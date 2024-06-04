о олег Магия вечернего Палермо читать дальше самое важное, впечатление от города осталось сильное и приятное. захотелось приехать в Палермо на подольше. в общем, гиду 5 баллов)) И еще плюс за приятное общение времени в Палермо у нас было мало, но благодаря Марии мы провели его наилучшим образом. она рассказала и показала все

А Александр Магия вечернего Палермо Отлично проведенный тур. Мария-превосходный и знающий свое дело экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рекомендуем, не пожалеете

Н Наталья Магия вечернего Палермо Отличная экскурсия по вечернему Палермо! Мария зарядила нас своей любовью к Сицилии. Двух часов, конечно, бесконечно мало, потому что тема неисчерпаемая, но Мария задала нам основные направления, дала основу. Захотелось дополнительно взять литературу, посмотреть фильмы. Мария дала нам список рекомендаций. Спасибо))

Н Нина Катакомбы капуцинов Катерина - прекрасный гид, отличный рассказчик и просто очень приятный в общении человек:) Без неё наши впечатления от поездки на Сицилию не были бы полными. Искренне рекомендуем! Спасибо за впечатления и информацию ❤️☺️

Э Эдита Катакомбы капуцинов На экскурсии была с детьми, 10, 12 и 14 лет, которые не знают русский язык. Переводила для них. Задавали детские вопросы на которые получали понятные ответы. Потом нас отвезли в порт. По дороге узнали о Палермо всё, что успели спросить. Понравилось. Рекомендую.

С Станислав Катакомбы капуцинов Было здорово! Спасибо!