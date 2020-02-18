6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии

Marianna
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Marianna – ваш гид
Вы увидите все знаковые места Пизы: величественный Кафедральный собор, цилиндрический Баптистерий, легендарную Падающую башню и монументальное кладбище Кампо-Санто.

Погуляете по живописной набережной и средневековым улочкам.

И все это — под рассказы об истории города.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.67
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство

Что вас ожидает

Шедевры главной площади
Вы попадете на площадь Дуомо через «ворота Марии», построенные в средневековой стене. Я расскажу, почему центральную городскую площадь называют «Полем чудес» и покажу ее главные достопримечательности:

  • Баптистерий Сан-Джованни — возведенный в 1153 году, он впечатлит вас правильной формой и гармоничными пропорциями. Баптистерий Пизы — самый большой в мире. Я расскажу историю средневекового архитектора Диотисальви, посвятившего шедевру всю жизнь и умершего от любви к генуэзской даме. Также вы услышите, кто такой Николай Пизано, почему он окружил Баптистерий элегантной лоджией и «надел» на нее великолепное готическое украшение из колонок, треугольников, эдикул и скульптур.
  • Собор Санта-Мария-Ассунта — вы увидите его великолепные двери с бронзовыми панелями, чудом сохранившиеся после пожара 1595 года. А еще — изумительный фасад с шестью лоджиями, глухими арками и мраморными колоннами, создающими таинственные вибрации. По желанию, вы зайдете внутрь и посмотрите на главную ценность храма — знаменитую кафедру Джованни Пизано.
  • Кладбище Кампо Санто — вы рассмотрите высокие лоджии, охраняющие покой великих пизанцев. И услышите, откуда и при каких обстоятельствах епископ Убальдо Ланфранки привозил сюда землю в XII веке.
  • Колокольня — самое знаменитое сооружение площади. Я расскажу, почему пизанцы поначалу стыдились искривленной башни, с чем связан ее непреднамеренный наклон, действительно ли здесь проводил опыты Галилей и сколько всего «падающих» башен в городе. По желанию, вы подниметесь на высоту 54 метра, чтобы насладиться панорамой города.

Набережная Арно и старинные дворцы
Пиза — это не только «Поле чудес». Вы пройдете по живописной набережной реки Арно и рассмотрите сохранившие очарование дворцы местных античных династий и «пришлых» Медичей. Заглянете в квартал Борго Стретто и ощутите царящий там средневековый дух. В завершение я расскажу, почему слава Пизы тесно связана с орденом кавалеров святого Стефана, основанным герцогом Козимо I для защиты прибрежных владений от пиратских набегов. Покажу палаццо Кавальери, Оролоджо и древние арки Джорджо Вазари.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение всех объектов по желанию): Кампосанто или Баптистерий — 5 евро, Кампо Санто и Баптистерий (комбинированный билет) — 7 евро. Билет в Кампо Санто и/или Баптистерий автоматически дает право на бесплатный вход в Собор. Подъем на Пизанскую башню — 18 евро.
  • Если вы планируете экскурсию в пиковый сезон (летом), рекомендую заранее купить билеты онлайн, чтобы избежать длинной очереди в кассу.
  • По желанию, мы можем совместить данную экскурсию с поездкой в Лукку. Доплата составит 69 евро, продолжительность — 2 часа.
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство
Пиза — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marianna
Marianna
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, как мне кажется, самый красивый язык, поступить в Университет Флоренции, стать искусствоведом и проводить экскурсии по этому поистине волшебному региону Италии, который потряс меня до глубины души своей атмосферой, самобытностью, величием и архитектурой. Теперь я хотела бы открыть его вам...
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
У нас была экскурсия по Лукке. Марианна сама предложила заменить одно на другое, т.к. мы самостоятельно уже побывали в Пизе. Лукка - очаровательный городок, а Марианна - очаровательный гид!! Мы, естественно, прогулялись по крепостной стене, посмотрели, по-моему, все церкви и соборы - обалденной красоты, постояли на знаменитой "круглой" площади, а главное, все это сопровождалось интересным информативным материалом! Мне кажется, что Марианна сама влюблена в этот какой-то необыкновенно уютный и умиротворяющий городок. У нас был великолепный февральский теплый и солнечный день, да ещё и ярмарка по всему городу! Уезжали с большим сожалением, что не можем остаться подольше! Марианна, большое спасибо и всяческих удач!! И ещё: у Марианны очень, на мой взгляд, спокойная и "интеллигентная" подача материала! Я уж не говорила ей, что сама была гидом несколько лет, у нас, зачастую, такая аккуратная "компанейская" манера вовлекать туристов в разговор, "расшевеливать" их, заинтересовывать не только материалом, а у неё - "зрительная" манера, то есть тебе кажется, что ты вообще ходишь только туда, слышишь и смотришь только то, что именно Тебе и хочется! Быть такой ненавязчивой, но незаметно удачно направлять и интересно рассказывать - особый "конек" этого гида! Еще раз, спасибо за прекрасный день!!! Анна и Василий, Москва
11 февраля 2020
При бронировании экскурсии Марианна предложила заменить обзорку по Пизе на обзорку по городу Лукка. Мы согласились и не пожалели! И хотя погода была ветренной и пасмурной, все прошло очень хорошо. Марианна интересный рассказчик, ответила на все наши вопросы о быте итальянцев, а так же на все наши доп вопросы по теме. Очень приятная в общении и эмоциональная девушка.
22 января 2020
К сожалению гид был болен и не смог провести экскурсию на должном уровне. Желательно в таких случаях предоставление замены.
20 января 2020
Неплохая комбинированная экскурсия по Пизе и Лукке по доступной цене. Но если вы любите активных и заинтересованных гидов, то, наверное, нужно и искать другого. Скучновато
12 января 2020
Приятно пройтись по незнакомому городу с лёгким в общении, доброжелательным человеком! Марианна - так зовут моего гида - рассказывала интересно, соединяя историю и современность; в монологе ощущалось не только глубокое знание предмета, но и увлечённость им, любовь к Тоскане. В результате у меня сложилось представление о городе и возникло чувство праздника! Спасибо и за ответы на все вопросы.
3 декабря 2019
Заказали экскурсию через Трипстер.Волновались.... Но как все четко, вовремя, профессионально и с заботой! Спасибо! Спасибо Вам, Марианна, за любовь к Италии, новые впечатления.за поддержку . Валентина.

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