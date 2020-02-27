9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все вкусы Палермо!

первым делом мы отправимся на старинный городской рынок Балларо —шумный, людный и живущий своей жизнью! Здесь вы отыщете вкуснейшие палермитанские сыры и колбасы, попробуете местное домашнее вино и сможете прикупить превосходные итальянские специи. Погрузившись в колорит Палермо, потайными переулками мы прогуляемся к историческому ресторану 19 века: именно здесь вы отведаете знаменитый бутерброд с селезенкой. Я расскажу, почему рисовые шарики здесь называют аранчини, кто изобрел это блюдо и зачем его подают с сахаром и шоколадом. А затем у Большого театра вы оцените вкус сицилийских канноли с рикоттой.

Гастрономические привычки палермитанцев

Несложно догадаться, что сицилийцы любят много и вкусно поесть, поэтому через гастрономические пристрастия местных вы глубже познакомитесь с историей и традициями Сицилии. Вы убедитесь, что любой палермитанец запросто может остановиться перекусить на улице — за пластиковыми столиками вы увидите и простых рабочих, и стильных дам на высоких каблуках. А после экскурсии я с радостью посоветую интересные местные кафе, куда ходят на аперитив жители города.