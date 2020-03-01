Ирина проводит ещё 2 экскурсии

В Порто-Черво и его окрестностях есть прекрасные места для нескучного и активного отдыха с детьми. Я помогу вам составить подходящую программу, в зависимости от возраста детей и их интересов, а пока они будут заняты развлечениями, расскажу вам об истории острова и его знаменитых жителях.

Что вас ожидает

Парк развлечений

Итак, если вашим детям от 2 до 10 лет, они с интересом проведут время в парке активных развлечений. Здесь можно лазать по канатным лестницам, бегать и прыгать, а также играть в мяч, качаться на качелях и летать на тарзанке. По дороге в парк я покажу вам место, где можно будет купить превосходную пиццу и насладиться ей в тени парковых олеандр с видом на яхты в Порто-Черво. Пока дети будут развлекаться, мы побеседуем о том, кто создал парк развлечений и чем знаменит город. Я расскажу вам об истории его возникновения и самых знаменитых обитателях этого курортного городка Сардинии.

Средневековый замок

Детям от 4 до 14 лет может понравиться поездка в замок, где живет король Фасоль и принцесса Фасолесса. Город у подножия сооружения заинтересует вас своей аутентичностью, а дети окажутся в сказке уже на улицах города. Представшие взору пейзажи дадут волю детской фантазии, а вы сможете увидеть, как в средние века жили аборигены Сардинии, и услышите от меня историю их быта и рассказы о традициях островитян.

Сардиния в миниатюре

Если вашим детям от 6 до 16 лет, и они достаточно выносливы в дороге, то проехав на автомобиле 2,5 часа, вы окажетесь в парке, где вся Сардиния представлена в миниатюре. Это удобно, когда хочется увидеть все достопримечательности острова за один день! Я расскажу вам и вашим детям о каждом из представленных в парке экспонатов. А ваши снимки будут схожи с изображением Гулливера в стране Лиллипутии.