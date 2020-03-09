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  4. Витербо — очарование Средневековья

Архитектурные и исторические памятники города на обзорной экскурсии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Предлагаю провести день вдали от шумных суетливых улиц, в окружении средневековых дворцов и храмов, познакомиться с историей избрания Пап и окунуться в сохранившуюся атмосферу старины.

Всё это ждёт вас на экскурсии по очаровательному Витербо!
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии30 отзывов
4.93
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья

Что вас ожидает

Витербо расположен у подножия гор Чимини на высоте 326 метров над уровнем моря вдоль дороги Кассия в 80 км севернее Рима и на землях, называемыми Тушия, которые когда-то, свыше 25 веков назад, населяли этруски, оставившие здесь следы своего пребывания, а человечеству — часть культуры и учения.

Уже много веков Витербо называют Папским городом, «Città dei Papi», в память периода, когда Папский престол был перенесен сюда из Рима. И именно в Витербо собрание кардиналов для избрания нового Папы стало называться словом «конклав». Вы услышите рассказ о том далеком историческом событии, о трагедии произошедшей в марте 1271 года и увидите Папский Дворец, в котором были заперты отцы церкви.

Мы познакомимся с архитектурными сооружениями: аристократическими дворцами, храмами, башнями, площадями, городскими воротами и многочисленными фонтанами. Наша прогулка будет проходить через хорошо сохранившийся средневековой квартал Сан-Пеллегрино, через который паломники совершали свой нелегкий путь к стенам Рима. Ведь часть пути известной дороги Франчиджена/via Francigena и сегодня проходит через исторический центр Витербо.

Я расскажу вам о важной для горожан праздничной традиции, существующей свыше 750 лет и посвященной покровительнице Витербо, — Святой Розе. Вас также тронут истории жизни других героинь, проживавших в средневековом Витербо. Это Прекрасная Галиана/La Bella Galiana, не пожелавшая выходить замуж за римского синьора; Джулия Фарнези/La Bella Giulia — сестра Александра Фарнези, ставшего Папой Паоло III, и она же фаворитка Папы Александра VI из семейства Борджия; Святая Джачинта Марeскотти/S.Giacinta Marescotti — дочь знатных родителей из семейства Орсини.

Посетив Витербо, вы насладитесь сохранившимся великолепием старины, почитанием традиций и легенд.

Для знакомства с традиционной кухней я предлагаю пообедать в местном ресторанчике и попробовать продукты, выращенные в чистых природных условиях и известные далеко за пределами провинции Витербо.
Ваш обед, состоящий из закуски, двух горячих блюд, гарнира, домашнего вина и воды будет стоить 18 евро/чел. Это будет ресторан-трактир в средневековой постройке, любимый местными жителями. А если вы захотите попробовать местную пиццу, я порекомендую отличный ресторан.
Ну, а для любителей и желающих отведать свежайшее мясо говядины или телятины, приготовленное и подаваемое на камне, я забронирую соответствующий трактирчик в старинном квартале Сан-Фаустино.

