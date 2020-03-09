Витербо — очарование Средневековья

Что вас ожидает

Витербо расположен у подножия гор Чимини на высоте 326 метров над уровнем моря вдоль дороги Кассия в 80 км севернее Рима и на землях, называемыми Тушия, которые когда-то, свыше 25 веков назад, населяли этруски, оставившие здесь следы своего пребывания, а человечеству — часть культуры и учения.

Уже много веков Витербо называют Папским городом, «Città dei Papi», в память периода, когда Папский престол был перенесен сюда из Рима. И именно в Витербо собрание кардиналов для избрания нового Папы стало называться словом «конклав». Вы услышите рассказ о том далеком историческом событии, о трагедии произошедшей в марте 1271 года и увидите Папский Дворец, в котором были заперты отцы церкви.

Мы познакомимся с архитектурными сооружениями: аристократическими дворцами, храмами, башнями, площадями, городскими воротами и многочисленными фонтанами. Наша прогулка будет проходить через хорошо сохранившийся средневековой квартал Сан-Пеллегрино, через который паломники совершали свой нелегкий путь к стенам Рима. Ведь часть пути известной дороги Франчиджена/via Francigena и сегодня проходит через исторический центр Витербо.

Я расскажу вам о важной для горожан праздничной традиции, существующей свыше 750 лет и посвященной покровительнице Витербо, — Святой Розе. Вас также тронут истории жизни других героинь, проживавших в средневековом Витербо. Это Прекрасная Галиана/La Bella Galiana, не пожелавшая выходить замуж за римского синьора; Джулия Фарнези/La Bella Giulia — сестра Александра Фарнези, ставшего Папой Паоло III, и она же фаворитка Папы Александра VI из семейства Борджия; Святая Джачинта Марeскотти/S.Giacinta Marescotti — дочь знатных родителей из семейства Орсини.

Посетив Витербо, вы насладитесь сохранившимся великолепием старины, почитанием традиций и легенд.

Для знакомства с традиционной кухней я предлагаю пообедать в местном ресторанчике и попробовать продукты, выращенные в чистых природных условиях и известные далеко за пределами провинции Витербо.

Ваш обед, состоящий из закуски, двух горячих блюд, гарнира, домашнего вина и воды будет стоить 18 евро/чел. Это будет ресторан-трактир в средневековой постройке, любимый местными жителями. А если вы захотите попробовать местную пиццу, я порекомендую отличный ресторан.

Ну, а для любителей и желающих отведать свежайшее мясо говядины или телятины, приготовленное и подаваемое на камне, я забронирую соответствующий трактирчик в старинном квартале Сан-Фаустино.