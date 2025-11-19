Мои заказы

Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло

Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения
Умбрийские города — жемчужины, окружённые холмами.

Спелло — бывший римский центр и один из самых красивых городков Италии, Ассизи привлекает паломников со всего мира, а Перуджа хранит множество тайн и историй. Вы услышите историю Святого Франциска, полюбуетесь цветочными балконами и старинными фресками. И возможно, найдёте вдохновение на узких средневековых улочках.
1 отзыв
Описание экскурсии

Перуджа

  • Colle del Sole — панорамная площадка.
  • Центральная площадь и фонтан.
  • Собор Сан Лоренцо (Св. Лаврентия).
  • Римский акведук, этрусская арка.
  • Крепость Rocca Paolina.
  • По желанию: Национальная художественная галерея Palazzo dei Priori, средневековый банк Collegio del Cambio, Palazzo Sorbello (этрусский колодец).

Ассизи

  • Базилика Св. Франциска с фресками Джотто, Чимабуэ, Симоне Мартини.
  • Центральная площадь, фонтан, дворец Capitano del Popolo.
  • Римский храм Минервы.
  • Базилика Св. Кьяры.
  • Порциункола — церковь «матрёшка».
  • По желанию: Пинакотека, Римский форум.

Спелло

  • Церковь Св. Андреа.
  • Церковь Санта Мария Маджоре (билет включён).
  • Панорамная площадка.
  • Вилла Фиделия.
  • Палаццо Коммунале (вход внутрь по желанию).
  • По желанию: Музей мозаики, Музей-мастерская Эмилио Греко.

Организационные детали

  • Вы можете добраться в Перуджу на поезде из Рима или на машине из любого города (есть бесплатная парковка).
  • Между городами мы перемещаемся на автомобиле Opel Astra, по историческим центрам гуляем пешком. Маршрут несложный, но есть подъёмы и спуски, выбирайте обувь без каблуков и танкеток. Подойдёт взрослым и детям старше 6 лет.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Национальная художественная галерея — €12.
  • Collegio del cambio средневековый банк — €6.
  • Palazzo Sorbello — €5.
  • Этрусский колодец — €4.
  • Пинакотека Ассизи — €5.
  • Римский форум — €5.
  • Музей мозаики — €6.

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Перудже
Провела экскурсии для 24 туристов
Buongiorno, дорогие путешественники! Приглашаю вас на прогулки-экскурсии по городам Умбрии. По образованию я лингвист и культуролог, раньше работала преподавателем, а в настоящее время гид и переводчик. Имею опыт в сопровождении экскурсионных
читать дальше

групп, но больше всего мне нравится организовывать экскурсии для небольших компаний и индивидуальных путешественников. Только так возможно создать действительно уникальную прогулку, в которой будут учтены ваши интересы и пожелания. Узнать детали и подробности, которые не расскажут на групповой обзорной экскурсии и, конечно, получить приятные эмоции и неповторимые впечатления, остающиеся в памяти о вашей поездке на долгие годы.

Отзывы и рейтинг

Майя
Майя
19 ноя 2025
Екатерина - прекрасный экскурсовод, интересно и заботливо провела экскурсию, помимо исторических фактов рассказала много о современной жизни региона.
Обязательно порекомендуем ее своим друзьям.

