свои лекции Галилей. Мы пройдем по главной пешеходной улице Рома (да, эта дорога тоже ведет в Рим!) и окажемся на Прато-делла-Валле — одной из самых больших площадей Европы. Вы узнаете историю ее названия и рассмотрите расположенные здесь 78 статуй, а я расскажу, кому они посвящены.

Падуя сквозь века
В базилике святого Антония, одного из самых почитаемых католических святых Италии, вы увидите место, где хранятся его мощи. По улице Санто мы вернемся в центр города и погуляем по рыночным площадям. Вы узнаете историю создания города и увидите, как менялся его облик от Средневековья до наших дней. А еще я обязательно покажу дома, где жили Петрарка и Данте. Перейдя живописные мосты времен Римской империи, вы увидите астрономическую обсерваторию и старый замок. Я расскажу о судьбах местных правителей, еврейском гетто и непростых отношениях Падуи и Венеции. В финале вы посетите старейшее кафе города и попробуете кофе, приготовленный по секретному рецепту.

Организационные детали

  • Входные билеты, еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: Palazzo del Bo — 7 евро.
  • По вашему желанию, можно добавить в экскурсию посещение дворца Palazzo della Ragione (4 евро) или Баптистерия (4 евро).
  • Если вас больше 5 человек, доплата составит 5 евро с человека.
  • Детям до 14 лет бесплатно.
Знакомьтесь, Падуя!
Знакомьтесь, Падуя!
Знакомьтесь, Падуя!
Знакомьтесь, Падуя!
Знакомьтесь, Падуя!
Знакомьтесь, Падуя!
Знакомьтесь, Падуя!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Привет! Меня зовут Виктория, мне 30 лет, и я научный сотрудник университета Падуи на факультете лингвистики и филологии. Я гид-любитель, с интересом и любопытством изучаю города, в которых живу (в Падуе я с 2014 года). Считаю, что цель путешествия — не перенасыщение информацией, а обретение опыта, впечатлений и мотивации. Я с удовольствием учту ваши личные пожелания и отвечу на любые вопросы. До встречи в Падуе!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
Несомненно, что Виктория очень эрудированный и грамотный гид. Неприятно удивило то, что экскурсия вместо заявленных 4 часов длилась ровно 2. Попытка объяснить это тем, что в воскресный день многие объекты недоступны, звучала неубедительно; т.к. гид - не гость, а житель Падуи, и она прекрасно знала, что объекты будут закрыты. Поэтому цена экскурсии в 100 Евро НИКАК НЕ СООТВЕТСТВОВАЛА ее объему. Именно несоответствие понятия "цена - качество" дает нам право НЕ РЕКОМЕНДОВАТЬ эту экскурсию другим.
7 июля 2019
Так сложились обстоятельства, что нужно было остаться в Падуе на понедельник.Большинство музеев в понедельник не работает, только соборы и церкви,поэтому было принято решение заказать экскурсию в Падуе. Мы не пожалели о своем выборе. Я была в поездке с мамой, которой 70 лет и тяжеловато ходить, но Виктории удалось структурировать экскурсию так, что была возможность посидеть отдохнуть на маршруте, поэтому мама с ним справилась. Очень много "живой" не книжной информации, не из путеводителей и энциклопедий. Поскольку Виктория лингвист, то рассказчик она прекрасный. Экскурсия понравилась, думаю что подойдет всем, поскольку при заказе Виктория учитывает Ваши пожелания и возрастные особенности заказчика.Так что знакомство с Падуей,благодаря Виктории,вышло на редкость удачным.
5 июля 2019
Виктория - умница!! нам все очень понравилось!!!!
29 марта 2019
Спасибо Виктории за хорошую прогулку по Падуе. Красивый город!
17 марта 2019
Спасибо Виктории за живую экскурсию по городу, много интересных моментов открыто! Обязательно к посещению!

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