Этот тосканский город когда-то был одной из четырёх морских республик в Италии и соперником могущественной Генуи в борьбе за торговые пути в Средиземном море. О его «золотом веке» рассказывают здания комплекса на Площади Чудес. Мы с вами посетим Кафедральный собор, Баптистерий и, при желании, Монументальное кладбище. И раз уж вы приехали в такую даль, осмотрим всё как следует снаружи и внутри.
В Баптистерии вас ждёт необычный музыкально-акустический сюрприз. А на кладбище вы увидите средневековые фрески «Триумф Смерти», реставрация которых закончилась совсем недавно. Они выглядят страшновато, но одновременно великолепно! Также мы побываем и в других районах старого центра Пизы, прогуляемся по средневековым улицам и отыщем множество интересных мест.
Архитектурное чудо
Конечно же, мы полюбуемся и Пизанской башней: это конструктивное чудо нужно увидеть, пока оно ещё стоит. Вы узнаете всё об истории его строительства и реконструкции. Также я расскажу, почему местные жители так любили изображать сценки из потустороннего мира и какие предметы сейчас хранят пизанцы в церквях как святыни.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно (€14).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 175 туристов
Меня зовут Надежда, я москвичка, филолог, закончила педагогический институт иностранных языков в Москве, мастер-класс по туризму в Университете Флоренции, курсы гидов флорентийской школы Данте Алигьери. Давно живу в Италии и читать дальшеуменьшить
с 2006 года работаю профессиональным гидом во Флоренции и тосканских городах. Провожу всевозможные классические и тематические экскурсии по Флоренции, Сиене, Пизе и Лукке, а также винные туры. Рассказываю и о реальной истории, и о тайнах, интересных легендах и народных преданиях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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3
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2
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1
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Алексей
Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо!
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Татьяна
От души благодарим Надежду за отличную экскурсию по Пизе - интересную, эмоциональную, содержательную. Узнали много нового и необычного про этот город, его историю и жителей. Время пролетело незаметно - а это, как мне кажется, один из важных показателей качественной работы гида. Надежда, спасибо большое! Ждем вас в Копенгагене.
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Я
Яна
Выражаю благодарность гиду за возможность погрузиться в интересную историю Пизы. Надежда прекрасный рассказчик и готова дать ответы на любые вопросы не только об удивительной истории Тосканы, но и о сегодняшней Италии. Спасибо!
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Александр
Надежда не смогла сама провести нам экскурсию, но заменила на другого гида - Елену, которая нам понравилась. Все очень доступно, легко, интересно и познавательно. Большое спасибо!
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Наталья
Надежда замечательный гид. Заглянули в Пизу ненадолго. Удалось погрузиться в историю и получить рекомендации на будущее приезды от Надежды.