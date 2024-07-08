Не ограничивайтесь посещением зданий Ватикана и посетите незабываемую Папскую аудиенцию.
Не только увидеть Папу, но и послушать его мудрые слова, гимны и молитвы на этом еженедельном мероприятии. Избавьтесь от хлопот, забронировав билеты и забрав их для вас.
Вы займёте главное место среди зрителей, а после сможете исследовать площадь Святого Петра самостоятельно.
5
5 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:05
Описание билета
Папская аудиенция: незабываемое событие
Не упустите возможность посетить Папскую аудиенцию и насладиться атмосферой этого уникального мероприятия. Это не просто возможность увидеть Папу Римского, но и услышать его мудрые слова, гимны и молитвы, которые вдохновляют и наполняют сердцем радостью.
Как забронировать билеты
Избавьтесь от лишних хлопот, забронировав билеты заранее. Мы поможем вам с этим процессом, чтобы вы могли занять лучшее место среди зрителей. После аудиенции у вас будет возможность самостоятельно исследовать площадь Святого Петра, наслаждаясь ее красотой и историей.
Поддержка опытного гида
Наш опытный гид расскажет вам об истории и традициях папства еще до начала аудиенции. Это позволит вам глубже понять значение происходящего и насладиться моментом в полной мере.
Бесплатные билеты и легкость процесса
Хотя билеты на Папскую аудиенцию бесплатны, мы позаботимся о бронировании и получении билетов для вас. Это сделает весь процесс максимально удобным и беззаботным. Мы приедем заранее, чтобы вы могли занять хорошее место и увидеть Папу Римского, когда он будет приветствовать толпу.
Важная информация
Этот опыт требует минимального количества путешественников.
Если мероприятие отменяется из-за несоблюдения минимума, вам будет предложена другая дата или полный возврат средств.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного события и создать незабываемые воспоминания!
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Гарнитура, чтобы лучше слышать гида
Экскурсия на английском языке
Место начала и завершения?
Via Santamaura, 21, 00192 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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А
Алекс
8 июл 2024
Моим гидом была Сандра. Она остроумный человек, рассказывающий много интересных фактов. Она сделала все возможное, чтобы мы были как можно ближе к Папе, несмотря на то, что аудитория перемещалась снаружи внутрь. Ожидание было долгим, но в конце концов я увидел Папу. Спасибо Сандра!:)
О
Ольга
5 июл 2024
У нашего гида отличное чувство юмора, он подсказл нам, где расположиться, чтобы хорошо видеть Папу
М
Мария
25 июн 2024
Гид Люсиана действительно великолепна. Она знает дорогу на площадке. Она знает лучшее место, где проходил папа-мобиль. Я видел Папу дважды. Гид дала нам много информации в кратчайшие сроки, а также предоставила несколько фотографий для визуализации. Настоятельно рекомендуется! У меня был лучший тур. Спасибо
А
Андрей
13 июн 2024
Очень хороший опыт. Мы смогли очень близко увидеть Святейшего Отца, когда он проезжал мимо на папа-мобиле.
K
Kathleen
1 июн 2024
Хотя нам не удалось найти места из-за того, что из-за дождя место проведения переместилось в закрытое помещение (вместимость в помещении меньше), наш гид Сандра усердно работала, чтобы найти для нас читать дальше
лучшее место внутри, и мы смогли получить хорошие фотографии и видео Папа Франциск вблизи около 2 футов, когда он выходил из зала на улицу, чтобы поприветствовать других паломников, ожидающих под дождем.