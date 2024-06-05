🚶 Пешая Групповая 3 часа 44 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом Начало: От метро Ottaviano San Pietro Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 439 отзывов Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным Начало: У станции метро Circo Massimo Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 36 отзывов Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города Начало: У моста Святого Ангела Расписание: в будние дни в 09:00 € 34 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 34 отзыва Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов Начало: У станции метро Repubblica Расписание: ежедневно в 19:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2122 отзыва Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить Начало: У входа в музеи Ватикана € 75 за билет

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 37 отзывов Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии Начало: На площади Венеции (piazza Venezia) Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 762 отзыва Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены Начало: Около Колизея € 57 за билет

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 35 отзывов Познать античный Рим за 3 часа По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке Начало: У метро Colosseo Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 47 отзывов Нескучная классика Рима в мини-группе Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе Начало: В районе метро Colosseo Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 430 отзывов Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome € 75 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 32 отзыва Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка Начало: На вокзале Термини Расписание: в четверг в 08:30 € 75 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 117 отзывов Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях Начало: У музеев Ватикана Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15 € 85 за билет

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 25 отзывов Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе площади Испании Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 25 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 42 отзыва Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов Начало: На площади Венеции Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00 € 45 за человека

Групповая 3.5 часа 1 отзыв Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе) Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом Начало: У входа в музеи Ватикана € 80 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 56 отзывов Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро Colosseo Расписание: ежедневно в 11:30 € 36 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro Расписание: ежедневно в 08:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов Италия в тарелке: дегустационный тур Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города Начало: Campo di Fiori Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00 € 80 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 13 отзывов Рим с необычной стороны Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора Начало: В районе метро Фламинио Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Рим: когда главное уже посмотрели Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30 € 27 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов В поисках потерянной империи Октавиана Августа Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом Начало: У театра Марцелла Расписание: в среду и субботу в 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры Начало: На площади Campo de’ Fiori Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 7 отзывов Приготовить пиццу в римской пиццерии Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить Начало: На площади Ларго Торре Арджентина Расписание: во вторник и четверг в 17:00 € 80 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 8 отзывов Приготовить пасту в римской таверне Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара Начало: Рим Расписание: во вторник в 12:00, в четверг в 16:00 € 80 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 732 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения Начало: Via Tunisi, 2 Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам от € 75 за билет

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 640 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Начало: Метро Circo Massimo Расписание: Ежедневно в 15:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски» Начало: на площади Кампо-деи-Фиори Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 90 отзывов Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас Начало: Музеи Ватикана Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00 € 40 за билет

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 147 отзывов Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano Расписание: Ежедненевно € 40 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 9 отзывов Константин Великий и раннехристианский Рим О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры Начало: В районе ст. метро Colosseo Расписание: в понедельник и четверг в 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 21 отзыв История шедевров и Сикстинская капелла Начало: Высылается после подтверждения бронирования Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45 € 40 за билет

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря» Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах Начало: в районе ст. метро Circo Massimo Расписание: во вторник и пятницу в 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 61 отзыв Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида Начало: Рядом со ст. метро Repubblica Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00 € 55 за человека

🚶 Пешая 30% скидка Мини-группа 2 часа 10 отзывов Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы Начало: Piazza di Spagna 30 € 21 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 317 отзывов Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида Начало: Ponte S. Angelo Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 74 отзыва Колизей и Древний Рим в мини-группе Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma» Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00 € 65 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 12 часов 5 отзывов Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе Начало: Недалеко от станции метро Termini Расписание: Только по понедельник, с 7.00 € 120 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 41 отзыв Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск Расписание: Ежедневно в 08:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 21 отзыв Прогулка в Трастевере, Римское гетто и Бычий форум Начало: Piazza Bocca della verita Расписание: Будни и выходные: с 10.00 € 20 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 112 отзывов Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере Начало: Площадь Венеции (piazza Venezia) Расписание: Ежедневно в 18:15 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго Начало: Возле метро Ottaviano Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 45 отзывов Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 1 отзыв Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией) Начало: Кампо деи Фьори Расписание: по средам и пятницам в 18:00 € 40 за человека

Мини-группа 6 часов 31 отзыв In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 100 за человека