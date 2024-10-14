21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

В двух шагах от Ватикана расположился не просто замок — величественное сооружение, в истории которого переплелись события двух тысячелетий.
Я проведу вас по закоулкам бывшей резиденции римских пап и открою сокровенные тайны его могущественных владельцев, знаменитых узников, неудачных побегов, потайных ходов, сокровищ и загадочных посетительниц.
Я проведу вас по закоулкам бывшей резиденции римских пап и открою сокровенные тайны его могущественных владельцев, знаменитых узников, неудачных побегов, потайных ходов, сокровищ и загадочных посетительниц.
Описание экскурсии
- Мы обойдём вокруг замка, заглянем в каморки средневековой охраны и посмотрим на оружие и доспехи со следами ударов
- Получив особое разрешение, вы сможете спуститься в закрытые для посетителей казематы и кладовые для запасов на чёрный день
- Пройдёте по тайному ходу между замком и Ватиканом, по которому папы не раз спасались бегством
- Из подземелья вы подниметесь на верхние террасы и полюбуетесь невероятными видами Вечного города
- И рассмотрите росписи папских покоев работы талантливых учеников Рафаэля — художников Перин дель Вага и Джованни да Удине
Переходя по террасам, залам и подземельям…
- Вы услышите захватывающие истории, которые происходили в стенах замка Святого Ангела последние тысячу лет
- Я расскажу о временах, когда один античный император построил грандиозное сооружение на берегу Тибра
- Поведаю истории Средневековья с осадами, рыцарскими турнирами и борьбой за папский престол: именно в это время в Риме случилось невиданное — папа римский стал мамой!
- Тайны подземелий и нежные росписи гротеско увлекут вас в эпоху Возрождения и времена инквизиции
- А после поговорим о жизни замка в 20 веке и попробуем отыскать фрески в стиле ар-деко
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто интересуется приключениями графа Калиостро, скульптора Бенвенуто Челлини и самих пап римских, а также хочет услышать нетривиальные истории Рима.
Организационные детали
Входные билеты в замок оплачиваются дополнительно: взрослые — €21, дети — €1.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 4664 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Самые замечательные экскурсии — с Нелли!
Стойко всего узнали невероятного, шокирующего про этот замок и все то что здесь случилось. Это как увлекательный роман Дюма. Я очень рекомендую этот замок в
Стойко всего узнали невероятного, шокирующего про этот замок и все то что здесь случилось. Это как увлекательный роман Дюма. Я очень рекомендую этот замок в
+2
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А
Были с мужем на экскурсии "Тайны и легенды Замка Святого Ангела" 04.06.24. Все прошло замечательно. Нелли - очень ответственный, начитанный и компетентный экскурсовод, который любит свою работу. Материал подготовлен с
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Время, проведенное в Замке Св. Ангела с гидом Нелли, доставило мне большое удовольствие. Нелли прекрасно владеет материалом и делится своими знаниями с энтузиазмом и любовью к своему делу.
Она помогла сделать
Она помогла сделать
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О! Это было незабываемо! Спасибо огромное Нелли! Ваши рассказы навсегда останутся в нашей памяти. Мы с мужем откровенно считаем Нелли самым ЛУЧШИМ гидом в Риме! Столько информации, и так легко и доступно, Браво! История просто оживала перед глазами!
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Е
Большое спасибо Нелли за чудесную познавательную экскурсию по замку. Получили колоссальное удовольствие от общения с Нелли. Время пролетело не заметно. Очень коммуникабельный человек Нелли, много занимательных исторических фактов мы узнали из ее рассказа. Еще раз большое спасибо уважаемой Нелли!
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М
Очень понравилось! Всегда интересно, когда у гида в экскурсии очень гармонично сочетаются знания предмета;) живой рассказ и любовь, и понимание того, о чем речь! очень в восторге! Еще раз спасибо!
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