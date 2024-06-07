🚶 Пешая Групповая 3 часа 44 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом Начало: От метро Ottaviano San Pietro Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15 € 39 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2122 отзыва Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить Начало: У входа в музеи Ватикана € 75 за билет

Индивидуальная 4 часа 143 отзыва От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии Начало: перед входом в музеи Ватикана € 188 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось € 389 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 158 отзывов О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима € 215 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Фотопрогулка 4.5 часа 82 отзыва Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима 372 € 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела € 134 за всё до 4 чел.

14% скидка Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана от 111 € 95 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 70 отзывов Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас € 395 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 68 отзывов Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска € 137 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Витербо: Путешествие в Средневековье Откройте для себя секреты Витербо, где каждый камень дышит историей, а средневековые улицы ведут к тайнам прошлого € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 27 отзывов Завораживающие окрестности Рима: Кастель-Гандольфо и Неми Погрузитесь в атмосферу итальянской провинции с индивидуальной экскурсией по окрестностям Рима Начало: У вашего отеля € 370 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Сказки ночного Рима Магическая атмосфера и дух времени Вечного города от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день от € 320 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 78 отзывов Орвието - архитектура и прекрасное вино Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина Начало: Ж/Д вокзал Орвието € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 32 отзыва Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка Начало: На вокзале Термини Расписание: в четверг в 08:30 € 75 за человека

🚶 Пешая Билеты 3 часа 117 отзывов Экскурсионный билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла Исследуйте величие Ватикана: проникнитесь искусством и историей без траты времени в очередях Начало: У музеев Ватикана Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45 и 13:15 € 85 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Ватикан - центр религии, истории и искусства Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире Начало: Возле входа в Музеи Ватикана € 195 за всё до 10 чел.

Групповая 3.5 часа 1 отзыв Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе) Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом Начало: У входа в музеи Ватикана € 80 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Кастель-Гандольфо и земляничный рай Неми: на авто из Рима Посетить летнюю резиденцию Папы Римского и земляничную столицу Италии за 1 день € 360 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Сокровища Ватикана Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра Начало: Возле Ватикана € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro Расписание: ежедневно в 08:30 € 55 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Древняя Остия - «вторые Помпеи» Автомобильная экскурсия в уникальный античный город в пригороде Рима € 320 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Прогулка по Витербо и Папские термы за один день Погрузиться в средневековую историю города и отдохнуть в оздоровительных термах Начало: Ж/д станция Витербо Римские Ворота от € 85 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио € 156 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 27 отзывов Тайны озера Албано: от затонувших кораблей до резиденции Папы Откройте для себя загадочный мир озера Албано и его окрестностей, полный историй и живописных видов € 296 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Из Рима - в живописный Тиволи Посетить одну из самых знаменитых итальянских вилл XVI века, окруженную роскошным парком и фонтанами € 190 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Римские легенды классического маршрута Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей от € 200 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 57 отзывов По музеям Ватикана с историком искусств Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап Начало: по договоренности € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Собор Святого Петра и мир католической веры Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 9 отзывов Термальные воды этрусков Сопровождение в оздоровительные «Terme dei Papi» в Витербо от € 59 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Душевная поездка на винодельню Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании € 190 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв День в средневековой сказке недалеко от Рима Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена Начало: в Орвието или Монтефьясконе € 270 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Эногастрономическое путешествие по региону Лацио Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов Начало: Poggio Mirteto € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда Переключить внимание с шедевров столицы на историческое наследие и курортное обаяние ее окрестностей Начало: Возле жд станции города Nettuno от € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Остия-Антика: будни античного полиса Изучить повседневную жизнь Древнего Рима на прогулке по городу, который не уступает Помпеям Начало: В Археологическом парке Остия-Антика € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Тиволи за один день Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Таинственный Чивита ди Баньореджо: экскурсия из Рима Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя Чивита ди Баньореджо, где каждый камень хранит неповторимую историю € 156 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Из Рима в Умбрию Подземный, наземный, готический Орвьето Начало: От вокзала Roma Termini в 8.40 утра € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Вечерняя экскурсия по музеям Ватикана Творения мастеров Возрождения, интриги римских пап и совершенная красота Сикстинской капеллы Начало: Рядом с входом в музеи Ватикана € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 732 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: станцы Рафаэля, Сикстинская капелла Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией в музеи Ватикана. Уникальная возможность увидеть шедевры мирового значения Начало: Via Tunisi, 2 Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам от € 75 за билет