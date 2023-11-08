1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
4 часа
По Изумрудному берегу Сардинии
Обзорная автомобильная экскурсия по побережью
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Порто Черво не перестает удивлять
Встретить мировых звёзд, прогуляться по бутикам и насладиться видами городка
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Сардинии с детьми
Разнообразить семейный отдых на острове
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Порто-Черво - на остров Корсика
Отправиться на родину Наполеона, узнать неожиданные детали его биографии и погулять по Бонифачо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина8 ноября 2023Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили,
- ТТатьяна18 сентября 2023Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
- РРаиса22 июня 2023Андрей – замечательный экскурсовод и очень приятный человек. В очень легкой приятной манере рассказал нам об истории создания Коста-Смеральда, показал удивительные места. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо!!!
- ААнна5 августа 2021Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.
- ВВиктория8 июля 2021Мы приехали на Сардинию впервые, потому решили заказать обзорную экскурсию и не пожалели. Андрей рассказал много интересного о истории острова,
- ДДенис22 июня 2018Ирина не плохой человек и собеседник, хорошо знает Порто Черво, включая пикантные подробности жизни на острове российских олигархов и богемы.
- ЮЮлия14 октября 2014Мы остались очень довольны, ездили с Ириной на 2 экскурсии - обзорная по Изумрудному берегу и на Корсику. Обе экскурсии
- ЕЕкатерина3 сентября 2014Спасибо огромное гиду Ирине! Мы влюбились в Сардинию! Она помогла погрузиться в атмосферу Итальянского острова, мы увидели жизнь настоящих островитян, посетили город Темпио, гробницы гигантов, пробковую фабрику, нураги и еще много всего интересного! Еще раз спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порто-Черво
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в июне 2024
Сейчас в Порто-Черво в категории "Летние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 350. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Порто-Черво (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Летние», 12 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август