Откройте для себя арабо-норманнские шедевры Палермо — великолепные мозаики, золото и тайны трёх культур в одной экскурсии. Вас ждут церкви, пережившие века, и взгляд Христа Пантократора, который невозможно забыть.

Татьяна Ваш гид в Палермо Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека €250 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Палермо – это город сокровищ, явных и скрытых. На каждом шагу вы найдете что-то интересное. Но, как правило, при первом посещении у вас просто не хватит времени на детали, потому что основных достопримечательностей с лихвой хватает на неделю поездки. И самый главный туристический маршрут – это арабо-норманнский период истории Палермо. Жемчужинами периода являются четыре церкви, в которых объединена культура трех эпох: византийской, арабской и католической. Это церковь Марторана в самом центре Палермо, Палатинская капелла в Королевском дворце, собор в Монреале и храм в Чефалу. Что объединяет эти церкви? Лик Христа, который смотрит на вас сверху оценивающим взглядом. В Марторане изображение Христа небольшое, его принято считать пробой пера. Церковь в Чефалу в силу того, что она находится не в столице, не столь богата, хотя по-своему очень красива. А вот лики Христа в Палатинской капелле и в соборе Монреале огромны, завораживают своим величием и взглядом в самую душу. Адмиральсккую церковь (или Марторану) построил адмирал флота Роджера II. Палатинскую капеллу построил сам норманнский король Роджер II, а собор в Монреале заложил его внук Вильгельм II добрый. Говорят, что внук хотел превзойти как своего деда, так и своего отца, который построил Кафедральный собор в Палермо. Споры о том, удалось ли ему это, продолжаются до сих пор. Специалисты в области истории и искусства продолжают спорить об этом до сих пор, хотя с момента строительства церквей прошло уже почти более тысячи лет. Вы также можете присоединиться к этому спору и решить, взгляд какого Христа Пантократора больше проник к вам в душу. Я предлагаю вам сначала посетить Адмиральскую церковь и Палатинскую капеллу, а затем поехать в Монреале и сравнить обе церкви. Выбор за вами! Важная информация: Палатинскую капеллу и Королевский дворец туристы осматривают самостоятельно, гид предварительно все расскажет и будет ждать туристов снаружи. Внимание: нужно учитывать время работы церквей и музеев. Церковь Марторана для посещения открыта только утром, c 9-30 до 13.00,. Дворец и Палатинская капелля - с 8.30 до 16.30, собор в Монреале закрывается на обед с 12.30 до 14.00. Поэтому, чтобы везде успеть, целесообразно начинать экскурсию около 11.00-11.30. В воскресенье церкви почти всегда закрыты.

Транспорт Что не входит в цену Билеты в Палатинску капеллу (10/16 евро) и в собор Монреале (6/12 евро) Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь 4-х углов (Quattro canti) или по договоренности Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Оптимальное время начала экскурсии, с учетом работы церквей и музеев, в 11.00-11.30. (кроме воскресенья). Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Палатинскую капеллу и Королевский дворец туристы осматривают самостоятельно

Гид предварительно все расскажет и будет ждать туристов снаружи. Внимание: нужно учитывать время работы церквей и музеев. Церковь Марторана для посещения открыта только утром

C 9-30 до 13.00

Дворец и Палатинская капелля - с 8.30 до 16.30

Собор в Монреале закрывается на обед с 12.30 до 14.00. Поэтому

Чтобы везде успеть