Организационные детали

  • В день экскурсии я встречу вас на ж/д станции города Орте в 40 минутах езды от римского вокзала Термини/Termini. Затем на машине мы доедем до Витербо. Или вы можете приехать на ж/д вокзал Витербо с римского вокзала Остьенсе/Ostiense, Трастевере/Trastevere, Валле Аурелиа/Valle Aurelia, Сан-Пьетро/San Pietro. Стоимость билета от 5 евро/чел. в один конец.
  • Для гостей-постояльцев лечебных комплексов/гостиниц/В&В в Витербо помогу организовать переезд из римского аэропорта Фьюмичино до Витербо (туда и/или обратно).
  • Сообщайте, пожалуйста, заранее о вашем желании обедать/ужинать, т.к. при спонтанном посещении может не оказаться свободных мест.
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья
Витербо — очарование Средневековья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Светлана и Витербо - это восторг! Несмотря на дождливую и прохладную погоду, мы получили невероятные эмоции и впечатления! Светлана - удивительный гид - невероятно дружелюбная, прекрасно эрудированная, очень увлекательный рассказчик! Встретила нас прямо около апартаментов, которые мы снимали в старом городе, маршрут продуман идеально, рассказывает с такой любовью историю и легенды Витербо, СТОЛЬКО знает о истории и культуре "витербержцев", что мы получили невероятное удовольствие от прогулки. Вместе пообедали, сделали очень красивые фотографии - несмотря на несезон и дождь... Сердечно благодарим за полученное удовольствие, надеемся вернуться летом или 3 сентября, чтобы увидеть шествие факини в честь святой Розы своими глазами) А также прогуляться со Светланой по окрестностям Витербо - она чудесный гид и компаньон)
11 января 2020
Мы путешествовали в круизе 8 дней и каждый день брали гида. Но ни один гид не оставил такого потрясающего впечатления, как Светлана. Она сделала все, чтобы нам было удобно, интересно и увлекательно. Благодаря Светлане мы влюбились в город Витербо, о котором мы и не знали раньше.
За всё время нашей работы с Трипстером это абсолютно лучший гид.
20 октября 2019
Экскурсия по Витербо - одно из лучших впечатления за нашу поездку в Италию! Сам городок произвел огромное впечатление, а уж рассказ Светланы - вообще выше всяческих похвал! Мы так много нового и интересного узнали! Да и просто походить по улицам этого средневекового города после Римской сутолоки - одна приятность!)) После этой экскурсии съездили на часок в Чивиту ди Баньореджо, полюбовались ее красотами. Светлана все очень четко организовала, прислала нам заранее расписание поездов, на которых удобнее приехать из Рима, помогла купить билеты обратно. Ее рассказ - не просто формальное перечисление исторических фактов, все с душой и видно, что ей самой все это интересно, что не так уж часто встретишь у экскурсоводов. Спасибо ей большое за отлично проведенный день! Очень рекомендуем эту экскурсию всем. Светлана, Юрий.
22 мая 2019
Огромное спасибо Светлане! Были с ней в Витербо (дважды), она возила нас в термы (тоже не один раз). Экскурсия по Витербо замечательная, интересная, очень понравилась всем нам, в т.ч. моей дочери, которой 9 лет - она слушала с интересом, почти не отвлекалась, а Светлана терпеливо отвечала на ее бесконечные вопросы, за что отдельная благодарность!. Светлана очень приятный, интересный человек, всегда шла на встречу во всех наших желаниях, мы смогли посмотреть все, что хотели, даже больше! Так же спасибо огромное за отношение к нам ко всем! Будем очень надеяться, что сможем вернуться, и однозначно будем обращаться к Светлане - еще много осталось интересного! Светлана, всех благ Вам и Вашей семье!
4 мая 2019
Мы искренне благодарны Светлане за увлекательное и отлично организованное путешествие! Благодаря ей мы влюбились в этот очаровательный город - Витербо, надеемся вернуться сюда снова, обязательно рекомендуем всем его посетить))) А папские термы с огромным мраморным бассейном размером 40*50м - весьма приятная достопримечательность! В любое время года можно насладиться теплой термальной водичкой))
Со Светланой мы провели чудесный день, наполненный интересными рассказами об истории и многовековых традициях Витербо. Большое спасибо!
11 апреля 2019
Были на экскурсии в Витербо, все понравилось. Светлана -- замечательный и интересный человек и профессионал своего дела. Сам средневековый город удивил своей атмосферой, а рассказы Светланы наполнили его живой историей.

Очень рекомендуем!
24 марта 2019
11.03 .19 посетили Витербо с экскурсией по средневековому городу и посещением папских бань. Город при показе Светланой оказался неожиданно очень интересным,замечательно сохранившимся , с , присущеми только ему традициями . Захотелось вернуться, отдохнуть полечиться в папских банях (термах) , неспеша прогуляться по средневековыем улочкам, посетить много чего в округе, на которое не хватило времени в первый приезд. Спасибо Светлане за новую приоткрытую страницу, которая позитивно раскрасила и дополнила наш приезд в Рим.
24 марта 2019
Экскурсия "Витербо — очарование Средневековья" очень понравилась, отлично спланирована. Масса интереснейшей информации. Огромное спасибо гиду Светлане за великолепный день!
13 марта 2019
Прекрасная экскурсия! Рекомендуем всем посетить этот потрясающий городок с уникальной историей. Благодаря Светлане мы просто влюбились в него. История Витербо рассказанная в его стенах оживала и переносила нас в далекое прошлое. Отдельное спасибо Светлане за заранее отправленное нам расписание поездов, встречу и проводы на вокзале. Отличный обед в таверене VIKOLO удовлетворит любые запросы. Спасибо Светлане!!! Рекомендуем всем.
11 января 2019
Мы частые путешественники и есть с чем сравнивать, Светлана продумала все: маршрут, подача материала, содержание, заранее забронировала нам обед, порекомендовала дополнительные места где покушать и что посмотреть, пришла за нами в апартаменты. В течении экскурсии подстраивалась под нас,отвечала на все наши вопросы. Светлану очень приятно и интересно слушать, ездили 5 дней по Умбрии(красивые, средневековые города, везде брали гидов) и только благодаря Светлане поняли и «полюбили» Умбрия. В общем Светлана профессионал!, к тому же очень душевный и отзывчивый человек, готовый впустить практически незнакомых людей в свой дом(хозяйка апартаментов, где мы проживали, вечером ушла и закрыла на дополнительный ключ, мы возвращаясь не смогли попасть и незнали ее личного номера телефона), Светлана помогла найти хозяйку и помочь нам!
Ещё 20 отзывов

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