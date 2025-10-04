Мои заказы

Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы

Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения
Перуджа — столица Умбрии и крупнейший город региона. Мы прогуляемся по узким старинным улочкам, посетим несколько церквей и крепость.

Вы увидите этрусское и римское наследие, узнаете, чем жили горожане в Средневековье, и услышите истории влиятельных семей. А ещё я расскажу об особенностях умбрийской художественной школы Перуджино и его учеников.
Описание экскурсии

  • Colle del Sole — панорамная площадка
  • Национальная художественная галерея, Palazzo dei Priori (по желанию)
  • Collegio del Cambio — средневековый банк (по желанию)
  • Центральная площадь и фонтан
  • Собор Сан-Лоренцо (Св. Лаврентия)
  • Римский акведук и университет
  • Этрусская арка, Palazzo Sorbello и этрусский колодец (по желанию)
  • Крепость 16 века Rocca Paolina

По желанию сделаем паузу в самой старой кондитерской Перуджи, чтобы выпить кофе и почувствовать атмосферу города.

Организационные детали

  • Вы можете доехать в Перуджу на поезде (из Рима от станции Термини около двух часов) или на машине (из любого города, есть бесплатная парковка)
  • Маршрут несложный, специальной физической подготовки не требуется, подойдёт взрослым и детям старше 6 лет. Есть подъёмы и спуски, выбирайте удобную обувь
  • Начнём прогулку на станции миниметро Pincetto либо на парковке рядом со станцией
  • Дополнительно по желанию можем посетить музеи (обсудите варианты в переписке): Национальная художественная галерея (€12), средневековый банк (€6), Palazzo Sorbello (€5), этрусский колодец (€4)

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Перудже
Провела экскурсии для 24 туристов
Buongiorno, дорогие путешественники! Приглашаю вас на прогулки-экскурсии по городам Умбрии. По образованию я лингвист и культуролог, раньше работала преподавателем, а в настоящее время гид и переводчик. Имею опыт в сопровождении экскурсионных
читать дальше

групп, но больше всего мне нравится организовывать экскурсии для небольших компаний и индивидуальных путешественников. Только так возможно создать действительно уникальную прогулку, в которой будут учтены ваши интересы и пожелания. Узнать детали и подробности, которые не расскажут на групповой обзорной экскурсии и, конечно, получить приятные эмоции и неповторимые впечатления, остающиеся в памяти о вашей поездке на долгие годы.

Елена
Елена
4 окт 2025
Благодарю за информативную и увлекательную экскурсию. Рекомендую!
Благодарю за информативную и увлекательную экскурсию. Рекомендую!

