Все экскурсии в Падуя
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Падуя – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 61 ⭐ отзыв, цены от €100. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Падуя почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€130
за 1-6 чел.
ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-4 чел.
Все дни, кроме субботы.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€100
за 1-4 чел.
Падуя — город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Индивидуальная экскурсия
3ч
€220
за 1-8 чел.
ежедневно
Индивидуальный квест
3ч
€100
за 1-4 чел.
Исследовать Падую за 3 часа
Экскурсия-квест по самым интересным местам города для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-6 чел.
со вторника по воскресенье
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€100
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Падуя!
История, архитектура и судьбы знаменитых жителей на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Падуя»
- ММарина6 октября 2021Спасибо Ольге. Интересная экскурсия. Можем с уверенностью рекомендовать Ольгу как знающего гида.
- ЮЮлия30 сентября 2021Невероятная экскурсия! Гид Ольга нам помогала ещё до начала экскурсии, подстроилась к нашему времени, рассказывала и рассказывала несколько часов, несмотря на дождь, и ни разу не присела. Очень познавательная экскурсия, огромное количество информации, можно было слушать еще и еще. Мы были поражены прекрасным городом, настоящей жемчужиной в центре Италии. Спасибо!
- SSergey6 августа 2021Ольга провела замечательную экскурсию. Она хорошо знает и любит свой город. Очень внимательна к экскурсантам, постоянно интересовалась желаниями, вопросами и готова была на все ответить. Мы прошли по главным достопримечательностям Падуи, получили советы на следующие дни нашего путешествия, куда пойти и что посмотреть. Будем с удовольствием рекомендовать ее друзьям и знакомым.
- ААлександра19 января 2020Отличная экскурсия! На самом деле ожидали меньшего, но в итоге город очень понравился. В этом основная заслуга нашего экскурсовода Ольги! Ольга, спасибо Вам большое! Ребенок слушал с открытым ртом). Отличный маршрут, много интересного, много новых знаний!
- SStepan9 января 2020Экскурсия прошла отлично! Ольге большое спасибо!
- EEmilia28 сентября 2019великолепно проведённая экскурсия, огромное спасибо
- Отзыв на: Знакомьтесь, Падуя!ООльга7 июля 2019Так сложились обстоятельства, что нужно было остаться в Падуе на понедельник. Большинство музеев в понедельник не работает, только соборы и церкви, поэтому было принято решение заказать экскурсию в Падуе. Мы не пожалели о своем выборе. Я была в поездке с мамой, которой 70 лет и тяжеловато ходить, но Виктории удалось структурировать экскурсию так, что была возможность посидеть отдохнуть на маршруте, поэтому мама с ним справилась. Очень много "живой" не книжной информации, не из путеводителей и энциклопедий. Поскольку Виктория лингвист, то рассказчик она прекрасный. Экскурсия понравилась, думаю что подойдет всем, поскольку при заказе Виктория учитывает Ваши пожелания и возрастные особенности заказчика. Так что знакомство с Падуей, благодаря Виктории, вышло на редкость удачным.
- Отзыв на: Знакомьтесь, Падуя!IInna5 июля 2019Виктория - умница! нам все очень понравилось!