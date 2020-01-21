9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник

Открыть незабываемые виды, уютные уголки и дикие пляжи в компании местного жителя

Ksenia
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Ksenia – ваш гид
Портофино — не только общеизвестный «уголок гламура» и олицетворение эталонных средиземноморких пейзажей.

На прогулке по природному парку вы откроете тихие аутентичные деревушки и секретные завораживающие панорамы.

Сможете искупаться на безлюдном пляже и проведете время за душевным пикником у моря с традиционными закусками и напитками.
От 70 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе города Камольи (Camogli)
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник

Что вас ожидает

Секретный маршрут
Я проведу вас по одной из самых живописных троп в парке Портофино. Вы откроете фантастические панорамы моря и побережья Лигурии, пройдете по лесным дорожкам и улочкам деревушек, до которых можно добраться только пешком или на лодке. А по пути расскажу о разнообразии местных маршрутов, об особенностях быта местных жителей, посоветую, куда стоит отправиться на рассвете, где отыскать нетуристические пляжи, на какой тропинке лучше всего отдохнуть в тени деревьев. Подскажу идеальные места для прогулок с детьми и самые романтичные локации для фотосессий.

Морской пикник
Добравшись до заветного места назначения, организуем дружеский пикник с традиционными закусками и напитками. Мы расположимся на берегу, в уютной атмосфере маленькой рыбацкой деревни, где нет дорогих отелей и яхт, а только рыбацкие снасти и шум прибоя. А если погода позволит, то сможете искупаться на безлюдном пляже, известном только местным. Я дам вам маску — и вы даже сможете понаблюдать за подводным царством!

Кому подходит экскурсия

Любителям активного отдыха на природе и продолжительных прогулок. Сложных участков на маршруте нет, но нужно быть готовым к подъемам и спускам по склонам.

Организационные детали

  • В стоимость включены закуски и напитки для пикника.
  • Позаботьтесь об удобной обуви и возьмите с собой купальные принадлежности.
  • Прогулка подходит для детей от 8 лет.
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе города Камольи (Camogli).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ksenia
Ksenia
Я переехала в Италию 5 лет назад и сразу же влюбилась в холмистое побережье Лигурии. Открыла свой мини-отель и с удовольствием принимаю гостей со всего света. А еще я увлекаюсь трейлраннигом и все эти пять лет с увлечением изучаю местную систему старых тропинок. Для себя я открыла много интересных и непопулярных мест в Лигурии, скрытых от городского шума и туристических маршрутов. И теперь готова поделиться моими сокровищами с вами!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
жена с помощью Ксении устроила мне сюрприз на день рождения, мы прогулялись по незаполненному туристами (сейчас не сезон,09.01.20) Портофино, прошлись до маяка и церкви на холме, наш 3х летний сын с удовольствием задувал свечи на тортике, мы получили удовольствие и от общения с гидом и от красочных морских пейзажей. Сюрприз удался!
19 января 2020
Ксения, спасибо вам ещё раз за особенный и яркий день для нашей семьи!!
Ксению нам посоветовали друзья, которые летом отдыхали в Санта Маргарите и принимали участие в экскурсии-прогулке.
Я заранее списалась с Ксенией, рассказав, что хочу устроить сюрприз-прогулку мужу на день рождения, и как же было приятно, что в этот день, Ксения не только показала нам Портофино с разных сторон, но и помогла организовать маленький праздник на природе с тортиком, закусками, свечками и множеством красочных фотографий!
Она досконально продумала весь маршрут, зная, что мы будем с 3-х летнем сыном и коляской! Прогулка получилась очень душевной и в спокойном режиме, для нас это было очень важно.
Рекомендую от души!!
4 января 2020
Мы с мужем увлекаемся пешими прогулками. Эта экскурсия нам очень понравилась, мы пытались найти информацию по самостоятельному посещению природного Парка Портофино, но разобраться оказалось не так просто. Решили отправиться с гидом и не пожалели! Ксения организовала прогулку с учетом наших пожеланий, дала много рекомендаций по самостоятельному посещению многих мест в Лигурии (поэтому рекомендуем пойти на экскурсию в первые дни приезда). От парка Портофино мы остались в полном восторге (спасибо Ксении, много полезной информации о парке узнали на прогулке), уверена, что мы еще не раз вернемся, один из лучших треков в Европе на нашей памяти! у нас осталось море впечатлений и целая флешка супер-фотографий (не стесняйтесь попросить Ксению сделать ваше фото))
4 января 2020
Отдыхали с супругой в Санта-Маргарите, Ксения провела экскурсию (скорее это была 3,5 часовая прогулка по нетуристическим тропам) с учетом всех наших пожеланий. Было интересно послушать истории про местных жителей и особенности местного быта, Ксения очень приятный собеседник. Очень рекомендуем, если вы в этих краях, но нужно быть готовым к активному отдыху, по пути было много спусков и подъемов, но морские панорамы этого стоили на 100%!!!
16 ноября 2019
Ксения очень приятный в общении человек,
Она предложила передвижения с учётом погодных условий и наших личных интересов и предпочтений
Ксения умеет прочувствовать и найти индивидуальный подход,это ценно
22 сентября 2019
Экскурсия была захватывающей! Потрясающие виды, интересный рассказ, включивший в себя и историю места, и культурные аспекты жизни здесь, и архитектурно-конструктивные особенности строительства зданий в данной местности. Ксения рассказывала легко, интересно и не сбивая ритма и дыхания, поднимаясь то вверх, то вниз по горным тропам. В этом путешествии были не только Архитектура, виды на скалы-море, но и горные козы, лазающие и сверху и снизу нашей тропы, и изумительный пикник с видом на закат.
13 сентября 2019
Ксения показала нам местные красоты так, что мы бы сами так никогда в жизни не организовались и не придумали бы! Очень рады, что нашли ее и заказали экскурсию. Слушайте и читайте все рекомендации Ксении очень внимательно и будет вам счастье. Если Ксения говорит, что удобная спортивная обувь обязательна - значит ее нужно обуть. Тогда вас ничего не будет отвлекать от прекрасных видов и прогулки в горах. Ходить, плавать и наслаждаться природой - божественно. Делать это организованно с гидом и не париться ни о чем, кроме отдыха, - ещё прекрасней!
2 сентября 2019
Однозначно могу сказать, что день удался и о данном мини-путешествии не пожалела ни разу!
Это был супер увлекательный день! Точно порекомендую друзьям и планирую еще вернуться и пройтись по новому маршруту ;-) В памяти останутся надолго такие замечательные пейзажи и интересные моменты. Ксения, удачи вам и дальше в вашем любимом деле! Вы занимаетесь этим от души.
31 августа 2019
После недельного пребывания в Генуе, захотелось отдохнуть от города, и я обнаружила это приключение в Портофино. Самой отправляться туда было боязно, но Ксения доступно объяснила, как без труда добраться до Комоли на поезде по живописной дороге вдоль моря. Ненапряжная прогулка по красивейшим местам, специальное место для купания, и встреча заката с вкусняшками. Ощущения самые приятные, как будто провела приятный вечер с лучшей подругой. Обязательно вернусь сюда вновь, возьму на вооружения все рекомендации Ксении, чтобы поближе познакомиться с прекрасной Лигурией.

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