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не просто как «ещё один красивый итальянский город», а как место с характером.



Дарья заранее помогла нам сориентироваться по поездке из Лидо-ди-Езоло, подсказала варианты и очень внимательно отнеслась к нашим интересам. Нас было трое, с подростком 13 лет, и экскурсия получилась комфортной для всей семьи.

Падуя в рассказе Дарьи раскрылась очень многослойной: византийские купола, строгие старые романские фасады соборов, базилика Святого Антония, Санта-Джустина, огромная площадь Прато-делла-Валле, университетская история с Галилеем, средневековый рынок, знаменитое кафе Педрокки и удивительные городские легенды. Особенно понравилось, что Дарья не просто перечисляет факты, а помогает почувствовать город — старинный, но при этом живой, настоящий и очень атмосферный.



Экскурсия прошла легко, интересно и очень душевно. Видно, что Дарья любит Падую и умеет передать эту любовь гостям. После такой прогулки хочется вернуться в город ещё раз и посмотреть на него уже глубже, и конечно хочется вернуться в Венето и посмотреть другие его жемчужины!



Большое спасибо Дарье за прекрасный день в Венето и за знакомство с Падуей!