Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя - город трех «без»
Откройте для себя Падую: от Прато делла Валле до кафе Педрокки. Узнайте, почему этот город так притягателен для туристов и местных жителей
Начало: Prato della Valle
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €190 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Наука, искусство и вдохновение - первое свидание с Падуей
Падуя - город, где история и легенды оживают на каждом шагу. Откройте для себя его тайны и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Кафе Педрокки
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Город фресок: средневековая Падуя
Падуя скрывает свои сокровища в уголках, известных немногим. Узнайте о фресках 14 века и великих мастерах, посетив места, куда не попадает каждый
Завтра в 09:30
15 авг в 09:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Падуя
Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Начало: Prato della Valle
1 сен в 15:00
2 сен в 08:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Падую с первого взгляда
Падуя - город, где византийские купола соседствуют с романскими фасадами. Прогуляйтесь по средневековому рынку и узнайте историю знаменитых базилик
Начало: У базилики Святой Иустины
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка по Падуе
Начало: Ж/д вокзал или другое место по договоренности
Расписание: Все дни, кроме субботы.
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Падуе. Легендарный город трех «без»
Начало: У кафе «Педрокки», улица Виа 8 Февраио, 15
Расписание: ежедневно
€200 за всё до 8 чел.
-
11%
Индивидуальная
до 5 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Начало: Падуя
€160
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Мы провели замечательный день в Падуе с Дарьей — очень тёплая, умная и живая экскурсия, после которой город действительно запоминается
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М
Спасибо гиду Анне за увлекательную прогулку по Падуе. Мы встретились в историческом месте - кафе Педрокки, насладились его атмосферой и
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В
Если бы можно было поставить 10, я бы поставила 10. Спасибо Ольге за интереснейшую экскурсию! Увлекательное содержание, внимание к деталям,
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Ольга отличный гид и классный специалист в истории города в котором живет и очень любит. Рекомендуем!!!!!
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И
Мне очень повезло провести замечательный день в Падуе с Ольгой. Она подсказала мне, как добраться до города, встретила на вокзале
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Г
Наш экскурсовод Яна влюбленный в свое дело человек
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Дарья, замечательная рассказчица, влюбленная в свой город, в Италию. Знает историю.
3,5 часа пролетели незаметно, несмотря что все время пешком.
Спасибо за интересную экскурсию.
Могу только посоветовать.
3,5 часа пролетели незаметно, несмотря что все время пешком.
Спасибо за интересную экскурсию.
Могу только посоветовать.
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Вспоминая свои страдания перед планированием этого дня, с удовольствием отмечу, что ни разу, ни секунды не пожалела, что отважилась-таки. Была
+6
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и
Уже на стадии предварительной перписки было очевидно, что Ольга знающий и организованный гид.
Сама же экскурсия превратилась в увлекательное путешествие в
Сама же экскурсия превратилась в увлекательное путешествие в
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Великолепная экскурсия! За несколько часов Ольга погрузила нас в самые интересные страницы истории Падуи, легенды и традиции местных жителей. Время
+1
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Всего 186 отзывов в Падуя
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Ответы на вопросы от путешественников по Падуя
Самые популярные экскурсии в Падуя
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Сколько стоит экскурсия по Падуя в августе 2026
Сейчас в Падуя можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 60 до 200 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 186 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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