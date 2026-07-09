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Экскурсии в Падуя

Найдено 9 экскурсий в Падуя на русском языке, цены от €60, скидки до 11%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Падуя - город трех «без»
Пешая
3.5 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя - город трех «без»
Откройте для себя Падую: от Прато делла Валле до кафе Педрокки. Узнайте, почему этот город так притягателен для туристов и местных жителей
Начало: Prato della Valle
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €190 за всё до 4 чел.
Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей
Пешая
2 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей
Падуя - город, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя его тайны и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Кафе Педрокки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
Город фресок: средневековая Падуя
Пешая
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Город фресок: средневековая Падуя
Падуя скрывает свои сокровища в уголках, известных немногим. Узнайте о фресках 14 века и великих мастерах, посетив места, куда не попадает каждый
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
от €200 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Падуя
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Падуя
Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Начало: Prato della Valle
1 сен в 15:00
2 сен в 08:00
от €140 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
Начало: У базилики Святой Иустины
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка по Падуе
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка по Падуе
Начало: Ж/д вокзал или другое место по договоренности
Расписание: Все дни, кроме субботы.
€150 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех «без»
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех «без»
Начало: У кафе «Педрокки», улица Виа 8 Февраио, 15
Расписание: ежедневно
€200 за всё до 8 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
2 часа
-
11%
Индивидуальная
до 5 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Начало: Падуя
€160€180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Мы провели замечательный день в Падуе с Дарьей — очень тёплая, умная и живая экскурсия, после которой город действительно запоминается
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не просто как «ещё один красивый итальянский город», а как место с характером.

Дарья заранее помогла нам сориентироваться по поездке из Лидо-ди-Езоло, подсказала варианты и очень внимательно отнеслась к нашим интересам. Нас было трое, с подростком 13 лет, и экскурсия получилась комфортной для всей семьи.
Падуя в рассказе Дарьи раскрылась очень многослойной: византийские купола, строгие старые романские фасады соборов, базилика Святого Антония, Санта-Джустина, огромная площадь Прато-делла-Валле, университетская история с Галилеем, средневековый рынок, знаменитое кафе Педрокки и удивительные городские легенды. Особенно понравилось, что Дарья не просто перечисляет факты, а помогает почувствовать город — старинный, но при этом живой, настоящий и очень атмосферный.

Экскурсия прошла легко, интересно и очень душевно. Видно, что Дарья любит Падую и умеет передать эту любовь гостям. После такой прогулки хочется вернуться в город ещё раз и посмотреть на него уже глубже, и конечно хочется вернуться в Венето и посмотреть другие его жемчужины!

Большое спасибо Дарье за прекрасный день в Венето и за знакомство с Падуей!

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М
Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей
Спасибо гиду Анне за увлекательную прогулку по Падуе. Мы встретились в историческом месте - кафе Педрокки, насладились его атмосферой и
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попробовали фирменный кофе. Анна показала нам один из филиалов Падуанского университета и рассказала нам разные интересные факты из прошлой и настоящей жизни этого заведения. Оказывается Падуя - город студентов и родина апероля. Именно студенты придумали этот незамысловатый коктейль. Далее мы посетили святая святых города Падуи - собор Святого Антония Падуанского. Внутри собора собрана настоящая коллекция архитектурных и художественных ценностей. Анна много нам рассказала об истории базилики, о ее главных святынях. И закончили прогулку мы на самой большой площади Европы. Это тоже своего рода произведение искусства. Настоятельно рекомендуем Анну для знакомства с этим самобытным городом с арочными галереями и неповторимой атмосферой.

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В
Падуя - город трех «без»
Если бы можно было поставить 10, я бы поставила 10. Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Увлекательное содержание, внимание к деталям,
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энциклопедические знания - ни секунды не было скучно. Особенно хочется отметить грамотную речь и талант рассказчика. Если еще раз приедем, пойдем только с Ольгой.

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Марк
Падуя - город трех «без»
Ольга отличный гид и классный специалист в истории города в котором живет и очень любит. Рекомендуем!!!!!
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И
Падуя - город трех «без»
Мне очень повезло провести замечательный день в Падуе с Ольгой. Она подсказала мне, как добраться до города, встретила на вокзале
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и мы сразу отправились пить уникальный кофе в кафе Педрокки, где Ольга познакомила меня с историей города и уже оттуда мы пошли гулять по улицам и площадям Падуи. Ольга увлекательный рассказчик и внимательный и заботливый гид. Экскурсия прошла в максимально комфортном для меня темпе, Ольга рассказала, где лучше пообедать и что привезти в подарок из Падуи, ответила на все вопросы. Рекомендую экскурсии с Ольгой всем, кто хочет почувствовать этот чудесный город.

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Г
Город фресок: средневековая Падуя
Наш экскурсовод Яна влюбленный в свое дело человек
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Елена
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Дарья, замечательная рассказчица, влюбленная в свой город, в Италию. Знает историю.
3,5 часа пролетели незаметно, несмотря что все время пешком.
Спасибо за интересную экскурсию.
Могу только посоветовать.
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Виктория
Падуя - город трех «без»
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не пожалела, что отважилась-таки. Была
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здесь раньше, но хотелось систематизировать свои впечатления и послушать интересного и знающего человека. Забегая вперед, отмечу, что ура! - все удалось, мы провели вместе даже больше отведенного времени, изучая город - и это было здорово: дивный день, великолепная знакомая и незнакомая Падуя, замечательная Ольга, сумасшедшие виды и достаточно гуманный режим передвижения. Было динамично, информативно, увлекательно и очень душевно. Спасибо Ольге. За замечательную прогулку. За огромное желание передать свое трепетное отношение к этому удивительному, многогранному и любимому городу нам. За знакомство с дивными, очень атмосферными местами. За отличную коммуникацию и помощь.

Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не+6
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не
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и
Падуя - город трех «без»
Уже на стадии предварительной перписки было очевидно, что Ольга знающий и организованный гид.
Сама же экскурсия превратилась в увлекательное путешествие в
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историю, антропологическое, увлекательное путешествие в этом маленьком но богатом историческими событиями городе предподнесенное человеком по настоящему любящему его и вжившего в его атмосферу.

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Татьяна
Падуя - город трех «без»
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и традиции местных жителей. Время
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экскурсии пролетело незаметно, а Падуя открылась с самых неожиданных сторон. Поняли, что один день для того города — это крайне мало.

Ольга — очень интересный рассказчик, заряжающий любовью к городу с первых слов. Кроме основной экскурсии, Ольга предложила нам еще несколько мест, которые мы с удовольствием посетили.

Экскурсию однозначно рекомендуем — это уникальный и ценный опыт:)

Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и+1
Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и
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Всего 186 отзывов в Падуя

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Ответы на вопросы от путешественников по Падуя

Самые популярные экскурсии в Падуя
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Падуя - город трех «без»;
  2. Падуя: всё о городе и его шедеврах;
  3. Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей;
  4. Город фресок: средневековая Падуя;
  5. Знакомьтесь, Падуя.
Сколько стоит экскурсия по Падуя в августе 2026
Сейчас в Падуя можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 60 до 200 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Предлагаем вам посетить Падую в 2026 году. Наши экскурсии будут проводиться на русском языке, по всем известным достопримечательностям Италии. Цены начинаются от €60. Забронируйте экскурсию уже сейчас