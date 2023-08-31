Пиза: не только башня

Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные

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Ежегодно миллионы путешественников приезжают в Пизу, чтобы увидеть поистине удивительное зрелище, один из символов Италии — падающую башню.

На этой экскурсии вы не только узнаете подробности её строительства и «спасения», но и погрузитесь в историю города во время прогулки по его средневековым улочкам.
Пиза: не только башня
Пиза: не только башня
Пиза: не только башня
Пиза: не только башня
Пиза: не только башня
Пиза: не только башня
Пиза: не только башня
Пиза: не только башня
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Описание

Что вас ожидает

Наследие морской республики

Этот тосканский город когда-то был одной из четырёх морских республик в Италии и соперником могущественной Генуи в борьбе за торговые пути в Средиземном море. О его «золотом веке» рассказывают здания комплекса на Площади Чудес. Мы с вами посетим Кафедральный собор, Баптистерий и, при желании, Монументальное кладбище. И раз уж вы приехали в такую даль, осмотрим всё как следует снаружи и внутри.

В Баптистерии вас ждёт необычный музыкально-акустический сюрприз. А на кладбище вы увидите средневековые фрески «Триумф Смерти», реставрация которых закончилась совсем недавно. Они выглядят страшновато, но одновременно великолепно! Также мы побываем и в других районах старого центра Пизы, прогуляемся по средневековым улицам и отыщем множество интересных мест.

Архитектурное чудо

Конечно же, мы полюбуемся и Пизанской башней: это конструктивное чудо нужно увидеть, пока оно ещё стоит. Вы узнаете всё об истории его строительства и реконструкции. Также я расскажу, почему местные жители так любили изображать сценки из потустороннего мира и какие предметы сейчас хранят пизанцы в церквях как святыни.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно (€14).

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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