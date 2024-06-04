Погрузитесь в историю Палермо во время 4-часовой пешей экскурсии. От порта до Кафедрального Собора - каждый шаг расскажет уникальную историю

Начало: Порт (выход с корабля) или по договоренности

«Нельзя объять необъятное, но мы с Вами попробуем - за 4 часа нашей пешей прогулки сквозь века постараемся увидеть основные достопримечательности и полюбить этот город»