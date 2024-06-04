Обзорные и познавательные экскурсии Палермо

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Палермо на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия вечернего Палермо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
134 за всё до 4 чел.
Палермо: множество лиц одного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
49 отзывов
Палермо: множество лиц одного города
Объемная экскурсия по городу на целый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 260 за всё до 8 чел.
Первое свидание с Палермо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Первое свидание с Палермо: От исторического центра до секретных уголков
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным
Начало: В историческом центре Палермо
«Знакомство с главными и «секретными» достопримечательностями»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Палермо как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Палермо как на ладони: историческое и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от секретов Старого города до панорамных видов с высоты. Индивидуальная экскурсия раскроет город по-новому
Начало: Старый город Палермо
«Вы познакомитесь с древнейшим и очень живописным городом Сицилии, узнаете его богатую историю и насладитесь невероятными видами с высоты птичьего полета»
17 июня в 09:30
24 июня в 09:30
от 294 за всё до 4 чел.
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Палермо: Обзорная экскурсия по историческому центру
Вечерний Палермо: индивидуальная экскурсия по историческим местам города. Узнайте о многовековой истории и архитектуре столицы Сицилии
Начало: Площадь Политеама (по договор. возм. изменения)
Расписание: В любой день. 19.00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
75 за человека
Монреале. Королевская гора и и лик Христа
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Монреале: Королевская гора и икона Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю и культуру Монреале, восхищаясь средневековыми мозаиками и видами Палермо с высоты
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
«Конечно, главное в соборе – его мозаики»
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Завтра в 12:45
10 июня в 12:45
150 за всё до 4 чел.
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
🚶 Пешая
Круиз
4 часа
3 отзыва
Палермо за 4 часа: исторический круиз с пешей экскурсией
Погрузитесь в историю Палермо во время 4-часовой пешей экскурсии. От порта до Кафедрального Собора - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: Порт (выход с корабля) или по договоренности
«Нельзя объять необъятное, но мы с Вами попробуем - за 4 часа нашей пешей прогулки сквозь века постараемся увидеть основные достопримечательности и полюбить этот город»
Расписание: Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека
Золото Палермо и Монреале
Индивидуальная
5 часов
Золото Палермо и Монреале: индивидуальный трансфер
Познакомьтесь с двумя удивительными городами Сицилии: хаотичным Палермо и золотым Монреале. Насладитесь мозаиками и историческими достопримечательностями
Начало: Любой адрес в приделах Палермо
«Во время этой экскурсии вы познакомитесь с двумя городами Сицилии: «хаотичным» Палермо и «золотым» Монреале»
Расписание: собор закрывается в 12.45
24 июня в 09:30
25 июня в 09:30
350 за всё до 4 чел.
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Палермо: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Проведите незабываемый вечер, исследуя величественный Палермо. Эта экскурсия раскроет перед вами секреты и красоту города под вечернее небо
Начало: Площадь Политеама (по договоренности)
Расписание: В любой день. 19.00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    олег
    4 июня 2024
    Магия вечернего Палермо
    времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все
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    самое важное, впечатление от города осталось сильное и приятное. захотелось приехать в Палермо на подольше. в общем, гиду 5 баллов)) И еще плюс за приятное общение

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Палермо как на ладони
    Катерина - великолепный гид, увлеченный Палермо и Сицилией, преподносящий материал с огромной любовью и глубокими знаниями, и подстраивающийся под разные интересы! Маршрут выстроен идеально, мы великолепно провели время и насладились погружением в местную атмосферу! Очень рекомендую и благодарю!
  • А
    Александр
    26 мая 2024
    Магия вечернего Палермо
    Отлично проведенный тур. Мария-превосходный и знающий свое дело экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рекомендуем, не пожалеете
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Палермо как на ладони
    Хорошо составлен маршрут, удобно совмещены пешеходная и автомобильная экскурсия. Катерина интересно рассказывает, грамотная речь. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Магия вечернего Палермо
    Отличная экскурсия по вечернему Палермо! Мария зарядила нас своей любовью к Сицилии. Двух часов, конечно, бесконечно мало, потому что тема неисчерпаемая, но Мария задала нам основные направления, дала основу. Захотелось дополнительно взять литературу, посмотреть фильмы. Мария дала нам список рекомендаций. Спасибо))
  • М
    Михаил
    7 мая 2024
    Первое свидание с Палермо
    Громадное спасибо Катерине за очень интересную и содержательную экскурсию. Прошлись по ключевым достопримечательностям Палермо, узнали их историю, послушали занимательные истории про те места, где побывали, отлично провели время, рекомендую!
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Палермо как на ладони
    Катерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местах, которые посещали, но и о жизни на Сицилии. Я рекомендую Катерину как отличного гида!
    Катерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местахКатерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местахКатерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местахКатерина очень профессионально провела экскурсию! Мы получили максимально много полезной информации не только о тех местах
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Первое свидание с Палермо
    Совместили в один день 2 экскурсии "Первое свидание с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень
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    удобно, по времени заняло чуть более 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественную атмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!!

  • Г
    Гала
    9 апреля 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Отлично организованная и увлекательная экскурсия. Мы узнали очень много нового и интересного о Сицилии и Италии, включая интересные нюансы местной культуры. Рекомендуем всем!
  • Л
    Лена
    9 апреля 2024
    Первое свидание с Палермо
    Катерина провела очень интересную и позновательную экскурсию по Палермо. Позаботились и о нашем удобстве, находила места где отдохнуть, дала советы.

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
Сейчас в Палермо в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 75 до 350. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Палермо нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Палермо много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
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