Ежегодно миллионы путешественников приезжают в Пизу, чтобы увидеть поистине удивительное зрелище, один из символов Италии — падающую башню. На этой экскурсии вы не только узнаете подробности её строительства и «спасения», но и погрузитесь в историю города во время прогулки по его средневековым улочкам.

Описание экскурсии

Наследие морской республики

Этот тосканский город когда-то был одной из четырёх морских республик в Италии и соперником могущественной Генуи в борьбе за торговые пути в Средиземном море. О его «золотом веке» рассказывают здания комплекса на Площади Чудес. Мы с вами посетим Кафедральный собор, Баптистерий и, при желании, Монументальное кладбище. И раз уж вы приехали в такую даль, осмотрим всё как следует снаружи и внутри.

В Баптистерии вас ждёт необычный музыкально-акустический сюрприз. А на кладбище вы увидите средневековые фрески «Триумф Смерти», реставрация которых закончилась совсем недавно. Они выглядят страшновато, но одновременно великолепно! Также мы побываем и в других районах старого центра Пизы, прогуляемся по средневековым улицам и отыщем множество интересных мест.

Архитектурное чудо

Конечно же, мы полюбуемся и Пизанской башней: это конструктивное чудо нужно увидеть, пока оно ещё стоит. Вы узнаете всё об истории его строительства и реконструкции. Также я расскажу, почему местные жители так любили изображать сценки из потустороннего мира и какие предметы сейчас хранят пизанцы в церквях как святыни.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются отдельно (€14).