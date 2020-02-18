6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Шедевры главной площади
Вы попадете на площадь Дуомо через «ворота Марии», построенные в средневековой стене. Я расскажу, почему центральную городскую площадь называют «Полем чудес» и покажу ее главные достопримечательности:
Набережная Арно и старинные дворцы
Пиза — это не только «Поле чудес». Вы пройдете по живописной набережной реки Арно и рассмотрите сохранившие очарование дворцы местных античных династий и «пришлых» Медичей. Заглянете в квартал Борго Стретто и ощутите царящий там средневековый дух. В завершение я расскажу, почему слава Пизы тесно связана с орденом кавалеров святого Стефана, основанным герцогом Козимо I для защиты прибрежных владений от пиратских набегов. Покажу палаццо Кавальери, Оролоджо и древние арки Джорджо Вазари.