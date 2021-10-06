Экскурсии Падуя

Все экскурсии в Падуя

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Падуя – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 61 ⭐ отзыв, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Падуя почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
130
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех "без"
ежедневно
Индивидуальная прогулка по Падуе
Индивидуальная экскурсия
5
2
120
за 1-4 чел.
Индивидуальная прогулка по Падуе
Все дни, кроме субботы.
Падуя — город трех «без»
Индивидуальная экскурсия
4.9
51
3ч 30м
100
за 1-4 чел.
Падуя — город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
Индивидуальная экскурсия
220
за 1-8 чел.
Обзорная по городу с экскурсией по университету Падуи
ежедневно
Исследовать Падую за 3 часа
Индивидуальный квест
5
3
100
за 1-4 чел.
Исследовать Падую за 3 часа
Экскурсия-квест по самым интересным местам города для детей и взрослых
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-6 чел.
Ботанический сад Падуи + обзорная по городу
со вторника по воскресенье
Знакомьтесь, Падуя!
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
3ч 30м
100
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Падуя!
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Падуя»

  • Отзыв на: Падуя — город трех «без»
    М
    Марина
    6 октября 2021
    5
    Спасибо Ольге. Интересная экскурсия. Можем с уверенностью рекомендовать Ольгу как знающего гида.
  • Отзыв на: Падуя — город трех «без»
    Ю
    Юлия
    30 сентября 2021
    5
    Невероятная экскурсия! Гид Ольга нам помогала ещё до начала экскурсии, подстроилась к нашему времени, рассказывала и рассказывала несколько часов, несмотря на дождь, и ни разу не присела. Очень познавательная экскурсия, огромное количество информации, можно было слушать еще и еще. Мы были поражены прекрасным городом, настоящей жемчужиной в центре Италии. Спасибо!
  • Отзыв на: Падуя — город трех «без»
    S
    Sergey
    6 августа 2021
    5
    Ольга провела замечательную экскурсию. Она хорошо знает и любит свой город. Очень внимательна к экскурсантам, постоянно интересовалась желаниями, вопросами и готова была на все ответить. Мы прошли по главным достопримечательностям Падуи, получили советы на следующие дни нашего путешествия, куда пойти и что посмотреть. Будем с удовольствием рекомендовать ее друзьям и знакомым.
  • Отзыв на: Исследовать Падую за 3 часа
    А
    Александра
    19 января 2020
    5
    Отличная экскурсия! На самом деле ожидали меньшего, но в итоге город очень понравился. В этом основная заслуга нашего экскурсовода Ольги! Ольга, спасибо Вам большое! Ребенок слушал с открытым ртом). Отличный маршрут, много интересного, много новых знаний!
  • Отзыв на: Исследовать Падую за 3 часа
    S
    Stepan
    9 января 2020
    5
    Экскурсия прошла отлично! Ольге большое спасибо!
  • Отзыв на: Исследовать Падую за 3 часа
    E
    Emilia
    28 сентября 2019
    5
    великолепно проведённая экскурсия, огромное спасибо
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Падуя!
    О
    Ольга
    7 июля 2019
    5
    Так сложились обстоятельства, что нужно было остаться в Падуе на понедельник. Большинство музеев в понедельник не работает, только соборы и церкви, поэтому было принято решение заказать экскурсию в Падуе. Мы не пожалели о своем выборе. Я была в поездке с мамой, которой 70 лет и тяжеловато ходить, но Виктории удалось структурировать экскурсию так, что была возможность посидеть отдохнуть на маршруте, поэтому мама с ним справилась. Очень много "живой" не книжной информации, не из путеводителей и энциклопедий. Поскольку Виктория лингвист, то рассказчик она прекрасный. Экскурсия понравилась, думаю что подойдет всем, поскольку при заказе Виктория учитывает Ваши пожелания и возрастные особенности заказчика. Так что знакомство с Падуей, благодаря Виктории, вышло на редкость удачным.
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Падуя!
    I
    Inna
    5 июля 2019
    5
    Виктория - умница! нам все очень понравилось!
🇮🇹