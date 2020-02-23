32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра

Victoria
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Victoria – ваш гид
В одном из самых духовных мест на свете на протяжении веков случались удивительные, скандальные, забавные, любопытные и жуткие истории.

На экскурсии вы откроете яркие страницы биографии Святого Престола, услышите о самых необычных папах, их святых деяниях и тёмных помыслах.

И всё это — в роскошных интерьерах Собора Святого Петра, у колоннады Бернини и на пути к окутанному тайнами замку Святого Ангела.
От 124 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии32 отзыва
4.94
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман

Что вас ожидает

Ватикан: как всё устроено
Следуя по маршруту, вы узнаете о самой маленькой стране мира, откроете тайны, противоречия и любопытные факты, пронизывающие историю государства-конклава. В рассказах о папах погрузитесь в устройство Ватикана в прошлом и настоящем. Я расскажу о процедуре выборов пап, о самых коротких и длинных понтификатах, об отлучении пап от трона, о церемониях беатифицирования пап и причисления их к лику святых.

Самые «звёздные» папы
Жизнь римских пап и некоторых святых смело можно сравнить с жизнью звёзд — вы узнаете о ярких сюжетах в истории папства. Вас ждут рассказы о случайных папах, папах-самозванцах, об одновременном правлении 2-3 пап, об отлучении римских понтификов от трона и о подробностях из жизни пап. Я расскажу и о папах, которые стали «несчастьем для католической церкви», о тех, чья святость оказывалась, мягко говоря, сомнительной — таких было около десяти!

Закулисные интриги и страсти Святого Престола
Древние стены священного Ватикана на протяжении истории видели не только свет веры и надежды. Здесь было место лжи, предательству, зависти, равнодушию, коварству, гордыне, нетерпимости и жадности. Несмотря на видимую духовность, здесь кипели страсти и плелись интриги, о самых интересных из которых я расскажу. Вас ждут страшные легенды, предания о карающей руке инквизиции, об основателе римской общины апостоле Петре и местонахождении его гробницы. И конечно, самая удивительная и в то же время печальная история женщины на папском престоле.

Ватикан и искусство
О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего. Вы узнаете о том, когда и как папы покровительствовали гениальным художникам, скульпторам и архитекторам, и полюбуетесь их творениями.

Спасительный путь к Замку Святого Ангела
Мы отправимся в сторону Замка Святого Ангела: либо вдоль пасетто — укреплённого коридора, соединяющего замок с Ватиканом, либо по улице Примирения. На любом пути вас ждут рассказы о Сант-Анджело, как официальной резиденции ряда римских пап и месте, не раз спасавшем их, и другие увлекательные страницы из жизни этого молчаливого свидетеля многовековой истории.

Организационные детали

Вход в Собор Святого Петра бесплатный.

Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман
Ватикан как увлекательный роман

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Очень понравилось. Всем рекомендую.
6 декабря 2019
Спасибо большое Виктории за очень увлекательную экскурсию,нам очень понравилось .
2 октября 2019
Все понравилось. Очень хорошо, что собрались в 8 часов утра, удалось избежать очередей.
25 сентября 2019
Очень довольны экскурсией! Виктории искренняя благодарность!
7 августа 2019
Спасибо Виктории за увлекательный рассказ! Было очень интересно и познавательно. Много узнали про историю Ватикана и жизнь пап.
4 июля 2019
Я не понимаю, как столько информации может поместиться в голове одного человека! Виктория потрясла своими знаниями и умением преподнести материал! Рекомендуем!
2 июля 2019
Посетили с семьёй эту экскурсию. Получили массу положительных эмоций и узнали огромное количество интереснейшей информации. Экскурсия составлена очень продуманно и комфортно. Несмотря на жару мы с детьми ничуть не устали. Виктория - колоссальный специалист в истории Рима и Италии. Она умеет выдавать огромный массив исторических фактов так, что это интересно и взрослым и детям. Спасибо ей огромное. Обязательно стану рекомендовать ее лично и ваш сайт своим знакомым.
10 июня 2019
Огромное спасибо Виктории за замечательно проведенную экскурсию. Всё прошло на одном дыхании, три часа пролетели очень быстро за невероятно интересными историями из прошлого и настоящего. Виктория профессионал с Большой буквы!
5 июня 2019
Гид Виктория обладает большим обьемом знаний по теме!!! Полностью под нам подстраивалась и была интересным раскрасчиком!!
1 мая 2019
Экскурсия очень понравилась, даже не думала, что в Соборк Св Петра можно провести 3 часа, которые пролетят как 10 минут. Узнали очень много интересного, очень хорошо спланирован маршрут, даже папу увидели
Ещё 22 отзыва

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