Отзыв на: Падуя — город трех «без» М Марина 5 Спасибо Ольге. Интересная экскурсия. Можем с уверенностью рекомендовать Ольгу как знающего гида.

Отзыв на: Падуя — город трех «без» Ю Юлия 5 Невероятная экскурсия! Гид Ольга нам помогала ещё до начала экскурсии, подстроилась к нашему времени, рассказывала и рассказывала несколько часов, несмотря на дождь, и ни разу не присела. Очень познавательная экскурсия, огромное количество информации, можно было слушать еще и еще. Мы были поражены прекрасным городом, настоящей жемчужиной в центре Италии. Спасибо!

Отзыв на: Падуя — город трех «без» S Sergey 5 Ольга провела замечательную экскурсию. Она хорошо знает и любит свой город. Очень внимательна к экскурсантам, постоянно интересовалась желаниями, вопросами и готова была на все ответить. Мы прошли по главным достопримечательностям Падуи, получили советы на следующие дни нашего путешествия, куда пойти и что посмотреть. Будем с удовольствием рекомендовать ее друзьям и знакомым.

Отзыв на: Исследовать Падую за 3 часа А Александра 5 Отличная экскурсия! На самом деле ожидали меньшего, но в итоге город очень понравился. В этом основная заслуга нашего экскурсовода Ольги! Ольга, спасибо Вам большое! Ребенок слушал с открытым ртом). Отличный маршрут, много интересного, много новых знаний!

Отзыв на: Исследовать Падую за 3 часа S Stepan 5 Экскурсия прошла отлично! Ольге большое спасибо!

Отзыв на: Исследовать Падую за 3 часа E Emilia 5 великолепно проведённая экскурсия, огромное спасибо

Отзыв на: Знакомьтесь, Падуя! О Ольга 5 Так сложились обстоятельства, что нужно было остаться в Падуе на понедельник. Большинство музеев в понедельник не работает, только соборы и церкви, поэтому было принято решение заказать экскурсию в Падуе. Мы не пожалели о своем выборе. Я была в поездке с мамой, которой 70 лет и тяжеловато ходить, но Виктории удалось структурировать экскурсию так, что была возможность посидеть отдохнуть на маршруте, поэтому мама с ним справилась. Очень много "живой" не книжной информации, не из путеводителей и энциклопедий. Поскольку Виктория лингвист, то рассказчик она прекрасный. Экскурсия понравилась, думаю что подойдет всем, поскольку при заказе Виктория учитывает Ваши пожелания и возрастные особенности заказчика. Так что знакомство с Падуей, благодаря Виктории, вышло на редкость удачным.