9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь к незабываемому гастрономическому путешествию по Палермо! Вас ждет индивидуальная экскурсия, где можно попробовать самые вкусные блюда сицилийской кухни. Начнем с посещения старинного рынка Балларо, где найдете разнообразные сыры, колбасы

и специи. Затем отправимся в исторический ресторан, чтобы насладиться знаменитым бутербродом с селезенкой. Узнаете, почему аранчини подают с сахаром и шоколадом, и попробуете канноли с рикоттой у Большого театра. Эта экскурсия не только насытит вас вкусной едой, но и познакомит с культурой и традициями палермитанцев. После прогулки получите рекомендации по лучшим местным кафе для аперитива. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу Палермо и насладиться его кулинарными шедеврами

Описание экскурсии

Все вкусы Палермо!

Первым делом мы отправимся на старинный городской рынок Балларо — шумный, людный и живущий своей жизнью! Здесь вы отыщете вкуснейшие палермитанские сыры и колбасы и сможете прикупить превосходные итальянские специи. Погрузившись в колорит Палермо, потайными переулками мы прогуляемся к историческому ресторану 19 века: именно здесь вы отведаете знаменитый бутерброд с селезенкой. Я расскажу, почему рисовые шарики здесь называют аранчини, кто изобрел это блюдо и зачем его подают с сахаром и шоколадом. А затем у Большого театра вы оцените вкус сицилийских канноли с рикоттой.

Гастрономические привычки палермитанцев

Несложно догадаться, что сицилийцы любят много и вкусно поесть, поэтому через гастрономические пристрастия местных вы глубже познакомитесь с историей и традициями Сицилии. Вы убедитесь, что любой палермитанец запросто может остановиться перекусить на улице — за пластиковыми столиками вы увидите и простых рабочих, и стильных дам на высоких каблуках. А после экскурсии я с радостью посоветую интересные местные кафе, куда ходят на аперитив жители города.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются расходы на еду (10-20 евро на человека)

Маршрут гастро-прогулки не предусматривает посещения церквей или других достопримечательностей

Детям до 10 лет бесплатно

Если вас больше 6 человек, доплата за каждого дополнительного участника составит 25 евро

Эту экскурсию можно совместить с обзорной прогулкой Первое свидание с Палермо. В этом случае на экскурсию будет действовать скидка (уточняйте перед бронированием).