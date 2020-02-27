9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Попробовать вкуснейшие аранчини, канноли с рикоттой и другие гастрономические шедевры Палермо

Катерина
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Катерина – ваш гид
Приготовьтесь исследовать Палермо через его разнообразную и невероятно аппетитную кухню.

Я стану вашим проводником по миру палермитанского стрит-фуда: за пару часов вы узнаете о вкусах и гастрономических привычках сицилийцев, отыщете вкусные места «для своих» и побалуете себя маленькими шедеврами местной кухни.

Бутерброд с селезенкой, сыры и колбасы, аранчина, канноли с рикоттой, мороженое в булочке — голодными вы точно не останетесь!
34 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Sant' Antonino, Palermo (рядом с ж/д вокзалом Палермо)
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски

Что вас ожидает

Все вкусы Палермо!
первым делом мы отправимся на старинный городской рынок Балларо —шумный, людный и живущий своей жизнью! Здесь вы отыщете вкуснейшие палермитанские сыры и колбасы, попробуете местное домашнее вино и сможете прикупить превосходные итальянские специи. Погрузившись в колорит Палермо, потайными переулками мы прогуляемся к историческому ресторану 19 века: именно здесь вы отведаете знаменитый бутерброд с селезенкой. Я расскажу, почему рисовые шарики здесь называют аранчини, кто изобрел это блюдо и зачем его подают с сахаром и шоколадом. А затем у Большого театра вы оцените вкус сицилийских канноли с рикоттой.

Гастрономические привычки палермитанцев
Несложно догадаться, что сицилийцы любят много и вкусно поесть, поэтому через гастрономические пристрастия местных вы глубже познакомитесь с историей и традициями Сицилии. Вы убедитесь, что любой палермитанец запросто может остановиться перекусить на улице — за пластиковыми столиками вы увидите и простых рабочих, и стильных дам на высоких каблуках. А после экскурсии я с радостью посоветую интересные местные кафе, куда ходят на аперитив жители города.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются расходы на еду: 10 — 15€ на человека
  • Маршрут гастро-прогулки не предусматривает посещения церквей или других достопримечательностей
  • Индивидуальная экскурсия также возможна в другие дни по договоренности. При желании экскурсию можно совместить с обзорной экскурсией по Палермо.
  • При заказе в одной группе трех мест и больше скидка для третьего и каждого последующего участника 25%. Чтобы получить скидку, напишите мне до бронирования экскурсии.
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски
Стрит-фуд по-сицилийски

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Sant' Antonino, Palermo (рядом с ж/д вокзалом Палермо).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Катерина
Катерина
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. Уже более 11 лет живу на Сицилии, а с 2013 года занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Я постараюсь открыть для вас Сицилию с самых интересных сторон, влюбить в нее раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Благодаря Катерине у нас была возможность попробовать самую вкусную местную еду, увидеть колорит, и всё то, что мы увидели. Катерина знает, без преувеличения, всё о Палермо, даст миллион классных рекомендаций. Без её помощи мы бы никогда не разобрались куда идти и что вкусного покушать. Например, сами мы бы побоялись что-то пробовать на самом старом рынке просто от незнания, а некоторые места даже не заметили бы. А с Катериной мы получили огромнейшее удовольствие и новые впечатления, покушали самые вкусные в мире канноли. Всем рекомендую! Огромное спасибо Катерине!
13 января 2020
Отличная экскурсия: интересно, вкусно, весело! Однозначно рекомендую, т.к. сам без гида такого не увидеть и не попробовать. Екатерина отлично подготовила, продумала и провела экскурсию. Спасибо за рассказ и возможность отведать настоящую сицилийскую еду. А мороженое в булочке! Очень неожиданно и изумительный вкус!
21 сентября 2019
Спасибо, всё понравилось.
13 августа 2019
Когда у Вас дети-подростка, обычные камерные экскурсии не всегда подходят. Катерина дала нам попробовать Сицилию на вкус. Темой она владеет прекрасно, замечательный рассказчик
18 мая 2019
Огромное спасибо Катерине за такую интересную и вкусную экскурсию. Первый раз были на стритфудной прогулке. Очень классно! Благодаря Кате узнали много интересного про еду на Сицилии, а также попробовали очень вкусные и странные блюда))), которые точно не попробовали бы сами. Очень рекомендую эту прогулку всем
15 апреля 2019
Замечательно погуляли с Катериной по рынку Балларо и строму городу Палермо. Честно говоря, до этой прогулки Палермо виделся совершенно несимпатичным городом - первое впечатление наше было совершенно испорчено.
Однако, Катя очень быстро поставила наше настроение на место и смогла заинтересовать всех.
Это было познавательно, динамично и вкусно. Жалко только морепродукты в экскурсию не входили (от осьминога мы сами отказались, так нам и надо).
Катерина очень доброжелательна и дала много хороших советов. Всем рекомендую эту прогулку. Спасибо!
2 апреля 2019
Огромное спасибо Катерине экскурсию) очень легкая, эмоциональная прогулка. В самый раз для деток)
16 марта 2019
Катерина провела экскурсию на высшем уровне,очень внимательны к любым мелочам,интересно рассказывает,завораживает можно сказать,встреча прошла на одном дыхании ,большое спасибо😊😊😘
7 марта 2019
Это была уже третья экскурсия с Катериной, и снова на высоте ! Было Весело, вкусно и местами очень не неожиданно ! Рекомендую на 100%

Катерина проводит ещё 5 экскурсий

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