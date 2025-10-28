5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь, Падуя» предлагает путешествие по главным достопримечательностям города. Туристы увидят Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле, базилику святого Антония и старый замок. Узнают о связи Падуи с Галилеем, Джотто, Шекспиром и другими великими личностями. Экскурсия позволяет погрузиться в историю города, увидеть его развитие от Средневековья до наших дней и насладиться местной жизнью без скучных штампов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое главное в Падуе

Вы посетите Палаццо-дель-Бо — историческое здание Падуанского университета, основанного в 1222 году. Я расскажу, почему его называют «Бычий дворец». Мы пройдём по главной пешеходной улице Рима (да, эта дорога тоже ведёт в Рим!) и окажемся на Прато-делла-Валле — одной из самых больших площадей Европы. Вы узнаете историю её названия и рассмотрите расположенные здесь 78 статуй, а я расскажу, кому они посвящены.

Падуя сквозь века

В базилике святого Антония, одного из самых почитаемых католических святых Италии, вы увидите место, где хранятся его мощи. По улице Санто мы вернемся в центр города и погуляем по рыночным площадям. Вы узнаете историю создания города и увидите, как менялся его облик от времён Римской Империи до наших дней. Я расскажу о судьбах местных правителей, еврейском гетто и непростых отношениях Падуи и Венеции. В финале вы можете посетить старейшее кафе города и попробовать кофе, приготовленный по секретному рецепту.

По желанию путешественника основная часть экскурсии может быть дополнена маршрутом вдоль водных артерий Падуи, а также знакомством с двумя оборонительными кольцами города, городскими стенами и воротами.

Организационные детали