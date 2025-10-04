Перуджа — столица Умбрии и крупнейший город региона. Мы прогуляемся по узким старинным улочкам, посетим несколько церквей и крепость.
Вы увидите этрусское и римское наследие, узнаете, чем жили горожане в Средневековье, и услышите истории влиятельных семей. А ещё я расскажу об особенностях умбрийской художественной школы Перуджино и его учеников.
Описание экскурсии
- Colle del Sole — панорамная площадка
- Национальная художественная галерея, Palazzo dei Priori (по желанию)
- Collegio del Cambio — средневековый банк (по желанию)
- Центральная площадь и фонтан
- Собор Сан-Лоренцо (Св. Лаврентия)
- Римский акведук и университет
- Этрусская арка, Palazzo Sorbello и этрусский колодец (по желанию)
- Крепость 16 века Rocca Paolina
По желанию сделаем паузу в самой старой кондитерской Перуджи, чтобы выпить кофе и почувствовать атмосферу города.
Организационные детали
- Вы можете доехать в Перуджу на поезде (из Рима от станции Термини около двух часов) или на машине (из любого города, есть бесплатная парковка)
- Маршрут несложный, специальной физической подготовки не требуется, подойдёт взрослым и детям старше 6 лет. Есть подъёмы и спуски, выбирайте удобную обувь
- Начнём прогулку на станции миниметро Pincetto либо на парковке рядом со станцией
- Дополнительно по желанию можем посетить музеи (обсудите варианты в переписке): Национальная художественная галерея (€12), средневековый банк (€6), Palazzo Sorbello (€5), этрусский колодец (€4)
Екатерина — ваш гид в Перудже
Провела экскурсии для 24 туристов
Buongiorno, дорогие путешественники! Приглашаю вас на прогулки-экскурсии по городам Умбрии. По образованию я лингвист и культуролог, раньше работала преподавателем, а в настоящее время гид и переводчик. Имею опыт в сопровождении экскурсионных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
4 окт 2025
Благодарю за информативную и увлекательную экскурсию. Рекомендую!
