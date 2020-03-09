Витербо — очарование Средневековья

Архитектурные и исторические памятники города на обзорной экскурсии
Всё это ждёт вас на экскурсии по очаровательному Витербо!
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Что вас ожидает
Витербо расположен у подножия гор Чимини на высоте 326 метров над уровнем моря вдоль дороги Кассия в 80 км севернее Рима и на землях, называемыми Тушия, которые когда-то, свыше 25 веков назад, населяли этруски, оставившие здесь следы своего пребывания, а человечеству — часть культуры и учения.
Уже много веков Витербо называют Папским городом, «Città dei Papi», в память периода, когда Папский престол был перенесен сюда из Рима. И именно в Витербо собрание кардиналов для избрания нового Папы стало называться словом «конклав». Вы услышите рассказ о том далеком историческом событии, о трагедии произошедшей в марте 1271 года и увидите Папский Дворец, в котором были заперты отцы церкви.
Мы познакомимся с архитектурными сооружениями: аристократическими дворцами, храмами, башнями, площадями, городскими воротами и многочисленными фонтанами. Наша прогулка будет проходить через хорошо сохранившийся средневековой квартал Сан-Пеллегрино, через который паломники совершали свой нелегкий путь к стенам Рима. Ведь часть пути известной дороги Франчиджена/via Francigena и сегодня проходит через исторический центр Витербо.
Я расскажу вам о важной для горожан праздничной традиции, существующей свыше 750 лет и посвященной покровительнице Витербо, — Святой Розе. Вас также тронут истории жизни других героинь, проживавших в средневековом Витербо. Это Прекрасная Галиана/La Bella Galiana, не пожелавшая выходить замуж за римского синьора; Джулия Фарнези/La Bella Giulia — сестра Александра Фарнези, ставшего Папой Паоло III, и она же фаворитка Папы Александра VI из семейства Борджия; Святая Джачинта Марeскотти/S.Giacinta Marescotti — дочь знатных родителей из семейства Орсини.
Посетив Витербо, вы насладитесь сохранившимся великолепием старины, почитанием традиций и легенд.
Для знакомства с традиционной кухней я предлагаю пообедать в местном ресторанчике и попробовать продукты, выращенные в чистых природных условиях и известные далеко за пределами провинции Витербо.
Ваш обед, состоящий из закуски, двух горячих блюд, гарнира, домашнего вина и воды будет стоить 18 евро/чел. Это будет ресторан-трактир в средневековой постройке, любимый местными жителями. А если вы захотите попробовать местную пиццу, я порекомендую отличный ресторан.
Ну, а для любителей и желающих отведать свежайшее мясо говядины или телятины, приготовленное и подаваемое на камне, я забронирую соответствующий трактирчик в старинном квартале Сан-Фаустино.
Организационные детали
- В день экскурсии я встречу вас на ж/д станции города Орте в 40 минутах езды от римского вокзала Термини/Termini. Затем на машине мы доедем до Витербо. Или вы можете приехать на ж/д вокзал Витербо с римского вокзала Остьенсе/Ostiense, Трастевере/Trastevere, Валле Аурелиа/Valle Aurelia, Сан-Пьетро/San Pietro. Стоимость билета от 5 евро/чел. в один конец.
- Для гостей-постояльцев лечебных комплексов/гостиниц/В&В в Витербо помогу организовать переезд из римского аэропорта Фьюмичино до Витербо (туда и/или обратно).
- Сообщайте, пожалуйста, заранее о вашем желании обедать/ужинать, т.к. при спонтанном посещении может не оказаться свободных мест.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию
За всё время нашей работы с Трипстером это абсолютно лучший гид.
Со Светланой мы провели чудесный день, наполненный интересными рассказами об истории и многовековых традициях Витербо. Большое спасибо!
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