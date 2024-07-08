Аудиенция с Папой Франциском

Не ограничивайтесь посещением зданий Ватикана и посетите незабываемую Папскую аудиенцию.

Не только увидеть Папу, но и послушать его мудрые слова, гимны и молитвы на этом еженедельном мероприятии. Избавьтесь от хлопот, забронировав билеты и забрав их для вас.

Вы займёте главное место среди зрителей, а после сможете исследовать площадь Святого Петра самостоятельно.
5
5 отзывов
Аудиенция с Папой Франциском
Аудиенция с Папой Франциском
Аудиенция с Папой Франциском
Ближайшие даты:
Время начала: 07:05

Описание билета

Папская аудиенция: незабываемое событие

Не упустите возможность посетить Папскую аудиенцию и насладиться атмосферой этого уникального мероприятия. Это не просто возможность увидеть Папу Римского, но и услышать его мудрые слова, гимны и молитвы, которые вдохновляют и наполняют сердцем радостью.

Как забронировать билеты

Избавьтесь от лишних хлопот, забронировав билеты заранее. Мы поможем вам с этим процессом, чтобы вы могли занять лучшее место среди зрителей. После аудиенции у вас будет возможность самостоятельно исследовать площадь Святого Петра, наслаждаясь ее красотой и историей.

Поддержка опытного гида

Наш опытный гид расскажет вам об истории и традициях папства еще до начала аудиенции. Это позволит вам глубже понять значение происходящего и насладиться моментом в полной мере.

Бесплатные билеты и легкость процесса

Хотя билеты на Папскую аудиенцию бесплатны, мы позаботимся о бронировании и получении билетов для вас. Это сделает весь процесс максимально удобным и беззаботным. Мы приедем заранее, чтобы вы могли занять хорошее место и увидеть Папу Римского, когда он будет приветствовать толпу.

Важная информация

  • Этот опыт требует минимального количества путешественников.
  • Если мероприятие отменяется из-за несоблюдения минимума, вам будет предложена другая дата или полный возврат средств.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и создать незабываемые воспоминания!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый (18-99)€35
Детский (13-17)€30
Детский (6-12)€25
Детский (0-5)€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Гарнитура, чтобы лучше слышать гида
  • Экскурсия на английском языке
Место начала и завершения?
Via Santamaura, 21, 00192 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
А
8 июл 2024
Моим гидом была Сандра. Она остроумный человек, рассказывающий много интересных фактов. Она сделала все возможное, чтобы мы были как можно ближе к Папе, несмотря на то, что аудитория перемещалась снаружи внутрь. Ожидание было долгим, но в конце концов я увидел Папу. Спасибо Сандра!:)
О
5 июл 2024
У нашего гида отличное чувство юмора, он подсказл нам, где расположиться, чтобы хорошо видеть Папу
М
25 июн 2024
Гид Люсиана действительно великолепна. Она знает дорогу на площадке. Она знает лучшее место, где проходил папа-мобиль. Я видел Папу дважды. Гид дала нам много информации в кратчайшие сроки, а также предоставила несколько фотографий для визуализации. Настоятельно рекомендуется! У меня был лучший тур. Спасибо
А
13 июн 2024
Очень хороший опыт. Мы смогли очень близко увидеть Святейшего Отца, когда он проезжал мимо на папа-мобиле.
K
1 июн 2024
Хотя нам не удалось найти места из-за того, что из-за дождя место проведения переместилось в закрытое помещение (вместимость в помещении меньше), наш гид Сандра усердно работала, чтобы найти для нас
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лучшее место внутри, и мы смогли получить хорошие фотографии и видео Папа Франциск вблизи около 2 футов, когда он выходил из зала на улицу, чтобы поприветствовать других паломников, ожидающих под дождем.

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