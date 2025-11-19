Мои заказы

Музеи и искусство Перуджи

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Перудже на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Этрусский город Перуджа
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения
«Дополнительно по желанию можем посетить музеи (обсудите варианты в переписке): Национальная художественная галерея (€12), средневековый банк (€6), Palazzo Sorbello (€5), этрусский колодец (€4)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€67 за человека
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения
«По желанию: Музей мозаики, Музей-мастерская Эмилио Греко»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 3 чел.

