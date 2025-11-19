Умбрийские города — жемчужины, окружённые холмами.
Спелло — бывший римский центр и один из самых красивых городков Италии, Ассизи привлекает паломников со всего мира, а Перуджа хранит множество тайн и историй. Вы услышите историю Святого Франциска, полюбуетесь цветочными балконами и старинными фресками. И возможно, найдёте вдохновение на узких средневековых улочках.
Спелло — бывший римский центр и один из самых красивых городков Италии, Ассизи привлекает паломников со всего мира, а Перуджа хранит множество тайн и историй. Вы услышите историю Святого Франциска, полюбуетесь цветочными балконами и старинными фресками. И возможно, найдёте вдохновение на узких средневековых улочках.
Описание экскурсии
Перуджа
- Colle del Sole — панорамная площадка.
- Центральная площадь и фонтан.
- Собор Сан Лоренцо (Св. Лаврентия).
- Римский акведук, этрусская арка.
- Крепость Rocca Paolina.
- По желанию: Национальная художественная галерея Palazzo dei Priori, средневековый банк Collegio del Cambio, Palazzo Sorbello (этрусский колодец).
Ассизи
- Базилика Св. Франциска с фресками Джотто, Чимабуэ, Симоне Мартини.
- Центральная площадь, фонтан, дворец Capitano del Popolo.
- Римский храм Минервы.
- Базилика Св. Кьяры.
- Порциункола — церковь «матрёшка».
- По желанию: Пинакотека, Римский форум.
Спелло
- Церковь Св. Андреа.
- Церковь Санта Мария Маджоре (билет включён).
- Панорамная площадка.
- Вилла Фиделия.
- Палаццо Коммунале (вход внутрь по желанию).
- По желанию: Музей мозаики, Музей-мастерская Эмилио Греко.
Организационные детали
- Вы можете добраться в Перуджу на поезде из Рима или на машине из любого города (есть бесплатная парковка).
- Между городами мы перемещаемся на автомобиле Opel Astra, по историческим центрам гуляем пешком. Маршрут несложный, но есть подъёмы и спуски, выбирайте обувь без каблуков и танкеток. Подойдёт взрослым и детям старше 6 лет.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Национальная художественная галерея — €12.
- Collegio del cambio средневековый банк — €6.
- Palazzo Sorbello — €5.
- Этрусский колодец — €4.
- Пинакотека Ассизи — €5.
- Римский форум — €5.
- Музей мозаики — €6.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Перудже
Провела экскурсии для 24 туристов
Buongiorno, дорогие путешественники! Приглашаю вас на прогулки-экскурсии по городам Умбрии. По образованию я лингвист и культуролог, раньше работала преподавателем, а в настоящее время гид и переводчик. Имею опыт в сопровождении экскурсионных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Майя
19 ноя 2025
Екатерина - прекрасный экскурсовод, интересно и заботливо провела экскурсию, помимо исторических фактов рассказала много о современной жизни региона.
Обязательно порекомендуем ее своим друзьям.
Обязательно порекомендуем ее своим друзьям.
Входит в следующие категории Перуджи
Похожие экскурсии из Перуджи
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Перуджа
Исследовать исторический центр столицы Умбрии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€128 за всё до 10 чел.