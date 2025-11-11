Мои заказы

Экскурсия по Пизе для всей семьи

Откройте Пизу всей семьёй. Прогулка по Площади Чудес с историями, загадками и заданиями понравится и детям, и взрослым. Падающая башня — только начало.
Экскурсия по Пизе для всей семьи
Экскурсия по Пизе для всей семьи
Экскурсия по Пизе для всей семьи
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Открывая Пизу

Пиза — это не только знаменитая падающая башня, но и город с удивительно богатой историей. Здесь каждый член семьи найдет что-то интересное для себя.

Семейная прогулка по Площади Чудес

Приглашаем вас на дружескую экскурсию, которая создаст незабываемые впечатления для всей семьи. Мы предлагаем вам исследовать главные достопримечательности:

  • Пизанскую башню
  • Собор
  • Баптистерий
  • Монументальное кладбище

Интерактивный формат

Экскурсия организована так, чтобы детям было легко и интересно воспринимать информацию. Мы используем загадки, задания и игровые элементы, чтобы сделать процесс обучения увлекательным.

Уникальные факты для взрослых

А взрослые смогут погрузиться в мир необычных фактов и секретов, которые скрыты за фасадами известных памятников. Гид поведает о Пизе живым и доступным языком, адаптируя информацию под возраст участников.

Увлекательная прогулка для всей семьи

Эта экскурсия не просто лекция, а настоящая увлекательная прогулка, которая объединит всю семью. Вы сможете не только узнать, почему башня наклонилась, но и открыть для себя город, полный легенд и архитектурных сокровищ!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Площадь Чудес
  • ‭ Падающую башню
Что включено
  • Прогулка по Площади Чудес
Что не входит в цену
  • Билеты в монументы Площади
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza Manin
Завершение: Площадь чудес или набережные
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пизы

Похожие экскурсии из Пизы

Пиза - первое знакомство
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Пешая
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
Пиза: не только башня
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
Завтра в 10:30
13 ноя в 10:30
€190 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пизе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пизе