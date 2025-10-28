5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь, Падуя» предлагает путешествие по главным достопримечательностям города. Туристы увидят Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле, базилику святого Антония и старый замок. Узнают о связи Падуи с Галилеем, Джотто, Шекспиром и другими великими личностями.
Экскурсия позволяет погрузиться в историю города, увидеть его развитие от Средневековья до наших дней и насладиться местной жизнью без скучных штампов
Вы посетите Палаццо-дель-Бо — историческое здание Падуанского университета, основанного в 1222 году. Я расскажу, почему его называют «Бычий дворец». Мы пройдём по главной пешеходной улице Рима (да, эта дорога тоже ведёт в Рим!) и окажемся на Прато-делла-Валле — одной из самых больших площадей Европы. Вы узнаете историю её названия и рассмотрите расположенные здесь 78 статуй, а я расскажу, кому они посвящены.
Падуя сквозь века
В базилике святого Антония, одного из самых почитаемых католических святых Италии, вы увидите место, где хранятся его мощи. По улице Санто мы вернемся в центр города и погуляем по рыночным площадям. Вы узнаете историю создания города и увидите, как менялся его облик от времён Римской Империи до наших дней. Я расскажу о судьбах местных правителей, еврейском гетто и непростых отношениях Падуи и Венеции. В финале вы можете посетить старейшее кафе города и попробовать кофе, приготовленный по секретному рецепту.
По желанию путешественника основная часть экскурсии может быть дополнена маршрутом вдоль водных артерий Падуи, а также знакомством с двумя оборонительными кольцами города, городскими стенами и воротами.
Организационные детали
Место начала экскурсии может быть изменено
В экскурсию не входит посещение Капеллы Дельи Скровеньи, оно бронируется путешественником в индивидуальном порядке
По вашему желанию, можно добавить в экскурсию посещение дворца Палаццо Делла Раджионе — 8 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Prato della Valle
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Падуя
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 175 туристов
Я научный сотрудник университета Вероны, где работаю в сфере лингвистики и преподавания языков. В Падуе живу с 2014 года и постоянно пополняю багаж знаний об этом городе, который каждый год приносит новые открытия. С удовольствием учту ваши личные пожелания по поводу маршрута. До встречи в Падуе!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
Падуя останется в наших сердцах на долго ♥️❤️♥️Благодарим нашего прекрасного гида,Викторию за прекрасный рассказ о самых интересных исторических местах города и их событий,интересная подача материала,три часа прошли не заметно,на сколько прекрасная и увлекательная была прогулка. Рекомендую прекрасную Викторию,спасибо Вам, что оставили самые не забываемые впечатления о нашей прекрасном дне …
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Елена
Если вы собираетесь в Падую, то рекомендую в качестве гида Викторию. Вика прекрасно знает историю этого старинного города. Мы многое узнали о знаменитом Падуанском университете и о том, как много читать дальшеуменьшить
веков назад студенты и преподаватели старейшего в Италии университета в Болонье приехали в Падую и организовали новый университет. Еще бы, ведь Виктория училась в обоих этих вузах! Мы прошлись по городу, узнали, что такое три "без" в Падуе, полюбовались главными достопримечательностями. С гидом иначе воспринимаешь историю, по-другому смотришь на площади, базилики и исторические здания. Спасибо Виктории за неоценимую помощь в этих знаниях.
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Ольга
Очень понравилась экскурсия с Викторией! За 3 часа прогулки мы увидели много красивых мест и достопримечательностей. Виктория рассказала об истории города и его обычаях, обратила внимание на некоторые вещи, которые точно остались бы незамеченным. Было интересно, рекомендую!
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Ольга
Большое спасибо Виктории за знакомство с восхитительной Падуей! Виктория хороший экскурсовод и очень приятный в общении человек! Мы путешествовали с мужем и двумя внуками (7 и 9 лет). Вообще-то падуя "не детский читать дальшеуменьшить
город", много "глубокой истории" и религии. Но Виктория смогла, не смотря на жару +33*, заинтересовать и взрослых и детей. В какой-то момент показалось, чтя зря я заказала 3-х часовую экскурсию (не смогла удержаться, очень уж люблю Италию), дети под конец устали. Но когда вечером провела викторину, оказалось, что слушали они все равно очень внимательно и смогли ответить практически на все вопросы по теме экскурсии. Еще раз спасибо!
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О
Ольга
Так сложились обстоятельства, что нужно было остаться в Падуе на понедельник. Большинство музеев в понедельник не работает, только соборы и церкви,поэтому было принято решение заказать экскурсию в Падуе. Мы не читать дальшеуменьшить
пожалели о своем выборе. Я была в поездке с мамой, которой 70 лет и тяжеловато ходить, но Виктории удалось структурировать экскурсию так, что была возможность посидеть отдохнуть на маршруте, поэтому мама с ним справилась. Очень много "живой" не книжной информации, не из путеводителей и энциклопедий. Поскольку Виктория лингвист, то рассказчик она прекрасный. Экскурсия понравилась, думаю что подойдет всем, поскольку при заказе Виктория учитывает Ваши пожелания и возрастные особенности заказчика. Так что знакомство с Падуей,благодаря Виктории,вышло на редкость удачным.
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A
Aharon
Провести экскурсию по Падуе мы попросили Викторию. Она любезно согласилась и это оказалось большой удачей. Виктория преподает в Университете и является человеком большой культуы. Ее отличное знание города помогло нам продуманно ознакомиться за читать дальшеуменьшить
1 день со структурой и главными достопримечательностями ми этого прелестного старинного и современного города. После эскурсии хотелось гулять и гулять по открытым ею для нас местам. Мы были очень удовлетворены общением с Викторией и подачей материала и желаем ей всяческих успехов.