21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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частности смотреть с гидом так как без гида там очень сложно понять что где и что к чему и вообще что все это значит помимо того что — «ну, какой то старый замок! Как бы круто»



Нелли нам рассказала столько историй, легенд и показала именно где все это происходило —— все таки одно дело читать книгу про какой то замок где то в Италии, а совсем другое понимать что те шокирующие события о которых тебе говорят произошли прямо ЗДЕСЬ!



Часто когда мы стояли с Нелли у какой то камеры люди без гидов проходили мимо и пытались понять на что мы смотрим. Но это просто камера — там не висит картина Да Винчи. Но когда Нелли рассказывает, что там произошло — это не просто камера, весь замок оживает и все кошмары и секреты которые там происходили оставляют незабываемое впечатление.



Я уже не раз брал экскурсию с Нелли — она невероятный рассказчик и умеет подавать информацию в живой, интересной, доступной, легко воспринимаемой форме. Также, мне очень нравится ее доброта и чувство юмора и находиться вокруг нее очень приятно.



Также — вид с самого верха замка невероятен!



Я несколько брал туров на Английском в Риме, ловил себя на мысли что если бы знал заранее, отменил бы и каждую экскурсию брал бы с Нелли!