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По популярности
Групповая
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€39 за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€34 за человека
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Мини-группа
3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€30 за человека
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Мини-группа
4 часа
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
€75 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
€85 за билет
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
25€20 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На площади Венеции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Групповая
3.5 часа
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Групповая
2 часа
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:30
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
€36 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
€80 за человека
Мини-группа
3 часа
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€30 за человека
Мини-группа
3 часа
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
€27 за человека
Мини-группа
2.5 часа
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом
Начало: У театра Марцелла
Расписание: в среду и субботу в 10:00
17 июля в 10:00
20 июля в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€50 за человека
Групповая
2 часа
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
Расписание: во вторник и четверг в 17:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
€80 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Приготовить пасту в римской таверне
Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара
Начало: Рим
Расписание: во вторник в 12:00, в четверг в 16:00
Сегодня в 16:00
11 июня в 12:00
€80 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от €75 за билет
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€55 за человека
Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
€40 за билет
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€40 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
€40 за человека
Билеты
3 часа
История шедевров и Сикстинская капелла
Начало: Высылается после подтверждения бронирования
Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€40 за билет
Мини-группа
2.5 часа
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€55 за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
30€21 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€65 за человека
Мини-группа
12 часов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
€120 за человека
Мини-группа
3 часа
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка в Трастевере, Римское гетто и Бычий форум
Начало: Piazza Bocca della verita
Расписание: Будни и выходные: с 10.00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€20 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Венеции (piazza Venezia)
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Мини-группа
3 часа
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
€40 за человека
Мини-группа
6 часов
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPetr5 июня 2024Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- ААлена3 июня 2024Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
- ЭЭлла3 июня 2024Спасибо большое Наталье за интересную и содержательную экскурсию. Время пролетело незаметно и с удовольствием. Всем рекомендуем.
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ЯЯрославна2 июня 2024Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
- ЯЯрославна2 июня 2024Отличное знакомство с Римом в компании Татьяны. Вся прогулка пролетела как один миг, масса впечатлений, информации и практических советов для
- ААлександр1 июня 2024Отличный легкая экскурсия. Эли отлично рассказывает, излишне не нагружает данными и информацией. Эта прогулка очень помогла понять, что как выглядит
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Групповые»
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