6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мы, естественно, прогулялись по крепостной стене, посмотрели, по-моему, все церкви и соборы - обалденной красоты, постояли на знаменитой "круглой" площади, а главное, все это сопровождалось интересным информативным материалом! Мне кажется, что Марианна сама влюблена в этот какой-то необыкновенно уютный и умиротворяющий городок. У нас был великолепный февральский теплый и солнечный день, да ещё и ярмарка по всему городу! Уезжали с большим сожалением, что не можем остаться подольше! Марианна, большое спасибо и всяческих удач!! И ещё: у Марианны очень, на мой взгляд, спокойная и "интеллигентная" подача материала! Я уж не говорила ей, что сама была гидом несколько лет, у нас, зачастую, такая аккуратная "компанейская" манера вовлекать туристов в разговор,"расшевеливать" их, заинтересовывать не только материалом, а у неё -"зрительная" манера, то есть тебе кажется, что ты вообще ходишь только туда, слышишь и смотришь только то, что именно Тебе и хочется! Быть такой ненавязчивой, но незаметно удачно направлять и интересно рассказывать - особый "конек" этого гида! Еще раз, спасибо за прекрасный день!!! Анна и Василий, Москва