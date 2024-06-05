Групповые экскурсии Рима

Найдено 52 экскурсии в категории «Групповые» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
44 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
39 за человека
Ежедневная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
439 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Знакомство с Римом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
36 отзывов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
34 за человека
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
34 отзыва
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
762 отзыва
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
57 за билет
Познать античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
35 отзывов
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
30 за человека
Нескучная классика Рима в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
47 отзывов
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
430 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
32 отзыва
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
75 за человека
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди, билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
117 отзывов
Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла
Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
85 за билет
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2520 за человека
Утренний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
42 отзыва
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На площади Венеции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
56 отзывов
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:30
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
36 за человека
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Италия в тарелке: дегустационный тур
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
80 за человека
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
30 за человека
Рим: когда главное уже посмотрели
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
27 за человека
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом
Начало: У театра Марцелла
Расписание: в среду и субботу в 10:00
17 июля в 10:00
20 июля в 10:00
40 за человека
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
50 за человека
Приготовить пиццу в римской пиццерии
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
7 отзывов
Приготовить пиццу в римской пиццерии
Узнать историю главного блюда Италии и научиться его готовить
Начало: На площади Ларго Торре Арджентина
Расписание: во вторник и четверг в 17:00
11 июня в 17:00
13 июня в 17:00
80 за человека
Приготовить пасту в римской таверне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
8 отзывов
Приготовить пасту в римской таверне
Разобраться в итальянской кухне и научиться готовить настоящую пасту под руководством шеф-повара
Начало: Рим
Расписание: во вторник в 12:00, в четверг в 16:00
Сегодня в 16:00
11 июня в 12:00
80 за человека
Экскурсия в музеи Ватикана (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
732 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения
Начало: Via Tunisi, 2
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
10 июня в 11:45
11 июня в 11:45
от 75 за билет
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
640 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
55 за человека
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
90 отзывов
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
10 июня в 12:00
12 июня в 11:45
40 за билет
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
147 отзывов
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
40 за человека
Константин Великий и раннехристианский Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
9 отзывов
Константин Великий и раннехристианский Рим
О правителе, при котором христианство стало официальной религией, и первых храмах новой веры
Начало: В районе ст. метро Colosseo
Расписание: в понедельник и четверг в 10:00
18 июля в 10:00
22 июля в 10:00
40 за человека
История шедевров и Сикстинская капелла
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
21 отзыв
История шедевров и Сикстинская капелла
Начало: Высылается после подтверждения бронирования
Расписание: ежедневно кроме воскресенья в 11:45
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
40 за билет
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
40 за человека
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по ночному городу
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
61 отзыв
Магия ночного Рима: обзорная экскурсия по подсвеченному городу
Почувствуйте сказочную атмосферу Вечного города, гуляя по его освещенным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: Рядом со ст. метро Repubblica
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3021 за человека
Откройте для себя Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
317 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
25 за человека
Колизей и Древний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
74 отзыва
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
65 за человека
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
120 за человека
Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
41 отзыв
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Прогулка в Трастевере, Римское гетто и Бычий форум
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
21 отзыв
Прогулка в Трастевере, Римское гетто и Бычий форум
Начало: Piazza Bocca della verita
Расписание: Будни и выходные: с 10.00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
20 за человека
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
112 отзывов
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Начало: Площадь Венеции (piazza Venezia)
Расписание: Ежедневно в 18:15
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
45 отзывов
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
40 за человека
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Мини-группа
6 часов
31 отзыв
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
15 отзывов
Любовь через гастрономию: вкусная экскурсия в римском Трастевере
Начало: В центре площади Piazza Giuseppe Gioachino Belli
Расписание: понедельник, среда и суббота в 17:00
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Petr
    5 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
  • Э
    Элла
    3 июня 2024
    Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы
    Спасибо большое Наталье за интересную и содержательную экскурсию. Время пролетело незаметно и с удовольствием. Всем рекомендуем.
  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Я
    Ярославна
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
  • Я
    Ярославна
    2 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Отличное знакомство с Римом в компании Татьяны. Вся прогулка пролетела как один миг, масса впечатлений, информации и практических советов для
    читать дальше

    дальнейшего пребывания в городе. Татьяна ответила на все интересующие нас вопросы, порекомендовала ряд важных мест к посещению (домашнее задание). Рекомендуем 👍🏼

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
    Отличный легкая экскурсия. Эли отлично рассказывает, излишне не нагружает данными и информацией. Эта прогулка очень помогла понять, что как выглядит
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    и где находится для нас, кто впервые гуляли по Риму. Ну и конкретно к Эли, надеюсь, ещё попадем в следующий раз) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Групповые»

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  5. Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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