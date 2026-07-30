6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите все знаковые места Пизы: величественный Кафедральный собор, цилиндрический Баптистерий, легендарную Падающую башню и монументальное кладбище Кампо-Санто. Погуляете по живописной набережной и средневековым улочкам. И все это — под рассказы об истории города.
Описание экскурсии
Шедевры главной площади
Вы попадете на площадь Дуомо через «ворота Марии», построенные в средневековой стене. Я расскажу, почему центральную городскую площадь называют «Полем чудес» и покажу ее главные достопримечательности:
- Баптистерий Сан-Джованни — возведенный в 1153 году, он впечатлит вас правильной формой и гармоничными пропорциями. Баптистерий Пизы — самый большой в мире. Я расскажу историю средневекового архитектора Диотисальви, посвятившего шедевру всю жизнь и умершего от любви к генуэзской даме. Также вы услышите, кто такой Николай Пизано, почему он окружил Баптистерий элегантной лоджией и «надел» на нее великолепное готическое украшение из колонок, треугольников, эдикул и скульптур.
- Собор Санта-Мария-Ассунта — вы увидите его великолепные двери с бронзовыми панелями, чудом сохранившиеся после пожара 1595 года. А еще — изумительный фасад с шестью лоджиями, глухими арками и мраморными колоннами, создающими таинственные вибрации. По желанию, вы зайдете внутрь и посмотрите на главную ценность храма — знаменитую кафедру Джованни Пизано.
- Кладбище Кампо Санто — вы рассмотрите высокие лоджии, охраняющие покой великих пизанцев. И услышите, откуда и при каких обстоятельствах епископ Убальдо Ланфранки привозил сюда землю в XII веке.
- Колокольня — самое знаменитое сооружение площади. Я расскажу, почему пизанцы поначалу стыдились искривленной башни, с чем связан ее непреднамеренный наклон, действительно ли здесь проводил опыты Галилей и сколько всего «падающих» башен в городе. По желанию, вы подниметесь на высоту 54 метра, чтобы насладиться панорамой города.
Набережная Арно и старинные дворцы
Пиза — это не только «Поле чудес». Вы пройдете по живописной набережной реки Арно и рассмотрите сохранившие очарование дворцы местных античных династий и «пришлых» Медичей. Заглянете в квартал Борго Стретто и ощутите царящий там средневековый дух. В завершение я расскажу, почему слава Пизы тесно связана с орденом кавалеров святого Стефана, основанным герцогом Козимо I для защиты прибрежных владений от пиратских набегов. Покажу палаццо Кавальери, Оролоджо и древние арки Джорджо Вазари.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение всех объектов по желанию): Кампосанто или Баптистерий — 5 евро, Кампо Санто и Баптистерий (комбинированный билет) — 7 евро. Билет в Кампо Санто и/или Баптистерий автоматически дает право на бесплатный вход в Собор. Подъем на Пизанскую башню — 18 евро.
- Если вы планируете экскурсию в пиковый сезон (летом), рекомендую заранее купить билеты онлайн, чтобы избежать длинной очереди в кассу.
- По желанию, мы можем совместить данную экскурсию с поездкой в Лукку. Доплата составит 69 евро, продолжительность — 2 часа.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza dei Miracoli
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, как
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
прекрасная экскурсия!!! Обязательно езжайте в Лукку! Мы очень рады, что прислушались к Марианне и поехали в этот чудесный уютный городок! незабываемые впечатления ❤️
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Е
Марианна прекрасная девушка. Отлично знает историю места. Лёгкая подача материала. Экскурсия прошла на одном дыхании. Мы с дочкой остались довольны! Спасибо большое, Марианна:)
Марианна
Ответ организатора:
Дорогая Елена и Мария, благодарю, мне тоже было очень приятно с Вами поработать. Приезжайте ещё!
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Марианна очень вдумчивый и глубокий искусствовед, интересно и обстоятельно рассказавший мне историю этих мест, показавший архитектурные и художественные жемчужины церквей и соборов.
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Марианна убедила нас посетить не Пизу, а Лукку, и мы не пожалели. Лукка великолепна и Марианна показала нам ее со всех сторон. Тонко, изящно, со знанием истории Италии, искусства и
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13 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир истории нас погрузила Марианна, которая поделилась своими знаниями и провела экскурсию. Очень не тривиальный
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У нас была экскурсия по Лукке. Марианна сама предложила заменить одно на другое, т. к. мы самостоятельно уже побывали в Пизе. Лукка - очаровательный городок, а Марианна - очаровательный гид!!
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