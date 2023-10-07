9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте гастрономические традиции Палермо через его стрит-фуд. Прогулка по рынку Балларо, дегустация местных деликатесов и знакомство с культурой города
Приготовьтесь к незабываемому гастрономическому путешествию по Палермо! Вас ждет индивидуальная экскурсия, где можно попробовать самые вкусные блюда сицилийской кухни. Начнем с посещения старинного рынка Балларо, где найдете разнообразные сыры, колбасы читать дальшеуменьшить
и специи. Затем отправимся в исторический ресторан, чтобы насладиться знаменитым бутербродом с селезенкой.
Узнаете, почему аранчини подают с сахаром и шоколадом, и попробуете канноли с рикоттой у Большого театра.
Эта экскурсия не только насытит вас вкусной едой, но и познакомит с культурой и традициями палермитанцев. После прогулки получите рекомендации по лучшим местным кафе для аперитива. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Палермо и насладиться его кулинарными шедеврами
Первым делом мы отправимся на старинный городской рынок Балларо — шумный, людный и живущий своей жизнью! Здесь вы отыщете вкуснейшие палермитанские сыры и колбасы и сможете прикупить превосходные итальянские специи. Погрузившись в колорит Палермо, потайными переулками мы прогуляемся к историческому ресторану 19 века: именно здесь вы отведаете знаменитый бутерброд с селезенкой. Я расскажу, почему рисовые шарики здесь называют аранчини, кто изобрел это блюдо и зачем его подают с сахаром и шоколадом. А затем у Большого театра вы оцените вкус сицилийских канноли с рикоттой.
Гастрономические привычки палермитанцев
Несложно догадаться, что сицилийцы любят много и вкусно поесть, поэтому через гастрономические пристрастия местных вы глубже познакомитесь с историей и традициями Сицилии. Вы убедитесь, что любой палермитанец запросто может остановиться перекусить на улице — за пластиковыми столиками вы увидите и простых рабочих, и стильных дам на высоких каблуках. А после экскурсии я с радостью посоветую интересные местные кафе, куда ходят на аперитив жители города.
Организационные детали
Отдельно оплачиваются расходы на еду (10-20 евро на человека)
Маршрут гастро-прогулки не предусматривает посещения церквей или других достопримечательностей
Детям до 10 лет бесплатно
Если вас больше 6 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 25 евро
Эту экскурсию можно совместить с обзорной прогулкой Первое свидание с Палермо. В этом случае на экскурсию будет действовать скидка (уточняйте перед бронированием).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Raisa
Наша тёплая благодарность Катерине за яркую, вкусную и информативную экскурсию «Стрит-фуд по-сицилийски» в Палермо. Получили массу удовольствия от дегустации аутентичных сицилийских продуктов, блюд, десертов и напитков. От знакомства с городом, его читать дальшеуменьшить
улочками, дворами, историческим рынком и самими экспрессивными островитянами. Помимо обширной экскурсионной программы, Катерина помогла нам советами по дальнейшему выбору ресторанов, блюд в них и их названий на итальянском. Познакомила с ассортиментом местных вин и других напитков. Наши искренние рекомендации всем, интересующимся историей, культурой и кулинарными традициями, неравнодушным путешественникам. Спасибо, Катерина!
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A
Alina
Благодаря Катерине у нас была возможность попробовать самую вкусную местную еду, увидеть колорит, и всё то, что мы увидели. Катерина знает, без преувеличения, всё о Палермо, даст миллион классных рекомендаций. читать дальшеуменьшить
Без её помощи мы бы никогда не разобрались куда идти и что вкусного покушать. Например, сами мы бы побоялись что-то пробовать на самом старом рынке просто от незнания, а некоторые места даже не заметили бы. А с Катериной мы получили огромнейшее удовольствие и новые впечатления, покушали самые вкусные в мире канноли. Всем рекомендую! Огромное спасибо Катерине!
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А
Анна
Замечательно погуляли с Катериной по рынку Балларо и строму городу Палермо. Честно говоря, до этой прогулки Палермо виделся совершенно несимпатичным городом - первое впечатление наше было совершенно испорчено. Однако, Катя очень читать дальшеуменьшить
быстро поставила наше настроение на место и смогла заинтересовать всех. Это было познавательно, динамично и вкусно. Жалко только морепродукты в экскурсию не входили (от осьминога мы сами отказались, так нам и надо). Катерина очень доброжелательна и дала много хороших советов. Всем рекомендую эту прогулку. Спасибо!
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М
Милана
Отличная экскурсия: интересно, вкусно, весело! Однозначно рекомендую, т. к. сам без гида такого не увидеть и не попробовать. Екатерина отлично подготовила, продумала и провела экскурсию. Спасибо за рассказ и возможность отведать настоящую сицилийскую еду. А мороженое в булочке! Очень неожиданно и изумительный вкус!
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Анна
Огромное спасибо Катерине за такую интересную и вкусную экскурсию. Первый раз были на стритфудной прогулке. Очень классно! Благодаря Кате узнали много интересного про еду на Сицилии, а также попробовали очень вкусные и странные блюда))), которые точно не попробовали бы сами. Очень рекомендую эту прогулку всем
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Татьяна
Очень познавательная экскурсия! Спасибо Катерине за великолепную, содержательную экскурсию и её высокий профессионализм. Доступное изложение, прекрасное владение материалом и искренняя увлеченность своим делом сделали этот день для не забываемым!