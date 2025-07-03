Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
Исследовать самобытные этрусские города в глубинке Тосканы
Начало: В Питильяно
Завтра в 10:30
7 июл в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сована и Питильяно: история и виноделие (на вашем авто)
Изучить прелестные туфовые городки на юге Тосканы
Начало: На паркинге San Michele
Завтра в 10:30
7 июл в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город-сказка Питильяно
Посетить один из самых красивых городов Тосканы, построенный на туфовой скале
7 июл в 10:00
9 июл в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор3 июля 2025Мы съездили в 3 города: ещё был город Сована. Гид едет на своей машине, вы на своей) машина нужна только чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Питильяно в категории «Летние»
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