21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Интриги римских пап, чередование эпох Вечного Города и секреты древних подземелий

Нелли
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Нелли – ваш гид
В двух шагах от Ватикана, на набережной Тибра расположился не просто замок, но величественное сооружение, в истории которого переплелись события двух тысячелетий.

На экскурсии я проведу вас по закоулкам бывшей резиденции римских пап и открою сокровенные тайны Замка Святого Ангела: его могущественных владельцев, знаменитых узников, неудачных побегов, потайных ходов, папских сокровищ и загадочных посетительниц.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча перед входом в замок св.Ангела
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
Тайны и легенды Замка Святого Ангела

Что вас ожидает

Калейдоскоп эпох замка Святого Ангела
Переходя по террасам, залам и подземельям, вы услышите захватывающие истории, которые происходили в стенах замка Святого Ангела последние тысячу лет. Я расскажу о временах, когда один античный император построил грандиозное сооружение на берегу Тибра. Поведаю истории Средневековья с осадами, рыцарскими турнирами и ожесточенной борьбой за папский престол: именно в это время в Риме случилось невиданное — папа римский стал мамой! Тайны подземелий и нежные росписи «гротеско» увлекут вас в эпоху Возрождения и времена инквизиции. А после поговорим о жизни замка в 20 веке и попробуем отыскать фрески в стиле ар-деко.

Средневековые закоулки и потайные ходы
Мы обойдем вокруг замка, заглянем в каморки средневековой охраны и посмотрим на оружие и доспехи со следами ударов. Получив особое разрешение и надев каску, вы сможете спуститься в закрытые для посетителей казематы и кладовые для запасов на «черный день», пройти по тайному ходу между замком и Ватиканом, по которому папы не раз спасались бегством. Из подземелья вы подниметесь на верхние террасы и полюбуетесь невероятными видами Вечного Города, а также рассмотрите росписи папских покоев работы талантливых учеников Рафаэля, художников Перин дель Вага и Джованни да Удине.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется приключениями графа Калиостро, скульптора Бенвенуто Челлини и самих пап римских, а также хочет услышать нетривиальные истории Рима.

Организационные детали

  • Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты в замок : взрослые — 21 евро с человека, дети — 1 евро
  • По понедельникам замок закрыт
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
Тайны и легенды Замка Святого Ангела

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед входом в замок св.Ангела.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 февраля 2020
Экскурсия прекрасная, Нелли прекрасный рассказчик как для детей, так и взрослых. Наш семилетний сын был в полном восторге, а про нас взрослых и говорить нечего. Мы с удовольствием закажем экскурсию с Нелли ещё раз и точно не один. Спасибо огромное.
11 ноября 2019
Нелли прекрасный гид, много новых фактов рассказала, но очень интересно, рассказы привязаны к месту событий, при этом запоминаются благодаря красочным образам и приятной манерой повествования.
Сама экскурсия прошла динамично и не утомительно, много фактов не из интернета, а благодаря изучению большого числа источников. Но подается материал доступным человеческим языком, сопровождая иллюстрациями для наглядности.
Саму экскурсию однозначно рекомендую, подробности излагать бесполезно, т.к. лучше Нелли не рассказать, много нового и интересного узнаете.
В конце экскурсии Нелли по нашей просьбе дала полезные советы по пребыванию, которыми воспользовались.
Жаль, что не заказали другие экскурсии у неё, в следующий раз обязательно в Риме обратимся к Нелли.
31 октября 2019
Замечательная экскурсия. Больше двух с половиной часов увлекательного рассказа, где нас провели от самых подвалов замка до самой крыши, рассказывая буквально обо всем, что встречалось по пути, включая две временные экспозиции. Нелли - замечательный рассказчик и очень внимательный к своим слушателям гид. Спасибо огромное! Уже вернулись домой, а до сих пор жалеем, что слишком поздно узнали о других ее экскурсиях, на которые бы с удовольствием сходили. )
13 октября 2019
Ззамечательная экскурсия. Очень интересная подача материала. Узнали очень много нового и интересного. Всем рекомендуем.
12 октября 2019
Большое спасибо Нелли за экскурсию. Было очень интересно и приятно, получили много новой информации.
13 сентября 2019
Были на экскурсии в Галерее Боргезе( поменяли на неё замок Святого Ангела) Нелли прекрасный экскурсовод! Очень интересно и увлекательно ведёт рассказ. Мы с мужем в полном восторге и от Галереи и от Нелли!Большое спасибо!
25 июня 2019
Экскурсия в первую очередь поразила тем объёмом информации, который был дан за время её проведения. Вы узнаете об истории этого сооружения от момента его возведения до наших дней и сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы, при том касающиеся не только Замка Святого Ангела, но и его окрестностей и даже всего Рима. Нелли однозначно можно назвать профессионалом в своём деле.
10 мая 2019
Были на экскурсии всей семьей с детьми: подросток 16 лет и ребенок 6 лет. Экскурсия понравилась очень! Причем Нелли смогла заинтересовать и увлечь одинаково всех и нас взрослых и детей разновозрастных. Она смогла на протяжении 2,5 часов удержать внимание шестилетнего ребенка, при этом не забывала рассказывать какие-то интересные факты и нам взрослым. Очень увлекательно, не перегружая историческими датами, дополняя свой рассказ картинками и иллюстрациями из книг (особенно это было интересно ребенку),мы не заметили как пролетело время. У Нелли мы заказыаали еще одну экскурсию " Античное сердце Рима", и также в восторге от экскурсии и от нее самой как от человека, а нам есть с чем сравнить, т к. в этом путешествии брали экскурсоводов по разным городам Италии, и Нелли оказалась самым лучшим гидом. Это отметили оба моих ребенка, сказав, что у Нелли были самые интересные экскурсии. Нелли, огромное Вам спасибо! Желаем Вам дальнейших успехов в Вашей творческой работе.
6 мая 2019
Добрый день,
Рим-уникальный город, город-памятник, история и красота на каждом шагу. И в этот раз заказал экскурсии через Трипстер. Привлекает четкая организация, малочисленные группы, интересные темы. Выбрали экскурсию по замку Св. Ангела и не пожалели. Экскурсовод- Нелли, очень знающий, увлеченный человек, и как показала экскурсия - великолепный экскурсовод, встретила нас у входа. Разобраться в замке не просто, такое количество двойных стен, закоулков, потайных ходов и лестниц. Я хоть и инженерного склада, но с ходу нарисовать план не возьмусь. При входе в одну из тайных комнат пришлось сложиться втрое, такой узкий и низкий был проход. Второй раз я бы туда не пошел, учитывая, что я не маленьких габаритов. Протиснувшись в лаз – оступился и до сих пор хромаю, хотя прошло уже десять дней. Но это досадное недоразумение не изменило общего впечатления. Чертовски интересно, жаль только, что запоминается не все. Время на экскурсии проведено не зря!
Екатерина
9 апреля 2019
Прекрасно! Рекомендую без всяких сомнений! Очень интересный маршрут, глубокие знания материала, Нелли - замечательный рассказчик, слушали, раскрыв рот:-) Глянцевый Рим мы уже видели 6 лет назад, в этот раз хотелось уже более камерных экскурсий. История замка увлекала давно, поэтому забронировали без всяких сомнений. Получили максимум информации, Нелли могла ответить на любой вопрос, хотя, честно говоря, и спрашивать-то не хотелось, потому как вопросы прерывали бы очень интересное повествование. Своих денег стоит однозначно.
Ещё 11 отзывов

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