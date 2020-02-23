32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ватикан: как всё устроено

Следуя по маршруту, вы узнаете о самой маленькой стране мира, откроете тайны, противоречия и любопытные факты, пронизывающие историю государства-конклава. В рассказах о папах погрузитесь в устройство Ватикана в прошлом и настоящем. Я расскажу о процедуре выборов пап, о самых коротких и длинных понтификатах, об отлучении пап от трона, о церемониях беатифицирования пап и причисления их к лику святых.

Самые «звёздные» папы

Жизнь римских пап и некоторых святых смело можно сравнить с жизнью звёзд — вы узнаете о ярких сюжетах в истории папства. Вас ждут рассказы о случайных папах, папах-самозванцах, об одновременном правлении 2-3 пап, об отлучении римских понтификов от трона и о подробностях из жизни пап. Я расскажу и о папах, которые стали «несчастьем для католической церкви», о тех, чья святость оказывалась, мягко говоря, сомнительной — таких было около десяти!

Закулисные интриги и страсти Святого Престола

Древние стены священного Ватикана на протяжении истории видели не только свет веры и надежды. Здесь было место лжи, предательству, зависти, равнодушию, коварству, гордыне, нетерпимости и жадности. Несмотря на видимую духовность, здесь кипели страсти и плелись интриги, о самых интересных из которых я расскажу. Вас ждут страшные легенды, предания о карающей руке инквизиции, об основателе римской общины апостоле Петре и местонахождении его гробницы. И конечно, самая удивительная и в то же время печальная история женщины на папском престоле.

Ватикан и искусство

О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего. Вы узнаете о том, когда и как папы покровительствовали гениальным художникам, скульпторам и архитекторам, и полюбуетесь их творениями.

Спасительный путь к Замку Святого Ангела

Мы отправимся в сторону Замка Святого Ангела: либо вдоль пасетто — укреплённого коридора, соединяющего замок с Ватиканом, либо по улице Примирения. На любом пути вас ждут рассказы о Сант-Анджело, как официальной резиденции ряда римских пап и месте, не раз спасавшем их, и другие увлекательные страницы из жизни этого молчаливого свидетеля многовековой истории.