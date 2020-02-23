21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Калейдоскоп эпох замка Святого Ангела

Переходя по террасам, залам и подземельям, вы услышите захватывающие истории, которые происходили в стенах замка Святого Ангела последние тысячу лет. Я расскажу о временах, когда один античный император построил грандиозное сооружение на берегу Тибра. Поведаю истории Средневековья с осадами, рыцарскими турнирами и ожесточенной борьбой за папский престол: именно в это время в Риме случилось невиданное — папа римский стал мамой! Тайны подземелий и нежные росписи «гротеско» увлекут вас в эпоху Возрождения и времена инквизиции. А после поговорим о жизни замка в 20 веке и попробуем отыскать фрески в стиле ар-деко.

Средневековые закоулки и потайные ходы

Мы обойдем вокруг замка, заглянем в каморки средневековой охраны и посмотрим на оружие и доспехи со следами ударов. Получив особое разрешение и надев каску, вы сможете спуститься в закрытые для посетителей казематы и кладовые для запасов на «черный день», пройти по тайному ходу между замком и Ватиканом, по которому папы не раз спасались бегством. Из подземелья вы подниметесь на верхние террасы и полюбуетесь невероятными видами Вечного Города, а также рассмотрите росписи папских покоев работы талантливых учеников Рафаэля, художников Перин дель Вага и Джованни да Удине.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется приключениями графа Калиостро, скульптора Бенвенуто Челлини и самих пап римских, а также хочет услышать нетривиальные истории Рима.