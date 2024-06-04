1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Катакомбы капуцинов
Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют
Начало: Около Катакомб
17 июня в 15:00
24 июня в 15:00
€67 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Катакомбы Палермо. Экскурсия в музей мертвых
Начало: Piazza Cappuccini, Palermo
Расписание: Экскурсия проводится по договорённости. Уточняйте часы рабы у гида.
17 июня в 15:00
24 июня в 15:00
от €70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
17 июня в 10:30
24 июня в 10:30
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оолег4 июня 2024времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все
- ААлександр26 мая 2024Отлично проведенный тур. Мария-превосходный и знающий свое дело экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рекомендуем, не пожалеете
- ННаталья20 мая 2024Отличная экскурсия по вечернему Палермо! Мария зарядила нас своей любовью к Сицилии. Двух часов, конечно, бесконечно мало, потому что тема неисчерпаемая, но Мария задала нам основные направления, дала основу. Захотелось дополнительно взять литературу, посмотреть фильмы. Мария дала нам список рекомендаций. Спасибо))
- ННина15 ноября 2023Катерина - прекрасный гид, отличный рассказчик и просто очень приятный в общении человек:) Без неё наши впечатления от поездки на Сицилию не были бы полными. Искренне рекомендуем! Спасибо за впечатления и информацию ❤️☺️
- ЭЭдита12 ноября 2023На экскурсии была с детьми, 10, 12 и 14 лет, которые не знают русский язык. Переводила для них. Задавали детские вопросы на которые получали понятные ответы. Потом нас отвезли в порт. По дороге узнали о Палермо всё, что успели спросить. Понравилось. Рекомендую.
- ССтанислав3 сентября 2023Было здорово! Спасибо!
- ААлександр25 июля 2022Замечательная, экскурсия, подробнае, очень профессиональное сопровождение гида
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Необычные»
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