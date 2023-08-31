Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
На этой экскурсии вы не только узнаете подробности её строительства и «спасения», но и погрузитесь в историю города во время прогулки по его средневековым улочкам.
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Описание
Что вас ожидает
Наследие морской республики
Этот тосканский город когда-то был одной из четырёх морских республик в Италии и соперником могущественной Генуи в борьбе за торговые пути в Средиземном море. О его «золотом веке» рассказывают здания комплекса на Площади Чудес. Мы с вами посетим Кафедральный собор, Баптистерий и, при желании, Монументальное кладбище. И раз уж вы приехали в такую даль, осмотрим всё как следует снаружи и внутри.
В Баптистерии вас ждёт необычный музыкально-акустический сюрприз. А на кладбище вы увидите средневековые фрески «Триумф Смерти», реставрация которых закончилась совсем недавно. Они выглядят страшновато, но одновременно великолепно! Также мы побываем и в других районах старого центра Пизы, прогуляемся по средневековым улицам и отыщем множество интересных мест.
Архитектурное чудо
Конечно же, мы полюбуемся и Пизанской башней: это конструктивное чудо нужно увидеть, пока оно ещё стоит. Вы узнаете всё об истории его строительства и реконструкции. Также я расскажу, почему местные жители так любили изображать сценки из потустороннего мира и какие предметы сейчас хранят пизанцы в церквях как святыни.
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются отдельно (€14).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.