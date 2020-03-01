Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Разнообразить семейный отдых на острове

Ирина
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Ирина – ваш гид
В Порто-Черво и его окрестностях есть прекрасные места для нескучного и активного отдыха с детьми.

Я помогу вам составить подходящую программу, в зависимости от возраста детей и их интересов, а пока они будут заняты развлечениями, расскажу вам об истории острова и его знаменитых жителях.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!

Что вас ожидает

Парк развлечений
Итак, если вашим детям от 2 до 10 лет, они с интересом проведут время в парке активных развлечений. Здесь можно лазать по канатным лестницам, бегать и прыгать, а также играть в мяч, качаться на качелях и летать на тарзанке. По дороге в парк я покажу вам место, где можно будет купить превосходную пиццу и насладиться ей в тени парковых олеандр с видом на яхты в Порто-Черво. Пока дети будут развлекаться, мы побеседуем о том, кто создал парк развлечений и чем знаменит город. Я расскажу вам об истории его возникновения и самых знаменитых обитателях этого курортного городка Сардинии.

Средневековый замок
Детям от 4 до 14 лет может понравиться поездка в замок, где живет король Фасоль и принцесса Фасолесса. Город у подножия сооружения заинтересует вас своей аутентичностью, а дети окажутся в сказке уже на улицах города. Представшие взору пейзажи дадут волю детской фантазии, а вы сможете увидеть, как в средние века жили аборигены Сардинии, и услышите от меня историю их быта и рассказы о традициях островитян.

Сардиния в миниатюре
Если вашим детям от 6 до 16 лет, и они достаточно выносливы в дороге, то проехав на автомобиле 2,5 часа, вы окажетесь в парке, где вся Сардиния представлена в миниатюре. Это удобно, когда хочется увидеть все достопримечательности острова за один день! Я расскажу вам и вашим детям о каждом из представленных в парке экспонатов. А ваши снимки будут схожи с изображением Гулливера в стране Лиллипутии.

По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!
По Сардинии с детьми!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

По Изумрудному берегу СардинииПо Изумрудному берегу СардинииПо Изумрудному берегу Сардинии
От 150 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия по побережью
В путешествии по фешенебельному побережью острова вы узнаете об этапах его превращения из дикого берега в один из лучших курортов мира. Откроете самые красивые места Коста Смеральда, увидите роскошные виллы и яхты шейхов и принцев, познакомитесь с разными сортами местных вин, осмотрите церковь, в которой венчаются знатные особы, побываете в столице острова Порто-Черво и услышите рассказы о невероятных приключениях русских в Италии.
Порто Черво не перестает удивлять!Порто Черво не перестает удивлять!Порто Черво не перестает удивлять!
От 130 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Встретить мировых звёзд, прогуляться по бутикам и насладиться видами городка
В порту фешенебельного курорта на севере Сардинии швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов. И наша прогулка подразумевает близкое знакомство с ними! Вы пройдётесь по брендовым магазинам и найдёте себе что-то по душе за разумные деньги, посетите старинную церковь и смотровые площадки, фотографии с которых украсят ваш Instagram.

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