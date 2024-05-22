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которая поделилась своими знаниями и провела экскурсию. Очень не тривиальный подход к изложению и донесению до нас исторических аспектов оставил огромные впечатления и эмоции. После экскурсии хочется делиться своими знаниями с друзьями, близкими. И данное свидетельствует о том, что экскурсовод выполнил свою задачу. В следующей раз гуляя по Тоскане опять будем обращаться к красивой, умной и запоминающейся Мариане.